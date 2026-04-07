Niutech lance un projet d'expansion de la pyrolyse de pneus de 100 000 tonnes par an, établissant une nouvelle référence pour l'utilisation complète des ressources de pneus grâce à une technologie de nouvelle génération

JINAN, Chine, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Niutech Environment Technology Corporation (Niutech), leader mondialement reconnu dans le domaine de la pyrolyse continue, a annoncé le 24 mars que sa filiale majoritaire, Shandong Hesheng Environment Technology Co., Ltd (Hesheng), avait officiellement donné le coup d'envoi d'un projet d'expansion de la pyrolyse de pneus de 100 000 tonnes par an (TPA), qui fait passer la capacité de traitement annuelle totale de Hesheng de 60 000 TPA à 160 000 TPA, devenant ainsi une entreprise de premier plan au niveau mondial en tant que plus grande entreprise de collecte, de traitement et d'utilisation complète de la valorisation des ressources de pneus par la pyrolyse.

Niutech - Global Demonstration Solid Waste Resource Recovery Pyrolysis Project Site

Ce projet d'expansion permettra de déployer la nouvelle génération d'équipements industriels de pyrolyse intelligente continue de grande capacité de Niutech, conçus pour surpasser les systèmes traditionnels en matière de débit, de temps de fonctionnement et d'automatisation. Ces améliorations réduiront les coûts d'exploitation unitaires et stimuleront l'économie des projets, ce qui renforcera le soutien à l'exploitation commerciale durable et à grande échelle des projets de pyrolyse de pneus. Depuis longtemps, la question de savoir comment parvenir à une exploitation commerciale à grande échelle, continue et stable des projets de pyrolyse est au cœur des préoccupations de l'industrie mondiale. Ce projet ne reflète pas seulement les avancées techniques de Niutech en matière de R&D et de fabrication de pyrolyse haut de gamme, mais démontre également sa capacité à amener la pyrolyse continue à une adoption industrielle plus large.

En ce qui concerne les produits, Hesheng continue d'améliorer la stabilité et la qualité de ses produits de pyrolyse en s'appuyant sur les capacités techniques de R&D de Niutech. Actuellement, l'huile de pyrolyse de pneu de Hesheng a obtenu des certifications internationales, ce qui lui permet de s'imposer sur les marchés mondiaux. Parallèlement, grâce à l'innovation technologique, le noir de carbone de pyrolyse fait l'objet d'une évolution constante vers la normalisation et des applications à forte valeur ajoutée afin de mieux répondre aux demandes des clients en matière de cohérence, de stabilité et d'efficacité des applications.

Avec l'accélération de l'économie circulaire mondiale, la demande d'huile de pyrolyse et de noir de carbone de pyrolyse de haute qualité de la part des fabricants de pneus internationaux, des entreprises chimiques et des clients de matériaux connexes ne cesse de croître. Une fois l'extension de capacité achevée, Hesheng disposera de capacités renforcées pour un approvisionnement stable et à grande échelle, ce qui lui permettra de mieux répondre à la demande de volumes importants de matériaux recyclés fiables et de haute qualité de la part du marché en aval.

Niutech a également déclaré qu'à l'avenir, l'entreprise continuerait de tirer parti de son innovation technologique et de son capital en tant que société cotée en bourse pour promouvoir l'amélioration itérative et l'application à grande échelle de la technologie et de l'équipement de pyrolyse, contribuant ainsi à la valorisation des ressources et au recyclage des pneus usagés dans le monde entier, ainsi qu'à un développement vert et à faible émission de carbone.

Site web : www.niutechpyrolysis.com

E-mail : [email protected]

Youtube : @niutechpyrolysis

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