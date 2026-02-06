NITECORE устанавливает новый стандарт среди сверхлегких портативных аккумуляторов: новый NB10000 Gen4, вес 143 грамма, степень защиты IPX7

ГУАНЧЖОУ, Китай, 6 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Сверхлегкий портативный аккумулятор NITECORE NB10000 Gen4 спортивного класса, поступивший в продажу 29 января 2026 года, быстро стал надежным решением электропитания для пользователей по всему миру. Он удовлетворяет растущую потребность в легком и надежном мобильном источнике питания с высокими характеристиками среди марафонцев, бегунов по пересеченной местности, любителей походов, кемпинга и активного отдыха.

Меньше вес, больше мощность

NITECORE NB10000 Gen4 Ultra Lightweight Power Bank

Портативный аккумулятор NB10000 Gen4 представляет важные обновления, в том числе уменьшенный вес всего 143 г (5 унций), более высокую емкость и улучшенную водонепроницаемость IPX7. Он компактный, по размеру похож на стандартный энергетический гель, и его удобно носить. За счет пластин из углепластика с двух сторон и армированной огнестойкой композитной рамы он служит портативным, прочным и надежным источником питания в пути. Шнурок с кабелем для зарядки новой конструкции весит всего 5 г и поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 Вт, обеспечивая эффективное питание с минимальным весом.

В портативном аккумуляторе NB10000 Gen4 представлена аккумуляторная технология нового поколения и эффективная электрическая схема, что позволяет хранить больше полезной энергии при компактных размерах. Он поддерживает двухстороннюю быструю зарядку мощностью до 22,5 Вт и имеет полезную емкость до 7200 мАч в экономичном режиме, обеспечивая более длительное питание устройств в движении. Для быстрой зарядки в обычном режиме есть быстрое повышение мощности, когда вам это необходимо.

Удобная работа в темноте

Функция Knock-to-Wake (пробуждение щелчком) повышает эффективность использования при низкой освещенности, даже в перчатках, а интуитивно понятные динамические RGB-индикаторы, обозначающие компоненты, легко видны с первого взгляда, обеспечивая удобство в ночное время.

Доверие пользователей

От беговых дорожек до приключений на природе и ежедневных поездок на работу — аккумулятор NB10000 завоевал высокую популярность среди пользователей по всему миру. Высоко оцениваемый за облегченную конструкцию и надежность в работе, он получил положительные отзывы на разных платформах и в разных сообществах любителей активного отдыха. Один из комментаторов отметил: «Те, кто считает каждую унцию и хочет получить максимальную эффективность от портативного аккумулятора емкостью 10 000 мАч, обнаружат, что его трудно превзойти», — подчеркнув его статус надежного решения электропитания для активного отдыха.

О компании NITECORE

NITECORE — это международный профессиональный бренд электроники для использования на открытом воздухе и обладатель ведущих мировых наград в области дизайна, включая iF Design Award и Red Dot Design Award. Компания NITECORE, основанная в 2007 году, руководствуется принципом «продолжать инновации». Опираясь на технологические инновации, NITECORE продолжает устанавливать отраслевые стандарты в области решений для освещения и электропитания в широком спектре сценариев применения.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2876827/image1.jpg