-Niutech consigue otro pedido de 14 millones de dólares en Europa para equipos de pirólisis de alta gama, impulsando la transición circular de la UE

JINAN, China, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, Niutech Environment Technology Corporation (Niutech) anunció la firma de un nuevo contrato de venta con un cliente europeo. En virtud de este contrato, Niutech suministrará su "Línea de Producción de Pirólisis Inteligente Continua a Gran Escala de Neumáticos Usados de Nueva Generación" para el proyecto de demostración internacional del cliente, con un valor total de 14 millones de dólares estadounidenses.

Niutech - International Demonstration Pyrolysis Resource Recycling Project Site

Como proveedor líder mundial de soluciones integradas de pirólisis inteligente continua, Niutech cuenta con una amplia experiencia práctica en proyectos internacionales de demostración de reciclaje de recursos a escala de 10.000 toneladas. Ofrece líneas de producción de pirólisis inteligente a gran escala, personalizadas, seguras, ecológicas, eficientes y con bajas emisiones de carbono, que cumplen con los requisitos de la UE para la transición hacia una economía circular. Esta colaboración representa la cuarta entre ambas partes en proyectos europeos, y los pedidos recurrentes del cliente demuestran la excelente reputación y la sólida posición de Niutech en el mercado europeo.

Impulsada por exigencias políticas como la transición ecológica de la UE, Niutech ha desarrollado de forma independiente la "Línea de Producción de Pirólisis Inteligente Continua a Gran Escala de Neumáticos Usados de Nueva Generación". Esta línea integra el sistema de control inteligente de última generación de la compañía, que permite convertir eficientemente los neumáticos usados en aceite de pirólisis de alta calidad, negro de humo reciclado, alambres de acero, gas combustible no condensable y otros productos. Tras un procesamiento posterior, estos productos pueden utilizarse en la fabricación de productos de alta gama, creando así un ciclo cerrado para el modelo circular "neumático usado - pirólisis - recurso reciclado".

Actualmente, las tecnologías avanzadas y los equipos completos de Niutech cuentan con la certificación CE de la UE, la certificación TÜV alemana y la certificación ATEX de la UE. Sus proyectos han obtenido la certificación ISCC EU/PLUS y sus productos cumplen con los requisitos de la Directiva de Energías Renovables de la UE (RED II), lo que convierte a Niutech en el primer fabricante chino de equipos de pirólisis continua inteligente de alta gama capaz de cumplir simultáneamente con todas estas normas.

La empresa ha implementado con éxito aplicaciones industriales en decenas de países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur y Dinamarca. Procesa más de 30 tipos de materiales en el ámbito del reciclaje de recursos, como neumáticos usados, plásticos de desecho de bajo valor, plásticos de desecho marinos, palas de aerogeneradores y biomasa. Niutech es líder mundial en múltiples indicadores, como la madurez tecnológica, la fiabilidad de los equipos y el rendimiento integral en ahorro de energía y reducción de carbono, y se ha consolidado como una solución madura, replicable y comercializable, avalada por mercados en países desarrollados como Europa y Estados Unidos.

