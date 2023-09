NIPPON EXPRESS veröffentlicht neuen Film, der die wichtige Rolle des Unternehmens in der globalen Logistik beleuchtet

TOKIO, 4. September 2023 /PRNewswire/ --

Am 1. September veröffentlichte die Nippon Express Holdings, Inc. einen neuen Markenfilm mit dem Titel „Finding the Way". Der Kurzfilm dokumentiert, wie Mitarbeiter von NIPPON EXPRESS aus Japan, den Vereinigte Staaten und Europa strategische Lieferungen für die Halbleiterindustrie koordinieren. Er gewährt einen Blick hinter die Kulissen der globalen Logistik, von Routen durch das ländliche Irland über den Hafen von Long Beach in Kalifornien bis zu hochmodernen, von Robotern betriebenen Lagerhallen in Japan.

Über den Markenfilm:

Die Maschinen, die Halbleiter herstellen, sind empfindlich, komplex und unglaublich kostbar. Derartige Maschinen fertigen die Chips, dank denen alle Geräte vom Smartphone bis zum Auto funktionieren. Sie dürfen beim Transport vom Produzenten zum Chiphersteller nicht erschüttert, gekippt oder falsch gehandhabt werden. Ihr Transport in die ganze Welt erfordert ein einzigartiges Team von Spezialisten.

Hier kommt die Nippon Express Holdings, Inc. ins Spiel. Das globale Logistikunternehmen transportiert einige der empfindlichsten Frachtgüter der Welt, von Halbleitermaschinen bis zu unschätzbaren Kunstwerken. Ein neuer Markenfilm mit dem Titel „Finding the Way" zeigt das Engagement, die Kreativität und die Liebe zum Detail, mit der das Unternehmen die ganze Welt mit unverzichtbaren Gütern beliefert.

Der Film beleuchtet auch die Geschichte der NX Group, die heute in mehr als 50 Ländern tätig ist und dabei ihr japanisches Erbe bewahrt und ihre Werte pflegt, darunter ihr großes Engagement für den Kundenservice.

Sehen Sie sich „Finding the Way" auf der Website der NX Group, dem YouTube-Kanal oder dem offiziellen LinkedIn-Konto der Gruppe an. Der Film ist in zwei Versionen verfügbar: in voller Länge (4 Minuten und 30 Sekunden) und als Kurzversion (1 Minute). Der Markenfilm kann in drei Sprachen angesehen werden: Japanisch, Englisch und Chinesisch.

Der Markenfilm im Überblick:

– Titel: Finding the Way

– Erscheinungsdatum: Freitag, 1. September 2023

– Formate: Volle Länge (4 Min. 30 Sek.),Kurzversion (1 Min.)

– Verfügbar in den Sprachen: Japanisch, Englisch, Chinesisch

Botschaft der Gruppe: „We find the way (Wir finden den Weg)"

Einige Szenen aus dem Film:

