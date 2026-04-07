Niutech startet ein Expansionsprojekt zur Reifenpyrolyse mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen pro Jahr und setzt damit einen neuen Maßstab für die umfassende Nutzung von Reifenressourcen mit der Technologie der nächsten Generation

JINAN, China, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Niutech Environment Technology Corporation (Niutech), ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich der kontinuierlichen Pyrolyse, gab am 24. März bekannt, dass seine Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz, Shandong Hesheng Environment Technology Co, Ltd. (Hesheng), offiziell den ersten Spatenstich für ein Erweiterungsprojekt zur Reifenpyrolyse mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen pro Jahr (TPY) gesetzt hat. Damit erhöht Hesheng seine jährliche Gesamtverarbeitungskapazität von 60.000 TPY auf 160.000 TPY und wird zu einem weltweit führenden Unternehmen, das die weltweit größte Sammlung, Verarbeitung und umfassende Nutzung von Reifenressourcen durch Pyrolyse betreibt.

Niutech - Global Demonstration Solid Waste Resource Recovery Pyrolysis Project Site

Bei dieser Projekterweiterung werden Niutechs industrielle, intelligente kontinuierliche Pyrolyseanlagen der nächsten Generation mit hoher Kapazität eingesetzt, die herkömmliche Systeme in Bezug auf Durchsatz, Betriebszeit und Automatisierung übertreffen sollen. Diese Nachrüstungen werden die Betriebskosten der Anlage senken und die Wirtschaftlichkeit des Projekts erhöhen, wodurch der groß angelegte, nachhaltige kommerzielle Betrieb von Reifenpyrolyseprojekten stärker unterstützt wird. Die Frage, wie ein groß angelegter, kontinuierlicher und stabiler kommerzieller Betrieb von Pyrolyseprojekten erreicht werden kann, ist seit langem ein zentrales Anliegen der weltweiten Industrie. Dieses Projekt spiegelt nicht nur die technischen Fortschritte von Niutech in der Forschung, Entwicklung und Herstellung im Bereich High-End-Pyrolyse wider, sondern demonstriert auch die Fähigkeit des Unternehmens, die kontinuierliche Pyrolyse einer breiteren industriellen Anwendung zuzuführen.

Was den Produktaspekt betrifft, so setzt Hesheng die technischen F&E-Fähigkeiten von Niutech ein, um die Stabilität und Qualität seiner Pyrolyseprodukte zu verbessern. Gegenwärtig hat das Reifenpyrolyseöl von Hesheng internationale Zertifizierungen erhalten, die es ihm ermöglichen, sich auf den globalen Märkten zu behaupten. In der Zwischenzeit wird Pyrolyse-Ruß durch technologische Innovationen kontinuierlich in Richtung Standardisierung und hochwertige Anwendungen weiterentwickelt, um die Anforderungen der Kunden an Produktkonsistenz, Stabilität und Anwendungsleistung besser zu erfüllen.

Da die globale Kreislaufwirtschaft immer schneller voranschreitet, steigt die Nachfrage nach hochwertigem Pyrolyseöl und Pyrolyseruß von internationalen Reifenherstellern, Chemieunternehmen und verwandten Materialkunden stetig an. Nach Abschluss der Kapazitätserweiterung wird Hesheng über stärkere Kapazitäten für eine groß angelegte und stabile Versorgung verfügen und die Nachfrage des nachgelagerten Marktes nach zuverlässigen, hochwertigen Recyclingmaterialien in großen Mengen besser befriedigen können.

Niutech erklärte außerdem, dass das Unternehmen auch in Zukunft seine technologischen Innovationen und seine Kapitalstärke als börsennotiertes Unternehmen nutzen wird, um die iterative Verbesserung und großtechnische Anwendung von Pyrolysetechnologie und -anlagen voranzutreiben und so zur Ressourcenrückgewinnung und zum Recycling von Altreifen weltweit sowie zu einer grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung beizutragen.

Website: www.niutechpyrolysis.com

E-Mail: [email protected]

Youtube: @niutechpyrolysis

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