Niutech präsentiert auf der IFAT Munich 2026 seine intelligente Durchlaufpyrolyse-Technologie für den geschlossenen Kreislauf der europäischen Kreislaufwirtschaft

JINAN, China, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Die internationale Umwelttechnologiemesse IFAT Munich 2026 findet vom 4. bis 7. Mai in Deutschland statt. Als weltweit wichtiger Benchmark für Abfallwirtschaft, Ressourcenrückgewinnung und Umwelttechnologie dient die IFAT nicht nur als Schaufenster für internationale Spitzentechnologien, sondern auch als Fenster zu globalen Trends in der Kreislaufwirtschaft und zu Wegen der industriellen Modernisierung. In diesem Jahr präsentiert Niutech am Stand B4.505 in Halle B4 des Messezentrums München seine integrierten Pyrolyselösungen für mehr als 30 Abfallarten – darunter Altreifen, Kunststoffabfälle, ölhaltiger Schlamm, Teerrückstände, medizinische Abfälle und Biomasse. Die Ausstellung wird die technologischen Innovationen, die Projektumsetzung sowie die internationalen Servicekapazitäten des Unternehmens im Bereich der Kreislaufwirtschaft umfassend demonstrieren.

Niutech Booth Address at IFAT Munich 2026 Environmental Expo

Auf der diesjährigen Messe wird Niutech den Schwerpunkt auf die Präsentation seiner intelligenten industriellen Durchlaufpyrolyse-Anlage der neuen Generation mit hoher Kapazität legen. Mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 10.000 bis 50.000 Tonnen pro Jahr (tons per year, tpy) sorgt das System für einen sprunghaften Fortschritt in Bezug auf die Verarbeitungskapazität pro Anlage, die betriebliche Effizienz, die Gesamtkostenkontrolle und die Produktqualität und ermöglicht den Kunden damit eine hohe Rentabilität sowie eine verkürzte Amortisationszeit.

Als weltweit anerkannter Anbieter integrierter Pyrolyselösungen mit vollständig unabhängigen geistigen Eigentumsrechten spiegelt die auf dieser Messe vorgestellte Produktionslinie der neuen Generation von Niutech die kontinuierlichen Fortschritte des Unternehmens in den Bereichen hohe Verarbeitungskapazität, Dauerbetrieb, intelligente Steuerung und stabile Leistung wider. Um den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Länder und Regionen hinsichtlich Abfallarten, Umweltstandards, Investitionsmodellen und Endanwendungen gerecht zu werden, verbessert Niutech kontinuierlich sein integriertes Dienstleistungssystem, das Forschung und Entwicklung, Lösungsplanung, Anlagenbau, Projektumsetzung und Betriebsunterstützung umfasst, und bietet seinen Kunden weltweit damit maßgeschneiderte Lösungen an. Bis heute haben die Technologie und die Ausrüstung des Unternehmens die EU-CE-Zertifizierung, die deutsche TÜV-Zertifizierung und die EU-ATEX-Zertifizierung für den Explosionsschutz erhalten, während die Projekte des Unternehmens die ISCC International Sustainability and Carbon Certification erhalten haben. Die hochwertigen Durchlauf-pyrolyse-Anlagen von Niutech wurden bereits erfolgreich in Dutzende Länder und Regionen geliefert, darunter Deutschland, das Vereinigte Königreich, Dänemark, Ungarn und Estland, und haben sich als Technologie- und Ausrüstungslieferant für Kreislaufwirtschaftsprojekte zahlreicher Fortune-Global-500-Unternehmen etabliert. Niutech ist ein zuverlässiger Partner auf dem globalen Markt für hochwertige Durchlaufpyrolyse-Anlagen.

Website: www.niutechpyrolysis.com

E-Mail: [email protected]

Youtube: @niutechpyrolysis

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