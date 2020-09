Nombran al Kia Soul 2020 uno de los 10 mejores autos para los amantes de los caninos

Actualmente en su séptima edición, la lista de los mejores autos para los amantes de los perros de Autotrader destaca los vehículos que ofrecen lo mejor de lo que cada dueño de perro necesita. "Para ayudar a los compradores de autos nuevos que viajan con amigos cuadrúpedos, hemos seleccionado cuidadosamente una lista de los mejores autos que ofrecen gran comodidad y características de seguridad y que a la vez facilitan la vida de los dueños de las mascotas", expresó Brian Moody, editor ejecutivo de Autotrader.

Con el conjunto de características Kia Drive Wise disponibles1, que incluyen la prevención de impacto frontal (Forward Collision Avoidance), la advertencia de atención del conductor (Driver Attention Warning)2 y el control de crucero inteligente (Smart Cruise Control), los propietarios del Soul pueden sentirse seguros y confiados cuando se vayan de viaje por carretera con toda la familia. La forma cuadrada del Soul sigue ofreciendo una sorprendente cantidad de espacio para carga y para pasajeros, y la abertura de la puerta levadiza trasera es más ancha y baja, lo cual facilita la carga y la descarga. Para 2021, el Soul es incluso más accesible para los perros, gracias a la adición de la alerta de ocupante trasero (Rear Occupant Alert)3 como tecnología estándar, la cual utiliza sensores ultrasónicos para detectar pasajeros —entre ellos las mascotas— y evitar que los dejen olvidados en los asientos traseros.

Acerca de Kia Motors America

Kia Motors America, cuya sede se encuentra en Irvine, California, ha sido la marca de mercado masivo mejor clasificada en calidad inicial durante cinco años consecutivos por J.D. Power† y es reconocida por Interbrand como una de las 100 mejores marcas mundiales. Kia es el "Socio automotor oficial" de la NBA y ofrece una gama completa de vehículos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en los Estados Unidos, incluidos automóviles y SUV orgullosamente construidos en West Point, Georgia.*

Para información para medios de comunicación, incluso fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir avisos personalizados por correo electrónico sobre comunicados de prensa al momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

*Los modelos Telluride, Sorento y Optima (excepto el Híbrido y el Híbrido enchufable) se ensamblan en los Estados Unidos con partes de los Estados Unidos y otros países.

1 Las características Kia Drive Wise no son ningún sustituto de la conducción segura, y puede que no detecten todos los objetos que rodean el vehículo. Siempre conduzca de manera segura y con precaución.

2 La advertencia de atención del conductor (Driver Attention Warning) no es ningún sustituto de la conducción segura y puede que no detecte todos los casos de fatiga del conductor ni los hábitos de conducción distraída. No prestar atención a las condiciones de viaje ni a la operación del vehículo pudiera traer como resultado que se pierda el control del vehículo. Siempre conduzca de manera segura y con precaución.

3 La alerta de ocupante trasero (Rear Occupant Alert) no es ningún sustituto de la atención de una persona y puede que no detecte todos los movimientos en el interior del vehículo. Siempre revise el interior del vehículo al salir del vehículo.

FUENTE Kia Motors America

