Nium signe un accord définitif pour acquérir Ixaris, le leader des paiements de voyage B2B

L'opération ajoute des capacités complètes d'émission de cartes virtuelles à la principale plateforme mondiale de paiements et pose les bases d'une nouvelle expansion géographique

SINGAPOUR et LONDRES, 7 juin 2021 /PRNewswire/ -- Nium, une importante plateforme mondiale de paiements interentreprises, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait signé un accord définitif pour acquérir Ixaris, leader dans l'optimisation des paiements de voyages. La transaction devrait être conclue au début du troisième trimestre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Ixaris propose des méthodes de financement et de paiement flexibles compagnies aériennes et agences de voyage en ligne (OTA) qui permettent au secteur du voyage, dont le chiffre d'affaires s'élève à £230 milliards de livres sterling, de réduire les frais supplémentaires, d'obtenir des rabais, de lisser les frais de change et de simplifier la compatibilité. Figurant parmi les leaders du secteur, Ixaris a émis plus de 10 millions de cartes virtuelles en 2019. Depuis sa création, elle a traité 24 millions de transactions pour plus de 200 clients dans plus de 40 pays, pour un volume total de paiements de £5 milliards de livres sterling. Ixaris est surtout connu pour avoir transformé le secteur des paiements de voyage avec l'introduction de la première carte prépayée virtuelle en Europe en 2003. L'ensemble des 86 employés d'Ixaris basés à Londres et à Malte rejoindront la famille Nium.

« Les compagnies aériennes et les agences de voyage s'efforcent de transformer leurs technologies et leurs processus en prévision de l'explosion du nombre de voyages dans le monde cette année », a déclaré Prajit Nanu, cofondateur et PDG de Nium. L'industrie du voyage dépend depuis longtemps de plates-formes de paiement monolithiques lentes. Notre acquisition servira à remplacer ces opérateurs historiques par une solution moderne qui combine la capacité de carte virtuelle d'Ixaris, leader dans ce domaine, avec les capacités avancées de Nium en matière d'encaissement, de décaissement et de change intégré. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe d'Ixaris dans la famille Nium et, ensemble, nous sommes impatients d'aider le secteur du voyage à rebondir dans le monde entier. »

L'acquisition d'aujourd'hui permettra à Nium de concrétiser son projet de fournir une intégration API unique pour accéder à l'infrastructure mondiale des paiements. Grâce à la plateforme Nium, les clients de divers secteurs peuvent déployer rapidement de nouveaux services financiers, de l'émission de cartes aux paiements transfrontaliers. Avec des licences sur plus de 40 marchés et des intégrations en quatre semaines seulement, Nium offre la rapidité et le développement nécessaires aux clients pour débloquer de nouvelles opportunités de revenus et améliorer l'économie des flux de trésorerie dans l'économie mondiale.

Mark Anthony Spiteri, PDG d'Ixaris Group, a ajouté : « En faisant partie de la famille Nium, nous pouvons proposer le plus large portefeuille d'offres de cartes virtuelles aux entreprises de voyage du monde entier. Tous les aspects de notre entreprise, de nos technologies à notre personnel, complètent à merveille Nium et nous sommes impatients d'étendre notre empreinte géographique à de nouvelles régions, notamment aux États-Unis. »

Financial Technology Partners (FT Partners) a servi de conseiller stratégique et financier particulier à Nium pour l'acquisition d'Ixaris.

À propos d'Ixaris

Ixaris est une société d'optimisation des paiements qui dispose d'un vaste portefeuille de cartes virtuelles Mastercard et Visa et qui aide les entreprises à faire des choix de paiement plus judicieux. Qu'il s'agisse de lancer les premières cartes virtuelles en Europe ou de façonner l'avenir des paiements aériens, l'innovation est dans l'ADN d'Ixaris. Basée à Londres et possédant des bureaux à Malte, Ixaris est également un membre principal de Visa et Mastercard.

À propos de Nium

Nium est une plateforme mondiale de paiements B2B qui permet aux entreprises du monde entier de débloquer de nouvelles opportunités de revenus et d'améliorer l'économie des flux de trésorerie. Nium est un leader en raison de l'étendue de ses services géographiques et de paiement, puisqu'il possède des licences dans les plus grandes économies du monde et celles qui connaissent la plus forte croissance. Notre plateforme modulaire permet aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux agences de voyage et à d'autres entreprises de collecter et de débourser des fonds en monnaie locale dans plus de 100 pays, et d'émettre des cartes physiques et virtuelles dans le monde entier. Notre ensemble exclusif d'API intègre des services financiers et peut donner vie à plusieurs types d'utilisation B2B et B2C en quelques semaines.

Nium fait partie de CB Insights Fintech 250, qui met en lumière les entreprises Fintech les plus prometteuses au niveau mondial. Aujourd'hui, Nium est au service de plus de 130 millions de clients et permet aux plateformes d'offrir un accès aux services financiers à plus de 3 milliards de personnes dans le monde.

Pour plus d'information, visitez https://www.nium.com

Prochaine session du Clubhouse

Le secteur du voyage étant appelé à rebondir, que peut-on attendre des autres secteurs après le COVID ? Et comment les investissements dans les FinTech peuvent-ils accélérer la reprise ?

Pour répondre à cette question, Nium organisera Clubhouse une table ronde inédite le jeudi 10 juin 2021 (21 heures SGT/ 14 heures BST). Écoutez les leaders et les journalistes de FinTech, dont Spencer Hanlon, PDG Prajit Nanu et président d'Ixaris Spencer Hanlon, qui vous parleront de l'avenir des paiements numériques, des industries qui devraient rebondir le plus rapidement et de la manière dont les investissements FinTech peuvent être réalisés pour aider les industries dans un monde post-COVID.

La session prévue sera disponible sur le lien : https://www.clubhouse.com/event/xpavRVnK

