Nobu Hotel Los Cabos celebra inauguração oficial com emblemática cerimônia do saquê

Após o corte da fita, os convidados se reuniram para a tradicional cerimônia do saquê ao som dos percursionistas de Taiko japoneses – marcando o lançamento oficial do Nobu Hotel Los Cabos. Após a abertura da tampa do barril de saquê com martelos de madeira, o saquê foi servido aos convidados nos tradicionais copos masu para um grandioso brinde.

Após o brinde, uma exuberante exibição de fogos de artifício coloriu o por do sol, refletindo sobre o oceano no Restaurante Nobu. As comemorações continuaram durante a noite com entretenimento que incluiu dançarinos do fogo e uma apresentação exclusiva do renomado DJ e produtor americano, DJ Cassidy.

Sobre o Nobu Hotel Los Cabos:

Situado na paradisíaca península de Baixa Califórnia do Sul, o Nobu Hotel Los Cabos trouxe um toque moderno de classe mundial para uma linha costeira já reverenciada por sua beleza natural, vida selvagem e cultura. O primeiro hotel do grupo no México abriga quatro piscinas, cabanas particulares, um Esencia Wellness Spa, um Malibu Farm e o exclusivo Restaurante Nobu, cercado pelo mundialmente famoso resort Diamante, com campos de golfe projetados por Tiger Woods e Davis Love III.

Uma visão estrutural, cortesia dos arquitetos líderes Monica Cuervo e Mark Yoshizaki da WATG, o Nobu Hotel Los Cabos está localizado numa faixa de areia na ponta mais ao sul da península. Cada um dos 200 quartos e suítes têm vista para o oceano e os interiores, executados por Severine Tatangelo do Studio PCH, exercem um equilíbrio encantador entre o estilo japonês, pelo qual o Nobu é famoso, e uma forte consciência de sua localidade mexicana.

Sobre os hotéis Nobu

Dirigida por Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper, a Nobu Hospitality evoluiu como uma marca global de estilo de vida construída com design instintivo. O primeiro Hotel Nobu foi inaugurado em 2013 como um hotel boutique dentro do Caesars Palace Las Vegas e, desde então, o icônico portfólio se expandiu e inclui 10 propriedades em cinco continentes, com 8 propriedades adicionais em desenvolvimento. Em 2019 tivemos o lançamento do Nobu Hotel Los Cabos e do Nobu Hotel Barcelona e, em 2020, a marca receberá o Nobu Hotel Chicago, Nobu Hotel Warsaw e uma segunda propriedade em Londres – o Nobu Hotel London Portman Square – no coração do West End londrino.

