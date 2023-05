Norlase reçoit l'autorisation 510(k) de la FDA et le marquage CE pour le laser à motif vert ECHO™

Ultraportable et technologie de balayage de motifs accessible

BALLERUP, Danemark et REDWOOD CITY, Californie, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- Norlase, un important fabricant mondial de lasers ophtalmiques développant des solutions laser de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui avoir reçu à la fois l'autorisation FDA 510(k) et le marquage CE pour le laser photocoaguleur à motif vert ECHO . ECHO est le premier laser photocoaguleur de balayage portable qui utilise la technologie MEMS. Le laser et le scanner sont complètement intégrés dans un seul dispositif d'administration qui se fixe aux lampes à fente compatibles. Parmi les autres fonctionnalités exclusives, l'absence de fibre externe, une interface utilisateur sans fil, le mode µSec pour un traitement visant à la préservation tissulaire et le contrôle vocal des motifs et des paramètres. Avec un prix abordable, ECHO rendra la technologie de balayage de motifs accessible à un plus grand nombre de médecins dans le monde entier, en leur fournissant les outils nécessaires pour traiter efficacement et augmenter le débit de patients.

« L'approbation de la FDA et le marquage CE d'ECHO est notre jalon le plus important à ce jour, a déclaré Oliver Hvidt, directeur général et cofondateur de Norlase. Le lancement d'ECHO, le premier et unique laser de balayage de motifs vraiment portable, apporte un nouveau paradigme aux ophtalmologistes qui traitent la rétine et les glaucomes. Notre objectif a été de développer un laser à balayage de motifs accessible à tous les ophtalmologistes, tout en maintenant notre haut niveau d'innovation et de précision. ECHO fournit tout cela, avec une conception de produit intelligente et hautement intuitive permettant aux chirurgiens d'intervenir facilement. »

Les premiers utilisateurs du laser à motifs ECHO ont partagé des expériences positives sur la fonctionnalité du laser et les résultats de traitement.

« Le laser ECHO est facile à utiliser, intuitif et efficace, a déclaré le Dr Firas Rahhal, associé au Retina-Vitreous Associates Medical Group. Il offre une excellente puissance et une bonne absorption, même lorsqu'il est utilisé à des niveaux de puissance plus faibles. La visualisation sur la lampe à fente est excellente, et dans l'un des cas que j'ai effectués, c'était vrai malgré la présence d'une cataracte importante. C'est pour ces caractéristiques, ainsi que d'autres telles que l'écran et les commandes faciles à utiliser, que l'ECHO est actuellement le meilleur modèle de laser à motifs sur lampe à fente que j'ai utilisé. »

ECHO est le troisième produit annoncé depuis 2019 et fait partie de la série de solutions laser portables et abordables de Norlase, qui modernisent rapidement la façon dont les médecins traitent leurs patients. Pour en savoir plus sur ECHO, consultez le site : www.norlase.com.

Laser à balayage de motifs ECHO Parmi les caractéristiques du :

Le plus petit encombrement physique de l'industrie

Une palette complète de motifs qui inclut les grilles, les cercles et les arcs triples

Le mode μSec pour les traitements visant à la préservation tissulaire

Une conception sans fibre pour minimiser les réparations et les interruptions de service coûteuses

Le contrôle vocal des motifs et des paramètres

La facilité d'installation sur n'importe quelle lampe à fente compatible

À propos de Norlase

Norlase développe des solutions laser de nouvelle génération pour le traitement de la rétine et du glaucome. Fondé au Danemark, Norlase est composé d'experts de l'industrie mondiale en ophtalmologie, en technologie laser, en développement d'appareils médicaux et en soins à la clientèle. Norlase a pour mission d'améliorer l'efficacité de la pratique, les soins aux patients et le confort des médecins pour les ophtalmologistes du monde entier. Les produits Norlase comprennent le LEAF , un laser photocoagulateur 10x plus petit que les systèmes existants et qui se monte directement sur la lampe à fente ; le LION , le premier laser vert et LIO entièrement intégré ; et l' ECHO , le premier laser à balayage de motifs ultraportable au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur norlase.com

