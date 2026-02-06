NITECORE wyznacza nowe standardy ultralekkiego zasilania: nowy powerbank NB10000 Gen 4 o wadze 143 g i wysokim stopniu wodoszczelności IPX7

GUANGZHOU, Chiny, 6 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Ultralekki powerbank wysokiej klasy, NITECORENB10000 Gen4, trafił na rynek 29 stycznia 2026 r. i szybko stał się zaufanym rozwiązaniem energetycznym dla użytkowników na całym świecie. Spełnia coraz większe zapotrzebowanie na lekkie i wysokowydajne mobilne źródło zasilania dla sportowców wytrzymałościowych, biegaczy przełajowych oraz miłośników pieszych wędrówek, kempingów i aktywności na świeżym powietrzu.

Mniejsza waga, większa moc

NITECORE NB10000 Gen4 Ultra Lightweight Power Bank

W urządzeniu NB10000 Gen4 wprowadzono istotne modyfikacje, w tym zmniejszono jego wagę do 143 g (5 oz), podwyższono poziom energii użytkowej i stopień wodoszczelności do poziomu IPX7. Ponieważ ma podobne wymiary do standardowego opakowania żelu energetycznego, jest kompaktowy i wygodny do noszenia. W połączeniu z dwustronnymi panelami obudowy wykonanymi z włókna węglowego i wzmocnioną ogniotrwała kompozytową ramą, służy jako przenośne, wytrzymałe i niezawodne źródło zasilania. Nowo zaprojektowany kabel ładowania w kształcie smyczy waży zaledwie 5g (0,18 oz) i obsługuje funkcję szybkiego ładowania do 60W, zapewniając wydajne źródło energii przy równoczesnym ograniczeniu niedogodności związanych z jego noszeniem.

NB10000 Gen4 wyposażono w technologię akumulatorową nowej generacji i wydajną konstrukcję obwodu, co pozwala na magazynowanie większej ilości energii użytkowej w kompaktowym urządzeniu. Obsługuje szybkie dwukierunkowe ładowanie do 22,5 W zapewniając do 7 200 mAh energii użytkowej w trybie Eco Mode i zasilając urządzenia przez dłuższy czas poza domem. W przypadku szybkiego ładowania, standardowy tryb Regular Mode zapewnia szybkie uzupełnienie energii w każdej chwili.

Komfortowe użytkowanie w ciemności

Funkcja Knock-to-Wake (zapukaj, aby włączyć) poprawia funkcjonalność urządzenia w warunkach słabego oświetlenia, nawet gdy mamy na sobie rękawiczki, podczas gdy intuicyjne dynamiczne diody RGB, wskazujące na lokalizację portów ładowania, są od razu widoczne, zapewniając bezproblemową eksploatację powerbanku w nocy.

Zaufanie użytkowników

Od biegów przełajowych, po aktywności na świeżym powietrzu i codzienne podróże do pracy, NB10000 zdobył ogromną popularność wśród użytkowników na całym świecie. Chwalony za lekką konstrukcję i niezawodne działanie, otrzymał pozytywne opinie na licznych platformach i wśród członków społeczności outdoorowych. Jeden z recenzentów zauważył, że „osoby, które liczą każdy gram i wymagają najwyższego poziomu wydajności od powerbanku o pojemności 10 000 mAh, przekonają się, że to urządzenie jest bezkonkurencyjne", podkreślając jego pozycję jako zaufanego rozwiązania energetycznego na potrzeby aktywności na świeżym powietrzu.

NITECORE

NITECORE jest międzynarodową marką profesjonalnej elektroniki przeznaczonej do użytkowania w terenie i wielokrotnym zwycięzcą prestiżowych międzynarodowych nagród w dziedzinie wzornictwa, w tym iF Design Award i Red Dot Design Award. Założona w 2007 r. firma NITECORE kieruje się ideą „nieustającej innowacyjności". Ponieważ innowacje technologiczne leżą u podstaw działalności firmy, NITECORE cały czas wyznacza standardy branżowe w obszarze oświetlenia i zasilania obejmującym szeroką gamę zastosowań.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2876827/image1.jpg