NKE FERSA und Nanoprecise revolutionieren die Wartung von Windkraftanlagen mit ihrem neuen, hochmodernen Zustandsüberwachungssystem

Diese strategische Partnerschaft führt eine KI-basierte Zustandsüberwachungslösung ein, die den Betrieb von Windparks weltweit zu verändern verspricht.

EDMONTON, AB, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Um die Wartung von Windkraftanlagen neu zu definieren, bringen NKE FERSA, der in Österreich ansässige Hersteller von Premium-Lagern, und Nanoprecise, der kanadische Spezialist für vorausschauende Wartung, ihr neues und innovatives Condition Monitoring System für Windkraftanlagen auf den Markt.

„Durch unsere Partnerschaft mit Nanoprecise verbinden wir das umfassende Know-how von NKE FERSA im Bereich Windenergieanlagen mit den innovativen Wartungslösungen von Nanoprecise", so Rafael Paniagua, Geschäftsführer von FERSA. „Durch diese Zusammenarbeit können wir Windparkbetreibern eine umfassende Lösung anbieten, die nicht nur potenzielle Probleme erkennt, bevor sie sich auf die Energieerzeugung auswirken, sondern auch die Lebensdauer der Anlagen erheblich verlängert", fügt Paniagua hinzu.

Ein noch nie dagewesener technologischer Durchbruch

Das mit der Spitzentechnologie von Nanoprecise ausgestattete NKE Zustandsüberwachungssystem kombiniert einen bahnbrechenden drahtlosen 6-in-1-Sensor mit einer fortschrittlichen, KI-gesteuerten, cloudbasierten Plattform. Dieses revolutionäre System überwacht kontinuierlich kritische Betriebsparameter in Windkraftanlagen, wie z. B. Vibrationen, Temperatur, Feuchtigkeit, Schallemissionen, Geschwindigkeit und magnetischen Fluss, und bietet so umfassende und präzise Einblicke in die Leistung der Anwendung.

KI-basierte vorausschauende Wartung

Das Herzstück des Systems ist die patentierte energiezentrierte Zustandsüberwachungslösung von Nanoprecise, die sich aus einer Gen-AI-gestützten Plattform und einem mit KI ausgestatteten 6-in-1-Sensor zusammensetzt. In Kombination mit dem Fachwissen von NKE FERSA liefert die Lösung vorausschauende Wartungsinformationen, die auf die Bedürfnisse von Windparkbetreibern zugeschnitten sind.

„Lagerschäden sind für den Großteil der Ausfallzeiten von Planetengetrieben in Windkraftanlagen verantwortlich. Mit unseren patentierten neuronalen Wavelet-Netzwerk-Algorithmen können wir Fehler an einzelnen Komponenten eines Getriebes diagnostizieren", erklärt Sunil Vedula, Gründer und Geschäftsführer von Nanoprecise.

„Wir überwachen nicht nur den Zustand der Turbinen, sondern liefern auch verwertbare Erkenntnisse, die Ausfallzeiten drastisch reduzieren, die Verfügbarkeit von Windturbinen erhöhen und grüne Energie erschwinglicher machen können", fügte er hinzu.

Umgestaltung des Windparkbetriebs

Das Zustandsüberwachungssystem von NKE verspricht den Betreibern von Windparks einen schnellen ROI durch:

Umfassende Überwachung des Antriebsstrangs von Windkraftanlagen

Erweiterte Funktionen zur vorausschauenden Wartung

Schneller und einfacher Installationsprozess

Verbesserte Turbinenleistung und geringere Ausfallzeiten

Verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung

Globale Auswirkungen und Verfügbarkeit

NKE FERSA und Nanoprecise konzentrieren sich zunächst auf den nordamerikanischen und europäischen Markt und planen eine weltweite Expansion. Das System wird in Kürze für Windparkbetreiber weltweit verfügbar sein, unterstützt durch einen umfassenden technischen Support, der Anwendungswissen, Tribologie und Fachwissen in der Schwingungsanalyse vereint.

„Diese Markteinführung stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne in der Wartung und Effizienz von Windkraftanlagen dar", fügte Hugo Santos, Leiter der Geschäftsentwicklung von FERSA, hinzu. „Wir bieten nicht nur ein Produkt an, sondern eine Lösung, die wesentlich zum Wachstum und zur Optimierung des Sektors der erneuerbaren Energien beitragen wird."

Informationen zu Nanoprecise

Nanoprecise Sci Corp ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung, der die Industrie in die Lage versetzt, durch fortschrittliche Technologie betriebliche Spitzenleistungen zu erzielen, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Nanoprecise wurde 2017 gegründet und hat sich auf die Integration modernster künstlicher Intelligenz (KI) und industrieller Internet of Things (IIoT)-Technologie spezialisiert, um energiezentrierte Wartungslösungen (ECM) für eine breite Palette von Industriemaschinen anzubieten.

Informationen zu NKE FERSA

NKE FERSA, mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist ein führender Hersteller von hochwertigen Lagern. Das Unternehmen, dessen Geschichte bis ins Jahr 1996 zurückreicht, hat sich als Pionier in der Präzisionstechnik etabliert. NKE FERSA ist seit 2016 Teil der Fersa-Unternehmensgruppe und verfügt über eine globale Präsenz in 19 Ländern und mehr als 850 Mitarbeiter. Es bietet weltweit innovative Lösungen für Automobil-, Industrie- und Energieanwendungen an.

Informationen zu Fersa

Fersa ist ein spanisches multinationales Unternehmen mit Sitz in Zaragoza, Spanien, das sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Mobilitätslösungen, Hochleistungslagern und elektromechanischen Komponenten für den OEM- und T1-Markt sowie den Ersatzteilmarkt in den Bereichen Automobil, Industrie und Energie spezialisiert hat. Mit seinen Marken FERSA, NKE FERSA und PFI FERSA ist das Unternehmen auf fünf Kontinenten vertreten. Es beschäftigt weltweit mehr als 850 Mitarbeiter und verfügt über eine globale Struktur, die sechs hochmoderne Produktionszentren, 19 Vertriebszentren und vier internationale Forschungs- und Entwicklungszentren umfasst, um Kunden in mehr als 100 Ländern zu unterstützen und zu bedienen.

