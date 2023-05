Norlase erhält 510(k)-Zulassung der FDA und CE-Kennzeichnung für ECHO™ Green Pattern Laser

Ultraportabler Footprint und zugängliche Pattern-Scanning-Technologie

BALLERUP, Dänemark und REDWOOD CITY, Kalifornien, 5. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Norlase, ein weltweit führender Hersteller von Lasern für die Augenheilkunde, der die nächste Generation von Laserlösungen entwickelt, gab heute bekannt, dass er sowohl die 510(k)-Zulassung der FDA als auch die CE-Zulassung für den ECHO Green Pattern Laser Fotokoagulator erhalten hat. ECHO ist der erste tragbare Scanning-Laser-Photokoagulator der Branche, der die MEMS-Technologie nutzt. Laser und Scanner sind komplett in einem einzigen Gerät integriert, das an kompatible Spaltlampen angeschlossen werden kann. Zu den weiteren besonderen Merkmalen gehören der Verzicht auf externe Fasern, eine kabellose Benutzeroberfläche, der µSec-Modus für gewebeschonende Behandlungen und die Sprachsteuerung von Mustern und Parametern. Dank des erschwinglichen Preises macht ECHO die Scanning-Technologie für mehr Ärzte auf der ganzen Welt zugänglich und stattet sie mit den Geräten aus, die eine effektive Behandlung und einen höheren Patientendurchsatz ermöglichen.

ECHO Portable Pattern Scanning Laser

„Die FDA-Zulassung und die CE-Zulassung von ECHO ist unser bisher wichtigster Meilenstein", sagte Oliver Hvidt, CEO und Mitbegründer von Norlase. „Die Einführung des ECHO als ersten und einzigen vollständig mobilen Pattern-Scanning-Laser eröffnet Augenärzten, die Netzhaut- und Glaukomerkrankungen behandeln, einen ganz neuen Horizont. Unser Ziel war es, einen für alle Augenärzte zugänglichen Pattern-Laser zu entwickeln und dabei unser hohes Maß an Innovation und Präzision beizubehalten. ECHO bietet all dies in einem intelligenten, hochintuitiven Produktdesign, das Chirurgen die Behandlung erleichtert."

Die ersten Anwender des ECHO Pattern-Lasers haben positive Erfahrungen mit seiner Funktionalität und seinen Behandlungsergebnissen gemacht.

„Der ECHO-Laser ist einfach zu bedienen, intuitiv und effektiv", sagte Dr. Firas Rahhal, Partner, Retina-Vitreous Associates Medical Group. „Er bietet eine hervorragende Leistung und eine gute Aufnahme, selbst bei niedrigeren Leistungseinstellungen. Die Visualisierung mit der Spaltlampe ist exzellent, und in einem der von mir behandelten Fälle war dies trotz des Vorhandenseins eines ausgeprägten Katarakts der Fall. Aufgrund dieser Eigenschaften und weiterer Merkmale wie dem benutzerfreundlichen Bildschirm und den Bedienelementen ist der ECHO derzeit der beste verfügbare Spaltlampenmuster-Laser, den ich verwendet habe."

ECHO ist die dritte Produktankündigung seit 2019 und gehört zur Serie der tragbaren und erschwinglichen Laserlösungen von Norlase, die die Art und Weise, wie Ärzte ihre Patienten behandeln, schnell erneuern. Um mehr über ECHO zu erfahren, besuchen Sie bitte www.norlase.com.

ECHO Pattern Scanning Green Laser Funktionen:

Die kleinste in der Branche erhältliche Footprint

Vollständige Vorlagenpalette mit Gittern, Kreisen und Dreifachbögen

μSec-Modus für gewebeschonende Behandlung

Faserloses Design zur Minimierung kostspieliger Service-Reparaturen und Ausfälle

Sprachsteuerung von Patterns und Parametern

Einfache Installation an jeder kompatiblen Spaltlampe

Informationen zu Norlase

Norlase entwickelt Laserlösungen der nächsten Generation für die Behandlung von Netzhaut- und Glaukomerkrankungen. Norlase wurde in Dänemark gegründet und beschäftigt weltweit Experten in den Bereichen Ophthalmologie, Lasertechnologie, Entwicklung medikamentöser Geräte und Kundenbetreuung. Norlase hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Effektivität der Arbeit in der Praxis, die Patientenversorgung und den Komfort für Augenärzte weltweit zu verbessern. Zu den Produkten von Norlase gehören LEAF, ein Laser-Photokoagulator, der 10-mal kleiner als herkömmliche Systeme ist und direkt an der Spaltlampe befestigt wird; LION, der erste vollständig integrierte Green Laser und LIO; und ECHO, der weltweit erste ultraportable Pattern-Scanning-Laser Weitere Informationen finden Sie auf norlase.com

Medienkontakt: Levi Hall, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2069368/Norlase_logo_vector_Pantone_802c_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2069369/ECHO_on_Slit_Lamp.jpg

