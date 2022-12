No último episódio da primeira temporada de 2022, o IR Talks by MZ recebe Flávia Godoy, superintendente de Relações com Investidores da CCR

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Como é administrar a rotina familiar e de RI ao mesmo tempo? Quem responde essa pergunta é Flávia Godoy, superintendente de Relações com Investidores da CCR, uma das maiores empresas de concessão de infraestrutura e mobilidade da américa latina, no último episódio da primeira temporada de 2022 do IR Talks, talkshow produzido pela MZ, maior player global independente e líder em soluções de relações com investidores.

De acordo com Flávia, é preciso ter muito jogo de cintura tanto na vida pessoal quanto na profissional, especialmente quando se é mãe de três crianças, além disso, tempo, dedicação e foco são essenciais para administrar o dia a dia da família, e para o RI essas três palavrinhas também são fundamentais.

A CCR é uma empresa que conta com mais de 20 anos de experiência e possui amplo reconhecimento no mercado nacional e internacional no segmento de concessão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços.

Flávia, que está na companhia desde 2004, fez sua carreira em RI na empresa e diz que seu desenvolvimento profissional está muito atrelado ao crescimento da organização. "A gente foi conquistando espaço e ingressando índices importantes para o nosso lado de RI e conquistando também o mercado", explica.

Mas ela não deixa de enfatizar a contribuição de outros profissionais em sua carreira. "Felizmente, durante essa minha trajetória dentro de RI, eu tive a oportunidade de trabalhar com mentores excelentes. O nosso CFO sempre está participando e colaborando com as atividades da área. E as pessoas que estão na minha equipe são meus parceiros, eu não nada faço sozinha. Temos um time muito integrado e isso é importantíssimo para que a gente consiga desenvolver da melhor forma e entregar melhores resultados.", complementa.

No que diz respeito às informações da empresa, de acordo com a superintendente de RI da CCR, a companhia passou a divulgar os dados operacionais com uma recorrência maior e explica como o site tem sido uma ferramenta importante para a comunicação com os stakeholders.

"Algo que a gente tem trabalhado bastante e tem conseguido evoluir no nosso website é dar uma informação mais mastigada para quem está analisando a companhia. A gente tem no site uma abertura de informações importantes por ativo, por negócio e segmento…então, a gente consegue evoluir bastante na discussão com o mercado", comenta.

O IR Talks é um talkshow voltado para o mercado de RI, comandado por Cássio Rufino, diretor financeiro, de operações e de relação com investidores da MZ, que entrevista executivos das principais empresas de capital aberto do país. Todos os episódios estão disponíveis na seção news do Portal MZ.

