NJI parraine le Forum des affaires publiques de Bruxelles 2024

BRUXELLES, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le mois dernier, NJI a parrainé le Forum des affaires publiques de Bruxelles et le voyage d'étude du Conseil des affaires publiques, des événements qui ont rassemblé des personnalités de premier plan dans le domaine des affaires publiques mondiales pour discuter du paysage dynamique de l'Union européenne (UE). Le forum a donné aux participants un aperçu des défis et des possibilités dans le domaine des affaires publiques.

Avec les changements réglementaires en cours et l'évolution des paysages politiques, il est plus que jamais essentiel de comprendre les subtilités de l'UE. L'un des points forts du forum a été la discussion sur le rôle d'un message efficace dans les campagnes d'affaires publiques de l'UE. À l'ère de la surabondance d'informations, il est primordial de concevoir un contenu qui trouve un écho auprès de publics spécifiques. Les intervenants ont souligné l'importance de la clarté, de la pertinence et de l'attrait émotionnel dans les messages relatifs aux affaires publiques.

Josh Shultz, PDG et cofondateur de NJI, a déclaré : "Le Forum du Conseil des affaires publiques de Bruxelles a montré que les professionnels des affaires publiques apprécient l'importance d'une créativité imaginative qui permet d'aller au-delà du bruit et de susciter un dialogue significatif avec les parties prenantes".

Avec l'essor des technologies numériques et l'importance croissante de la transparence et de la responsabilité, les professionnels des affaires publiques doivent rester à la pointe du progrès. On peut citer parmi les nouvelles tendances l'analyse des données dans la stratégie de campagne, l'influence croissante des médias sociaux et la nécessité d'une gestion proactive des crises.

M. Shultz a ajouté : "Face aux défis et aux possibilités qui se présentent à l'échelle mondiale, NJI reste déterminée à aider ses clients à exploiter le pouvoir de la créativité et de l'innovation pour atteindre leurs objectifs en matière d'affaires publiques".

À propos de NJI

NJI est une agence internationale primée qui propose une stratégie créative en matière d'affaires publiques. Ancrée à Washington, D.C., mais de portée mondiale, NJI élabore des stratégies axées sur le public et fait preuve d'une créativité exceptionnelle pour aider ses clients à relever des défis complexes en matière d'affaires publiques et de politique. Pour en savoir plus, consultez le site https://njimedia.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1989809/NJI_Blk_Logo.jpg