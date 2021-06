Nium tekent definitieve overeenkomst voor de overname van B2B Travel Payments Leader Ixaris

Move voegt uitgebreide mogelijkheden voor virtuele kaartuitgifte toe aan een toonaangevend wereldwijd betaling platform en legt de basis voor verdere geografische uitbreiding

SINGAPORE en LONDEN, 7 juni 2021 /PRNewswire/ -- Nium, een toonaangevend wereldwijd B2B-betaling platform, heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft getekend aangaande de overname van Ixaris, een leider in de optimalisatie van reis betalingen. De transactie zal naar verwachting worden afgerond in het derde kwartaal van 2021 en is onderhevig aan de gebruikelijke sluiting voorwaarden en goedkeuringen.

Ixaris biedt flexibele financierings- en betaal methoden die in de reissector van £ 230 miljard zullen gaan helpen luchtvaartmaatschappijen en online reisbureaus (OTA's)om toeslagen te verminderen, kortingen te krijgen, FX-vergoedingen af te vlakken en afstemming te stroomlijnen. Als een van de leiders in de sector heeft Ixaris in 2019 meer dan 10 miljoen virtuele kaarten uitgegeven. Sinds de oprichting heeft het 24 miljoen transacties verwerkt voor meer dan 200 klanten in meer dan 40 landen voor een totale geldwaarde van £ 5 miljard. Ixaris is vooral bekend voor de transformatie van de reisbetaling industrie met de introductie van Europa's eerste virtuele prepaidkaart in 2003. Alle 86 medewerkers van Ixaris in Londen en Malta zullen toetreden tot de Nium-familie.

"Luchtvaartmaatschappijen en OTA's transformeren actief hun technologieën en processen in afwachting van een toename van het wereldwijd reizen dit jaar", zegt Prajit Nanu, medeoprichter en CEO van Nium. Betaling platforms. Onze overname zal dienen om deze gevestigde exploitanten te vervangen door een moderne oplossing die de toonaangevende virtuele kaart capaciteit van Ixaris combineert met de geavanceerde pay-in, pay-out en ingebouwde deviezen capaciteiten van Nium. We heten het Ixaris-team welkom in de Nium-familie en kijken samen ernaar uit om de reissector wereldwijd te helpen weer op de been te komen."

De acquisitie van vandaag zal Nium verder in staat stellen om zijn visie ten toon te spreiden om één API-integratie te vormen voor de toegang tot 's werelds betaling infrastructuur. Via het Nium-platform kunnen klanten in verschillende sectoren snel nieuwe financiële diensten inzetten, van kaart uitgifte tot grensoverschrijdende betalingen. Met licenties in meer dan 40 markten en integraties in slechts vier weken, biedt Nium de snelheid en schaal voor klanten om nieuwe inkomsten mogelijkheden te ontsluiten en de cashflow-economie in de wereldeconomie te verbeteren.

Mark Anthony Spiteri, CEO van Ixaris Group, voegt toe: "Als onderdeel van de Nium-familie kunnen we het breedste portfolio van virtuele kaart aanbiedingen aanbieden aan reis organisaties over de hele aardbol. Alle aspecten van ons bedrijf, van onze technologieën tot onze mensen, vullen Nium perfect aan en kijken we ernaar uit om onze geografische voetafdruk naar nieuwe regio's, waaronder de Verenigde Staten, te vergroten."

Financiële technologiepartners (FT-partners) was exclusief strategisch en financieel adviseur van Nium bij de overname van Ixaris.

Over Ixaris

Ixaris is een betaling optimalisatie bedrijf met een uitgebreid portfolio van virtuele Mastercard- en Visa-kaarten dat bedrijven helpt slimmere betalingskeuzes te maken. Van de lancering van Europa's eerste virtuele kaarten tot aan het vormgeven van de toekomst qua luchtvaart betalingen, innovatie zit in het DNA van Ixaris. Ixaris, gevestigd in Londen met kantoren in Malta, is ook een belangrijk lid van Visa en Mastercard

Over Nium

Nium is een wereldwijd B2B-betaling platform waarmee bedrijven over de hele wereld nieuwe inkomsten mogelijkheden kunnen ontsluiten en de cashflow-economie kunnen verbeteren. Nium is een leider op het gebied van geografische en betaling diensten en bezit licenties in 's werelds grootste en snelst groeiende economieën. Ons modulaire platform stelt banken, betaling providers, reis organisaties en andere bedrijven in staat om geld in lokale valuta te innen en uit te betalen aan meer dan 100 landen, en om fysieke en virtuele kaarten wereldwijd uit te geven. Onze eigen set API's bevat financiële diensten en kan binnen enkele weken meerdere B2B- en B2C-gebruiksscenario's tot leven brengen.

Nium maakt onderdeel uit van CB Insights Fintech 250, dat de meest veelbelovende fintech-bedrijven wereldwijd belicht. Tegenwoordig bedient Nium meer dan 130 miljoen klanten en stelt het platforms in staat om toegang te bieden tot financiële diensten aan meer dan 3 miljard mensen over de hele wereld.

