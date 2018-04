NM Group est annoncé comme partenaire de formation autorisé PLS-CADD™

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/681678/NM_Group.jpg )

PLS-CADD™ est l'un des principaux logiciels de conception et de préparation de lignes de transmission, utilisés dans le monde entier. Les ingénieurs de services publics et de lignes d'alimentation ont maintenant accès aux cours de formation entièrement personnalisables pour faciliter l'utilisation de ce puissant progiciel. Diverses options de formation sont disponibles pour couvrir PLS CADD™, PLS-POLE™ et TOWER™ et seront livrées par le directeur de l'ingénierie de NM Group, Paul Richardson (diplômé d'ingénierie - avec distinction -, génie chimique, membre de l'Institution of Civil Engineers). La formation peut être personnalisée pour répondre à différents niveaux d'expérience et d'applications de l'utilisateur final.

Paul Richardson, directeur du service de l'ingénierie chez NM Group, a déclaré : « J'ai participé à l'utilisation et à l'enseignement du logiciel PLS-CADD™ pendant plus de 10 ans et je suis donc ravi que NM Group ait été choisi comme seul partenaire de formation approuvé en Europe. Le logiciel est incroyablement puissant et complet et la formation est nécessaire pour devenir un utilisateur expérimenté. »

« NM Group est un utilisateur avancé de PLS-CADD™ depuis sa création et a utilisé presque toutes les fonctionnalités de notre logiciel dans ses projets », a déclaré Otto Lynch, vice-président de Power Line Systems, Inc. « NM Group sera en mesure de partager efficacement ses expériences concrètes avec d'autres utilisateurs de PLS-CADD™, PLS-POLE™ et TOWER™ pour utiliser le logiciel dans le but de réussir des projets de conception et d'analyse de leurs lignes électriques aériennes. »

Des cours de formation personnalisés de PLS CADD™ sont maintenant disponibles à la fois dans les locaux des clients ou dans le centre de formation de NM Group. Contactez info@nmgroup.com ou visitez le site web de NM Group pour plus d'informations.

À propos de Powerline Systems

Power Line Systems, Inc. a été fondée en 1984 pour développer des logiciels d'ingénierie destinés à la conception structurelle et géométrique de lignes électriques. Depuis lors, PLSi est devenue le leader mondial des logiciels pour des lignes de transmission et de distribution aériennes avec ses produits PLS-CADD™, PLS-POLE™ et TOWER™. Pour plus d'informations, veuillez contacter PLSi sur le web à l'adresse http://www.powline.com.

À propos de NM Group

NM Group est un fournisseur de services spécialisé de gestion d'actifs, de sondages et de solutions de cartographie pour le secteur de l'énergie. Grâce à l'application d'un éventail de technologies géospatiales et de télédétection, l'entreprise offre une gamme complète de services qui vont de l'acquisition de données jusqu'aux applications analytiques et applications web pour un meilleur accès à l'information.

