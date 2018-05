Norgine anuncia la aprobación de la FDA de Estados Unidos para PLENVU® (NER1006) - preparación de limpieza intestinal de 1 litro basada en PEG para colonoscopia

Norgine B.V. anunció hoy que la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado PLENVU® (NER1006), un laxante osmótico indicado para la limpieza de colon en la preparación para la colonoscopia en adultos. PLENVU® es la única preparación intestinal de bajo volumen (1L) basada en glicol polietileno (PEG).

En Estados Unidos, PLENVU® estará disponible para los pacientes y profesionales del cuidado de la salud en la segunda mitad del año 2018 a través de nuestro socio Salix Pharmaceuticals, Ltd. ("Salix"), una de las principales compañías farmacéuticas especializadas del mundo, comprometida a la prevención y tratamiento de enfermedades gastrointestinales y como filial de propiedad completa de Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX y TSX: VRX).

Las aprobaciones de PLENVU® se han basado en tres ensayos clínicos de fase III: NOCT, MORA y DAYB[1],[2],[3].

El doctor Alastair Benbow, responsable de desarrollo y médico de Norgine, destacó: "La colonoscopia es un procedimiento de control vital para detectar y eliminar adenomas y pólipos que de otra forma podrían llevar a que se produzca el cáncer colorrectal. La aprobación de hoy de la US FDA sobre PLENVU®, la única preparación intestinal de 1 litro basada en PEG disponible para colonoscopia es un hito ilusionante para nuestros pacientes y nuestra compañía. PLENVU® proporciona una nueva opción eficaz para los pacientes que pueden descubrir que es más sencillo cumplir con una preparación intestinal de bajo volumen, y esto puede ayudar a conseguir un mejor procedimiento de colonoscopia que facilite una detección de la lesión más sencilla (mejorada)".

Norgine fabrica PLENVU® a nivel global, y comercializa el producto por medio de su infraestructura en Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Si desea más información acerca de PLENVU® en Estados Unidos visite la página web http://www.plenvu.com

