Noma, under ledelse af René Redzepi, tager pladsen som nr. 1 blandt The World's 50 Best Restaurants 2021

- Listen for 2021 omfatter restauranter fra 26 lande over hele verden og introducerer otte restauranter, der gør deres debut, samt to, der deltager igen

- Lido 84 i Gardone Riviera i Italien er den højest placerede nye deltager, sponsoreret af Aspire Lifestyles, og debuterer som nr. 15 på listen

- The Chairman i Hongkong i Kina, får prisen som den restaurant, der har Highest Climber Award, sponsoreret af Alaska Seafood, og gik 31 pladser frem til plads nr. 10

- Steirereck i Wien i Østrig vinder Gin Mare Art of Hospitality Award

- Victor Arguinzoniz fra Asador Etxebarri i Atxondo i Spanien blev af sine ligemænd valgt som vinder af Estrella Damm Chefs' Choice Award

- Will Goldfarb of Room4Dessert i Bali i Indonesien, tager prisen som The World's Best Pastry Chef, sponsoreret af Cacao Barry

- Boragó fra Santiago i Chile vinder Flor de Caña Sustainable Restaurant Award

ANTWERP, 5. oktober 2021 /PRNewswire/ -- Restaurantverdenens stjerner mødtes i aftes (5. oktober 2021) i Antwerpen i Flandern til The World's 50 Best Restaurants Awards 2021, sponsoreret af S.Pellegrino & Acqua Panna. I år var der restauranter fra 26 lande og fem kontinenter med blandt deltagerne. Kulminationen kom, da en ny nr. 1 blev udvalgt, eftersom René Redzepi og hans hold tog dobbelt guld for Noma i København både som The World's Best Restaurant 2021 og som The Best Restaurant in Europe 2021.