Nobu Hospitality und Aldar Properties planen Nobu Residenzen, Hotel und Restaurant auf der Insel Saadiyat in Abu Dhabi

NEW YORK, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality, die am schnellsten wachsende Luxus-Lifestyle-Marke, und Aldar Properties (PJSC), einer der führenden Immobilienentwickler und -verwalter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, geben Pläne zur Schaffung des Nobu Hotel, Restaurant und Residenzen in Abu Dhabi bekannt.

Das Nobu Hotel, das 2026 auf der Insel Saadiyat, einem kulturellen Zentrum von Weltrang, eröffnet wird, verfügt über 165 luxuriöse und geräumige Gästezimmer und Suiten, darunter eine atemberaubende Nobu Villa. Wie man es von der legendären kulinarischen Marke nur erwarten kann, wird das Hotel ein unvergleichliches gastronomisches Angebot bieten, darunter ein großartiges Nobu Restaurant mit spektakulärem Blick auf das Wasser und das Guggenheim Abu Dhabi, das das berühmte Nobu Malibu widerspiegelt. Neben dem Zugang zu mehr als 8 Kilometern unberührtem Strand erfreuen sich die Gäste an einem hochmodernen Wellness- und Fitnesscenter, opulenten Swimmingpools und exklusivem Zugang zu allem, was die Insel Saadiyat zu bieten hat.

Neben dem Hotel und nur sieben Autominuten vom Stadtzentrum Abu Dhabis entfernt gelegen, umfasst das Projekt exquisite Nobu Residenzen. Die Nobu Residenzen bieten eine Mischung aus am Meer gelegenen Anwesen mit mehreren Schlafzimmern und Penthousewohnungen mit freiem Blick auf das Guggenheim Abu Dhabi und befinden sich in der begehrtesten Lage der Insel. Sie werden eine der gefragtesten und attraktivsten Adressen in der Region sein. Die Bewohner werden sich über das höchste Serviceniveau und maßgeschneiderte Annehmlichkeiten freuen und haben exklusiven Zugang zu außergewöhnlichen sozialen Erlebnissen und Veranstaltungen, die es nur im Nobu gibt.

Saadiyat ist ein weltbekanntes Freizeit-, Geschäfts-, Wohn- und Kulturzentrum. Neben freilaufenden Gazellen, weißen Sandstränden und der Heimat der vom Aussterben bedrohten Echten Karettschildkröten bietet Saadiyat auch die weltweit größte Konzentration von Kulturgütern wie den Louvre Abu Dhabi, das Naturhistorische Museum, das Guggenheim Abu Dhabi und das Zayed National Museum sowie weitere bemerkenswerte Attraktionen. Gäste und Bewohner der Insel können auch ihren Schwung auf dem wichtigsten am Meer gelegenen Golfplatz der Region perfektionieren oder einfach an den ausgedehnten weißen Sandstränden und geschützten Küstengebieten der Insel entspannen.

Nobu betritt Abu Dhabi in Partnerschaft mit Aldar Properties, dem Hauptentwickler integrierter, lebenswerter und florierender Gemeinden an den begehrtesten Orten des Nahen Ostens.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website: www.nobuhotels.com/abudhabi

