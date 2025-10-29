NIX PATTERSON PRESENTA UNA DEMANDA HISTÓRICA EN VIRTUD DE LA NUEVA LEY DE TEXAS CONTRA CELINA ISD, EXENTRENADORA Y ADMINISTRADORA POR CONDUCTA SEXUAL INAPROPIADA CONTRA ESTUDIANTES MENORES DE EDAD

DALLAS y FORT WORTH, Texas, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Nix Patterson presenta una demanda innovadora en virtud de la recién promulgada ley de responsabilidad por abuso sexual escolar de Texas, que marca una de las primeras pruebas importantes del estatuto.

El bufete de abogados alienta a los testigos a presentarse de inmediato

Los abogados de Nix Patterson, LLP, con sede en Texas, anunciaron que representan a las familias de tres estudiantes menores de edad de la Escuela Intermedia Jerry y Linda Moore, quienes han presentado una demanda en el Tribunal de Distrito del Condado de Collin contra el Distrito Escolar Independiente de Celina, el ex entrenador y maestro de la escuela intermedia William Caleb "Caleb" Elliott y varios administradores superiores.

Las familias están utilizando una nueva y poderosa arma en la lucha para proteger a los escolares de los depredadores sexuales, y el Distrito Escolar Independiente de Celina es el primero en enfrentar sus consecuencias. En una acción legal sin precedentes bajo las nuevas reglas de responsabilidad escolar en Texas, tres familias han presentado la primera demanda que busca responsabilizar personalmente a los administradores escolares por encubrir el abuso sexual de niños.

La demanda alega un patrón perturbador de conducta sexual inapropiada y grabación visual invasiva de niños menores por parte de Elliott dentro del vestuario de los niños, habilitado por la contratación, supervisión y retención gravemente negligentes por parte de Celina ISD.

"Durante más de medio siglo, los administradores escolares en Texas operaron con inmunidad casi total", dijo Brad Beckworth, socio gerente de Nix Patterson. "Incluso cuando sabían sobre el abuso, incluso cuando lo encubrían, incluso cuando trasladaban a los depredadores de una escuela a otra, no enfrentaban consecuencias personales. Esa era ha terminado. Esta demanda anuncia a todos los administradores escolares de Texas: si encubren el abuso infantil, pueden ser responsabilizados ".

Según la petición, los administradores de Celina ISD sabían ya en 2022-23 que Caleb Elliott, el hijo del Director Atlético y Entrenador de Fútbol del Distrito, Bill Elliott, tuvo una relación sexual inapropiada con un estudiante de secundaria. En lugar de despedirlo o denunciarlo según lo exige la ley, Celina ISD hizo lo que las instituciones habilitadoras de depredadores han hecho durante generaciones: transfirió a Caleb Elliott a otra escuela, Moore Middle School, donde enseñó estudios sociales de sexto grado y entrenó fútbol americano de octavo grado.

Entre 2024 y 2025, Elliott habría sido sorprendido colocando cámaras ocultas en el vestuario de los niños. Una vez más, el Distrito supuestamente no despidió a Elliott, no lo denunció a la policía ni estableció ninguna garantía significativa. En cambio, el Distrito simplemente lo "prohibió" del vestuario cuando los estudiantes estaban presentes. En 2025, la mala conducta se intensificó cuando Celina ISD supuestamente permitió que Elliott regresara al campus con acceso continuo a menores, donde se lo vio grabando a estudiantes desnudos y parcialmente vestidos con su teléfono en octubre.

Elliott fue arrestado más tarde por grabación visual invasiva y posesión de pornografía infantil, con al menos una docena de imágenes ilícitas recuperadas y más de 30 familias notificadas. Los demandantes sostienen que el superintendente Thomas Maglisceau, la directora Allison Ginn y Bill Elliott sabían de una mala conducta previa y no la denunciaron como lo exige la ley, lo que refleja una cultura que priorizaba la protección de la reputación del programa de fútbol sobre la seguridad de los estudiantes.

La nueva ley de Texas respalda estas afirmaciones

Los demandantes presentan sus reclamaciones en virtud de una nueva ley de Texas aprobada en la 88ª Sesión Legislativa. Durante 56 años, desde 1969, las escuelas de Texas pudieron evitar la rendición de cuentas incluso cuando los administradores hicieron la vista gorda ante los depredadores en sus pasillos. Esa protección finalizó el 1 de septiembre de 2025, cuando entró en vigencia la nueva ley, que permite a las víctimas de conducta sexual inapropiada por parte de maestros y empleados escolares recuperar hasta $ 500,000 en daños reales más daños punitivos contra los distritos escolares y los administradores individuales que no cumplan con su deber de proteger a los niños.

"Agradecemos a la Legislatura de Texas, y lo más importante, al representante Mitch Little y a la senadora Angela Paxton, por patrocinar y promover el proyecto de ley con apoyo bipartidista", dijo Brad Beckworth, socio gerente de Nix Patterson.

Ross Leonoudakis, de Nix Patterson, también agregó: "Esta ley finalmente brinda a las víctimas una oportunidad justa de responsabilizar a los distritos escolares cuando hacen la vista gorda ante los depredadores dentro de sus filas. Durante mucho tiempo, los distritos han evitado la responsabilidad por no supervisar y proteger a los niños bajo su cuidado. Ahora, las víctimas pueden buscar justicia y forzar el cambio. Todos los padres, todos los educadores y todas las juntas escolares de Texas deben prestar atención. Este caso establece que los administradores ya no pueden esconderse detrás de la inmunidad institucional cuando toman decisiones deliberadas para ocultar el abuso ".

Nix Patterson ha representado a sobrevivientes de abuso sexual durante más de tres décadas y la prioridad de la firma es siempre proteger a sus clientes y sus familias, rodeándolos de un equipo que garantice que reciban asesoramiento, recursos y defensa para que puedan enfocarse en la curación. Al mismo tiempo, trabajan sin descanso para responsabilizar a los infractores y asegurarse de que nunca más vuelvan a ocupar puestos de confianza o autoridad.

"Estamos profundamente tristes por estos eventos, aunque desafortunadamente no estamos sorprendidos", agregó Beckworth. "Trágicamente, hay miles de informes de conducta sexual inapropiada por parte de maestros, entrenadores y funcionarios escolares que involucran a nuestros estudiantes. Estamos obligados por ley a confiar el cuidado de nuestros hijos a nuestras escuelas públicas durante más de 8 horas todos los días, 5 días a la semana. Debemos asegurarnos de que nuestras escuelas sean un refugio seguro donde puedan aprender y prosperar, no una zona de peligro donde puedan ser víctimas de cualquier persona. Con suerte, al hacer cumplir esta ley, enviaremos un mensaje a todos los administradores y educadores escolares de que deben estar atentos cuando contratan empleados, supervisarlos y capacitarlos mientras están empleados, y tener una política de tolerancia cero para cualquier conducta inapropiada ".

La firma insta a cualquier persona con información sobre el caso u otra mala conducta que involucre a Celina ISD a que se presente de inmediato llamando al (512) 768-9747, enviando un correo electrónico a Christina Yarnell a mailto: [email protected] , o visitando www.Nixlaw.com para obtener más información.

Acerca de Nix Patterson

Nix Patterson, LLP, con sede en Austin, Texas, es una de las firmas líderes en el país que representa a sobrevivientes de abuso sexual y otras violaciones de derechos civiles. La firma ha logrado veredictos y acuerdos récord, incluido un veredicto de $ 1.680 millones en un caso de abuso sexual a principios de este año en Nueva York.

Desde su fundación en 1985, Nix Patterson ha mantenido su compromiso con la creencia de que todas las personas merecen tener acceso a un buen abogado y a un juicio justo. La firma continúa luchando por las víctimas y sus familias en casos en todo el país.

Información de contacto

Nombre: Christina Yarnell

Correo electrónico: [email protected]

TELÉFONO: (512) 768-9747

