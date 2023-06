NMB Bank Tanzania et UnionPay International encouragent le commerce mobile par l'introduction des codes QR en Afrique de l'Est

DAR ES-SALAAM, Tanzanie, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- UnionPay International et NMB Bank Tanzania ont annoncé conjointement que le paiement par code QR d'UnionPay était disponible chez 30 000 commerçants en Tanzanie. Les petites et moyennes entreprises pourront désormais effectuer des transactions par le biais du commerce mobile dans de nombreux secteurs.

Ce partenariat intervient à un moment où le monde s'oriente vers le paiement numérique depuis la pandémie de Covid-19, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d'utilisateurs du numérique et un changement du comportement d'achat des consommateurs.

UnionPay International a introduit la solution de paiement par code QR pour satisfaire le plus grand nombre de détenteurs de cartes au monde. Cette solution est sûre, facile et sans friction et peut être utilisée par près de 31 millions de commerçants dans 45 pays et régions du monde. Le réseau UnionPay connaît une expansion rapide pour répondre aux besoins des commerçants et des utilisateurs, couvrant un large éventail de scénarios de paiement tels que la vente au détail, la restauration, les campus, les transports et les soins de santé.

Une étude menée par McKinsey & Company suggère que les paiements numériques ont connu une augmentation de 80/20 depuis la pandémie de Covid-19, ce qui a entraîné une augmentation de 20 % du nombre d'utilisateurs du numérique. Le marché mondial des étiquettes de code QR devrait atteindre 1268,1 millions de dollars d'ici 2026, contre 916,7 millions de dollars en 2020.

« NMB Bank Tanzania s'engage à tirer parti de solutions innovantes pour améliorer l'inclusion financière en Tanzanie. Le partenariat que nous avons conclu avec UnionPay International pour introduire le paiement par code QR auprès du plus grand nombre de détenteurs de cartes au monde témoigne de notre engagement à fournir des solutions de paiement sûres, pratiques et inclusives à nos clients. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de l'adoption des paiements numériques dans la région de l'Afrique de l'Est et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à favoriser l'inclusion financière grâce à la technologie », a déclaré Filbert Mponzi, directeur de la banque de détail chez NMB Bank Tanzania.

Désignée « meilleure banque de Tanzanie » pendant neuf années consécutives, NMB est l'une des plus grandes banques commerciales de la République-Unie de Tanzanie. Grâce à ses trois principales divisions commerciales : Retail (banque de détail), Wholesale (banque de gros) et Treasury (trésorerie), NMB fournit une série de services et de produits financiers aux particuliers, aux agriculteurs, aux PME, aux entreprises, aux institutions et au gouvernement. NMB dispose d'un vaste réseau d'agences et de guichets automatiques dans les principales villes de Tanzanie.

« NMB est un partenaire important qui nous permet d'étendre nos activités en Afrique de l'Est, l'une des zones économiques à la croissance la plus rapide d'Afrique », a déclaré M. Asad Burney, responsable de la région Afrique d'UnionPay International. « Nous sommes ravis de participer au commerce mobile et de permettre les paiements numériques dans cette région ».

Avec plus de 190 millions de cartes UnionPay émises dans 79 pays et régions en dehors de la Chine continentale, UnionPay a étendu son réseau mondial d'acceptation à 181 pays et régions ces dernières années. À l'heure actuelle, les cartes UnionPay sont largement acceptées en Afrique dans tous les secteurs, ce qui répond efficacement aux divers besoins d'achat des détenteurs de ces cartes visitant ou vivant sur le continent. Les cartes UnionPay sont émises dans 15 pays africains, dont le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Ghana, le Nigeria, la Zambie, l'Afrique du Sud, l'Eswatini, la Gambie, les Seychelles, Madagascar et l'île Maurice. Le rapport Nilson (numéro 1154) montre que UnionPay se classe au premier rang de tous les systèmes de cartes dans l'émission de cartes et le volume de transactions à l'échelle mondiale. UnionPay International a lancé divers produits de paiement innovants en Afrique pour faire face à la transformation numérique dans le monde et favoriser l'inclusion financière.

SOURCE UnionPay International