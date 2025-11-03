Niutech obtient une nouvelle commande de 14 millions de dollars en Europe pour un équipement de pyrolyse haut de gamme, alimentant la transition circulaire de l'UE

JINAN, Chine, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Niutech Environment Technology Corporation (en abrégé : Niutech) a annoncé récemment la signature d'un nouveau contrat de vente avec un client européen. Dans le cadre de ce contrat, Niutech fournira son offre « Nouvelle génération • Ligne de production industrielle continue et intelligente de pyrolyse des pneus usagés à grande échelle » pour le projet de démonstration du client à l'étranger, avec une valeur contractuelle totale de 14 millions de dollars américains.

Niutech - International Demonstration Pyrolysis Resource Recycling Project Site

En tant que fournisseur de classe mondiale de solutions intégrées de pyrolyse continue et intelligente, Niutech possède une vaste expérience pratique dans des projets de démonstration internationaux de recyclage de ressources à l'échelle de 10 000 tonnes. Il fournit des lignes de production de pyrolyse intelligente personnalisées à grande échelle qui sont sûres, respectueuses de l'environnement, efficaces et à faibles émissions de carbone, et qui répondent précisément aux exigences de l'UE en matière de transition circulaire. On apprend que cette coopération est la quatrième entre les deux parties dans le cadre de projets européens, et les commandes répétées du client démontrent pleinement la réputation exceptionnelle et la force globale de Niutech sur le marché européen.

Poussé par des exigences politiques telles que la transition écologique de l'UE, Niutech a développé de manière indépendante l'offre « Nouvelle génération • Ligne de production industrielle continue et intelligente de pyrolyse des pneus usagés à grande échelle ». Cette ligne de production intègre le système de contrôle intelligent de dernière génération de l'entreprise, qui peut convertir efficacement les pneus usagés en huile de pyrolyse de haute qualité, en noir de carbone recyclé, en fils d'acier, en gaz combustible non condensable et en d'autres produits. Après un traitement approfondi, ces produits peuvent être utilisés dans la fabrication de produits haut de gamme, créant ainsi une boucle fermée pour le modèle circulaire « pneu usagé - pyrolyse - ressource recyclée ».

Actuellement, les technologies avancées et les équipements complets de Niutech ont obtenu la certification CE de l'UE, la certification TÜV allemande et la certification ATEX de l'UE. Ses projets ont obtenu la certification ISCC UE/PLUS et ses produits répondent aux exigences de la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED II), ce qui fait de Niutech le premier fabricant chinois d'équipements de pyrolyse continue intelligente haut de gamme capable de satisfaire à l'ensemble de ces normes simultanément.

L'entreprise a réussi à obtenir des applications industrielles dans des dizaines de pays à travers le monde, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Corée du Sud et au Danemark. Elle traite plus de 30 types de matériaux dans le domaine du recyclage des ressources, tels que les pneus usagés, les déchets plastiques de faible valeur, les déchets plastiques marins, les pales d'éoliennes et la biomasse. Niutech est leader mondial pour de nombreux indicateurs, notamment la maturité technologique, la fiabilité des équipements et les performances globales en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions de carbone. La société propose une solution mature, reproductible et promouvable, vérifiée par les marchés de pays développés tels que l'Europe et les États-Unis.

