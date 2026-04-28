Niutech présentera la technologie de pyrolyse continue intelligente pour l'économie circulaire européenne en boucle fermée à l'IFAT Munich 2026

JINAN, Chine, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le salon international des technologies environnementales IFAT Munich 2026 se tiendra en Allemagne du 4 au 7 mai. En tant que référence mondiale pour la gestion des déchets, la récupération des ressources et les technologies environnementales, l'IFAT sert non seulement de vitrine pour les technologies internationales de pointe, mais aussi de fenêtre sur les tendances de l'économie circulaire mondiale et les voies de modernisation industrielle. Cette année, Niutech présentera ses solutions intégrées de pyrolyse pour plus de 30 types de déchets, notamment les pneus et les plastiques usagés, les boues huileuses, les résidus de goudron, les déchets médicaux et la biomasse, au stand B4.505 dans le hall B4 du centre d'exposition Messe München. L'exposition démontrera pleinement l'innovation technologique, la mise en œuvre de projets et les capacités de service international de l'entreprise dans les applications de l'économie circulaire.

Niutech Booth Address at IFAT Munich 2026 Environmental Expo

Lors du salon de cette année, Niutech se concentrera sur la présentation de son installation industrielle de pyrolyse intelligente en continu de nouvelle génération et à haute capacité. Avec une capacité de traitement annuelle de 10 000 à 50 000 tonnes par an (t/an), le système permet d'améliorer considérablement la capacité de traitement, l'efficacité opérationnelle, le contrôle des coûts globaux et la qualité des produits, ce qui se traduit par une forte rentabilité et un délai d'amortissement plus court pour les clients.

En tant que fournisseur mondialement reconnu de solutions intégrées de pyrolyse avec des droits de propriété intellectuelle totalement indépendants, la ligne de production de nouvelle génération de Niutech présentée à cette exposition reflète les progrès continus de l'entreprise en matière de capacité de traitement élevée, de fonctionnement continu, d'intelligence et de performances stables. Parallèlement, afin de répondre aux besoins spécifiques des différents pays et régions en termes de types de déchets, de normes environnementales, de modèles d'investissement et d'applications finales, Niutech continue d'améliorer son système de services intégrés couvrant la R&D, la conception de solutions, la fabrication d'équipements, la mise en œuvre de projets et l'assistance opérationnelle, afin de fournir des solutions plus ciblées aux clients du monde entier. À ce jour, la technologie et l'équipement de l'entreprise ont reçu la certification CE de l'UE, la certification allemande TÜV et la certification antidéflagrante ATEX de l'UE, tandis que ses projets ont obtenu la certification internationale de durabilité et de carbone ISCC. Les lignes de production de pyrolyse continue haut de gamme de Niutech ont été livrées avec succès à des dizaines de pays et de régions, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la Hongrie et l'Estonie, et sont devenues le fournisseur d'équipements technologiques pour les projets d'économie circulaire de plusieurs entreprises du Fortune Global 500. Niutech est un partenaire de confiance sur le marché mondial des équipements de pyrolyse continue haut de gamme.

Site web : www.niutechpyrolysis.com

E-mail : [email protected]

Youtube : @niutechpyrolysis

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