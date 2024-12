NKE FERSA et Nanoprecise révolutionnent la maintenance des éoliennes grâce à leur nouveau système de maintenance conditionnelle de pointe

Ce partenariat stratégique introduit une solution de maintenance conditionnelle basée sur l'IA qui promet de transformer l'exploitation des parcs éoliens dans le monde entier.

EDMONTON, Alberta, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Pour redéfinir la maintenance des éoliennes, NKE FERSA, le fabricant de roulements haut de gamme basé en Autriche, et Nanoprecise, le spécialiste canadien de la maintenance prédictive, lancent leur nouveau système innovant de maintenance conditionnelle des éoliennes.

« Notre partenariat avec Nanoprecise représente la fusion de la profonde compréhension des applications éoliennes de NKE FERSA et de la solution de maintenance innovante de Nanoprecise », a déclaré Rafael Paniagua, PDG de FERSA. « Cette collaboration nous permet d'offrir aux exploitants de parcs éoliens une solution complète qui non seulement détecte les problèmes potentiels avant qu'ils n'affectent la production d'énergie, mais prolonge également de manière significative la durée de vie de l'équipement », a ajouté M. Paniagua.

Une avancée technologique sans précédent

Le système de surveillance de NKE, équipé de la technologie de pointe de Nanoprecise, associe un capteur sans fil 6-en-1 révolutionnaire à une plateforme avancée basée sur le cloud et pilotée par l'IA. Ce système révolutionnaire surveille en permanence les paramètres de fonctionnement essentiels des éoliennes, tels que les vibrations, la température, l'humidité, les émissions acoustiques, la vitesse et le flux magnétique, ce qui permet d'avoir une vision large et précise des performances de l'application.

Maintenance prédictive basée sur l'IA

Au cœur du système se trouve la solution brevetée de maintenance conditionnelle centrée sur l'énergie de Nanoprecise, qui se compose d'une plateforme alimentée par l'IA générative et d'un capteur 6-en-1 équipé d'une IA périphérique. Alliée à l'expertise de NKE FERSA, la solution fournit des informations de maintenance prédictive adaptées aux besoins des exploitants de parcs éoliens.

« Les défauts de roulements sont responsables de la majorité des temps d'arrêt des multiplicateurs planétaires des éoliennes. Grâce à nos algorithmes brevetés basés sur les réseaux de neurones-ondelettes, nous sommes en mesure de diagnostiquer les défauts sur les composants individuels d'un multiplicateur », a déclaré Sunil Vedula, fondateur et PDG de Nanoprecise.

« Cela signifie que nous ne nous contentons pas de surveiller l'état des éoliennes, mais que nous fournissons des informations exploitables qui peuvent réduire considérablement les temps d'arrêt, augmenter la disponibilité des éoliennes et rendre l'énergie verte plus abordable », a-t-il ajouté.

Transformer l'exploitation des parcs éoliens

Le système de maintenance conditionnelle de NKE promet un retour sur investissement rapide pour les exploitants de parcs éoliens :

Surveillance complète des applications de transmission des éoliennes

Capacités avancées de maintenance prédictive

Processus d'installation rapide et facile

Amélioration des performances des éoliennes et réduction des temps d'arrêt

Prolongation de la durée de vie des équipements

Impact mondial et disponibilité

Se concentrant dans un premier temps sur les marchés nord-américain et européen, NKE FERSA et Nanoprecise prévoient une expansion mondiale. Le système sera bientôt disponible pour les exploitants de parcs éoliens du monde entier et bénéficiera d'une assistance technique complète alliant la connaissance des applications, la tribologie et l'expertise en matière d'analyse des vibrations.

« Ce lancement représente une avancée significative en matière de maintenance et d'efficacité des éoliennes », a ajouté Hugo Santos, directeur du développement des activités chez FERSA. « Nous ne nous contentons pas d'offrir un produit, nous proposons une solution qui contribuera de manière substantielle à la croissance et à l'optimisation du secteur de l'énergie renouvelable. »

À propos de Nanoprecise

Nanoprecise Sci Corp est un leader mondial des solutions de maintenance prédictive, permettant aux industries d'atteindre l'excellence opérationnelle, de réduire les temps d'arrêt non planifiés et d'atteindre les objectifs de durabilité grâce à une technologie avancée. Créée en 2017, Nanoprecise est spécialisée dans l'intégration de technologies de pointe en matière d'intelligence artificielle (IA) et d'internet industriel des objets (IIoT) afin de fournir des solutions de maintenance centrées sur l'énergie (ECM) pour un large éventail de machines industrielles.

https://nanoprecise.io/

À propos de NKE FERSA

NKE FERSA, dont le siège se trouve à Steyr, en Autriche, est un leader de la fabrication de roulements de haute qualité. Avec un héritage remontant à 1996, l'entreprise s'est imposée comme un pionnier de l'ingénierie de précision. Faisant partie du groupe Fersa depuis 2016, NKE FERSA bénéficie d'une présence mondiale dans 19 pays et d'un effectif de plus de 850 employés pour fournir des solutions de pointe pour les applications automobiles, industrielles et énergétiques dans le monde entier.

À propos de Fersa

Fersa est une multinationale espagnole basée à Saragosse, en Espagne, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions de mobilité, de roulements à haute performance et de composants électromécaniques pour les équipementiers et les fournisseurs de premier rang et pour le marché des pièces détachées des applications automobiles, industrielles et énergétique. Avec ses marques FERSA, NKE FERSA et PFI FERSA, la société est présente sur les cinq continents, avec un effectif global de plus de 850 employés et une structure mondiale qui comprend 6 centres de production de pointe, 19 centres de distribution et 4 centres internationaux de R&D, pour assister et servir les clients dans plus de 100 pays.

