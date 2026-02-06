NITECORE устанавливает новый стандарт среди сверхлегких портативных аккумуляторов: новый NB10000 Gen4, вес 143 грамма, степень защиты IPX7

News provided by

NITECORE

Feb 06, 2026, 06:01 ET

ГУАНЧЖОУ, Китай, 6 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Сверхлегкий портативный аккумулятор NITECORE NB10000 Gen4 спортивного класса, поступивший в продажу 29 января 2026 года, быстро стал надежным решением электропитания для пользователей по всему миру. Он удовлетворяет растущую потребность в легком и надежном мобильном источнике питания с высокими характеристиками среди марафонцев, бегунов по пересеченной местности, любителей походов, кемпинга и активного отдыха.

Меньше вес, больше мощность

Continue Reading
NITECORE NB10000 Gen4 Ultra Lightweight Power Bank
NITECORE NB10000 Gen4 Ultra Lightweight Power Bank

Портативный аккумулятор NB10000 Gen4 представляет важные обновления, в том числе уменьшенный вес всего 143 г (5 унций), более высокую емкость и улучшенную водонепроницаемость IPX7. Он компактный, по размеру похож на стандартный энергетический гель, и его удобно носить. За счет пластин из углепластика с двух сторон и армированной огнестойкой композитной рамы он служит портативным, прочным и надежным источником питания в пути. Шнурок с кабелем для зарядки новой конструкции весит всего 5 г и поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 Вт, обеспечивая эффективное питание с минимальным весом.

В портативном аккумуляторе NB10000 Gen4 представлена аккумуляторная технология нового поколения и эффективная электрическая схема, что позволяет хранить больше полезной энергии при компактных размерах. Он поддерживает двухстороннюю быструю зарядку мощностью до 22,5 Вт и имеет полезную емкость до 7200 мАч в экономичном режиме, обеспечивая более длительное питание устройств в движении. Для быстрой зарядки в обычном режиме есть быстрое повышение мощности, когда вам это необходимо.

Удобная работа в темноте

Функция Knock-to-Wake (пробуждение щелчком) повышает эффективность использования при низкой освещенности, даже в перчатках, а интуитивно понятные динамические RGB-индикаторы, обозначающие компоненты, легко видны с первого взгляда, обеспечивая удобство в ночное время.

Доверие пользователей

От беговых дорожек до приключений на природе и ежедневных поездок на работу — аккумулятор NB10000 завоевал высокую популярность среди пользователей по всему миру. Высоко оцениваемый за облегченную конструкцию и надежность в работе, он получил положительные отзывы на разных платформах и в разных сообществах любителей активного отдыха. Один из комментаторов отметил: «Те, кто считает каждую унцию и хочет получить максимальную эффективность от портативного аккумулятора емкостью 10 000 мАч, обнаружат, что его трудно превзойти», — подчеркнув его статус надежного решения электропитания для активного отдыха.

О компании NITECORE

NITECORE — это международный профессиональный бренд электроники для использования на открытом воздухе и обладатель ведущих мировых наград в области дизайна, включая iF Design Award и Red Dot Design Award. Компания NITECORE, основанная в 2007 году, руководствуется принципом «продолжать инновации». Опираясь на технологические инновации, NITECORE продолжает устанавливать отраслевые стандарты в области решений для освещения и электропитания в широком спектре сценариев применения.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2876827/image1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

NITECORE établit une nouvelle norme en matière d'alimentation ultralégère : la nouvelle NB10000 Gen4 de 143 g, certifiée IPX7

NITECORE établit une nouvelle norme en matière d'alimentation ultralégère : la nouvelle NB10000 Gen4 de 143 g, certifiée IPX7

La batterie externe de compétition ultralégère NITECORE NB10000 Gen4, disponible depuis le 29 janvier 2026, est rapidement devenue une solution...
NITECORE nastavuje nový štandard pre ultraľahký výkon: nový NB10000 Gen4 s hmotnosťou 143 g a krytím IPX7

NITECORE nastavuje nový štandard pre ultraľahký výkon: nový NB10000 Gen4 s hmotnosťou 143 g a krytím IPX7

Ultraľahký powerbank NITECORE NB10000 Gen4 súťažnej triedy, ktorý je dostupný od 29. januára 2026, sa rýchlo stal dôveryhodným riešením pre...
More Releases From This Source

Explore

General Sports

General Sports

Retail

Retail

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Outdoors, Camping & Hiking

Outdoors, Camping & Hiking

News Releases in Similar Topics