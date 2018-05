Norgine annonce l'approbation de la FDA américaine pour PLENVU® (NER1006) - une préparation de nettoyage de l'intestin d'un litre à base de PEG en vue de la coloscopie

Norgine B.V. a annoncé aujourd'hui que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (US FDA) a approuvé PLENVU® (NER1006), un laxatif osmotique indiqué pour le nettoyage du côlon en vue d'une coloscopie chez l'adulte. PLENVU® est la seule préparation intestinale à faible volume (1 litre) à base de polyéthylène glycol (PEG).

Aux États-Unis, PLENVU® va être mis à la disposition des patients et des professionnels de la santé au cours du second semestre 2018 par l'intermédiaire de notre partenaire Salix Pharmaceuticals, Ltd. (« Salix »), l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques spécialisées au monde à être axées sur la prévention et le traitement des maladies gastro-intestinales et filiale en propriété exclusive de Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE : VRX et TSX : VRX).

Les approbations de PLENVU® sont fondées sur trois études cliniques de phase III : NOCT, MORA et DAYB[1],[2],[3].

Le Dr Alastair Benbow, directeur médical et du développement chez Norgine, a déclaré : « La coloscopie est une procédure de dépistage essentielle pour détecter et éliminer les adénomes et les polypes susceptibles de mener au cancer colorectal s'ils ne sont pas enlevés. L'approbation, ce jour, par la FDA de PLENVU®, la seule préparation des intestins d'un litre à base de PEG disponible en vue des coloscopies, est une étape stimulante pour nos patients et notre entreprise. PLENVU® offre une nouvelle option efficace aux patients qui peuvent trouver plus facile de disposer d'une préparation intestinale à faible volume, ce qui peut aider à obtenir une coloscopie de meilleure qualité en facilitant une détection plus aisée (c'est-à-dire améliorée) des lésions ».

Norgine fabrique PLENVU® à l'échelle mondiale et commercialise le produit par le biais de son infrastructure en Europe, Australie et Nouvelle-Zélande.

