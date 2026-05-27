NorthStar et QSA Global annoncent un partenariat stratégique pluriannuel visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement en actinium-225 pour les thérapies alpha ciblées

Le partenariat stratégique associe les capacités de production de radio-isotopes à l'échelle commerciale de NorthStar à l'expertise de QSA Global en matière de gestion du cycle de vie du radium 226 (Ra-226), matière première pour la production d'Ac-225.

L'accord vise à renforcer la chaîne d'approvisionnement en Ac-225 sans ajout de transporteur (n.c.a.) de NorthStar en établissant une source fiable et en boucle fermée de matières cibles Ra-226 de haute pureté.

BURLINGTON, Mass. et BELOIT, Wis., 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- QSA Global, Inc, un leader mondial de la fabrication de sources radioactives spécialisées et des services radiochimiques médicaux, et NorthStar Medical Radioisotopes, LLC (NorthStar), une société radiopharmaceutique de premier plan, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de services stratégiques pluriannuel. Ce partenariat vise à consolider la chaîne d'approvisionnement en cibles de radium 226 (Ra 226), matière première pour la production d'actinium 225 (Ac 225), et à soutenir davantage la production à l'échelle commerciale par NorthStar d'Ac 225 sans ajout de porteur (n.c.a.) utilisé dans les thérapies alpha ciblées (TAT) de la prochaine génération.

Ce partenariat associe les décennies d'expérience spécialisée de QSA Global en matière de manipulation de sources de haute activité, de conformité aux réglementations industrielles et de logistique à l'approche novatrice de NorthStar en matière de production radiopharmaceutique à l'échelle commerciale. Il s'agit d'une campagne de purification pluriannuelle dans le cadre de laquelle QSA Global traitera l'ancien Ra-226 pour le compte de NorthStar, transformant la matière en précurseurs de haute pureté qui alimenteront directement la fabrication continue de capsules cibles. Après irradiation et traitement par NorthStar pour produire de l'Ac-225 n.c.a., le radium récupéré sera renvoyé à QSA Global pour être recyclé dans de nouvelles cibles, établissant ainsi une chaîne d'approvisionnement en boucle fermée très efficace.

« Cet accord pluriannuel avec QSA Global renforce notre chaîne d'approvisionnement avec une fourniture fiable et de haute qualité de cibles de Ra-226 essentielles à notre A.C.N. Ac-225 », a déclaré le Dr Frank Scholz, président-directeur général de NorthStar. « En garantissant un accès constant à ces matières premières essentielles, nous pouvons répondre en toute confiance à la demande croissante de l'industrie. »

« En gérant le cycle de vie complexe et hautement réglementé du radium 226, QSA Global permet à des partenaires comme NorthStar de concentrer entièrement leurs ressources sur la production commerciale d'actinium 225 », a déclaré DR. Joe Lapinskas, directeur de l'innovation chez QSA Global, Inc. « NorthStar a été un partenaire fondamental dans le développement de nos services spécialisés dans le radium. Nous sommes fiers de mettre à profit nos décennies d'expertise dans le domaine des matières radioactives de haute activité pour contribuer à sécuriser cette chaîne d'approvisionnement essentielle et soutenir la mission de NorthStar, qui consiste à fournir aux patients des TAT qui leur sauvent la vie ».

À propos de l'Ac-225

NorthStar a réussi à produire de l'Ac-225 n.c.a. en utilisant une approche de fabrication indirecte qui combine l'irradiation par accélérateur électronique d'une cible de Ra-226, suivie de sources de Ra-225 purifiées qui produisent en permanence de l'Ac-225 n.c.a. L'Ac-225 est un émetteur alpha, qui appartient à une classe puissante de radio-isotopes qui délivrent un rayonnement hautement énergétique et très localisé directement sur les cellules malades. L'Ac-225 peut être attaché à une variété de molécules de ciblage, y compris des anticorps, des peptides et des petites molécules, ce qui permet une livraison précise aux cellules cancéreuses. Cette polyvalence rend les isotopes tels que l'Ac-225 particulièrement utiles pour soutenir le développement de thérapies radiopharmaceutiques de la prochaine génération qui sont hautement efficaces et sélectives.

À propos de QSA Global, Inc.

QSA Global, Inc. est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de sources de rayonnement et d'équipements de haute performance. S'appuyant sur un héritage de plusieurs décennies d'excellence dans le domaine des produits radio-isotopiques industriels, QSA Global a stratégiquement élargi ses capacités pour servir les marchés en pleine croissance des radio-isotopes médicaux et de la thérapie alpha ciblée (TAT). Grâce à ses installations de pointe et à son expertise inégalée en matière de traitement radiochimique, de purification et de conformité réglementaire, QSA Global assure la sécurité de la chaîne d'approvisionnement pour la prochaine génération de traitements médicaux permettant de sauver des vies.

À propos de NorthStar Medical Radioisotopes, LL (NorthStar)

NorthStar Medical Radioisotopes est une société radiopharmaceutique en phase de commercialisation qui se situe à l'avant-garde de l'amélioration des soins aux patients en utilisant de nouvelles technologies pour produire des radio-isotopes à l'échelle commerciale qui, une fois attachés à une molécule, ont la capacité de détecter et de traiter le cancer et d'autres maladies graves. La position de leader de NorthStar dans le domaine émergent de la thérapie radiopharmaceutique s'appuie sur ses capacités uniques de production sophistiquée de radio-isotopes, son équipe de direction expérimentée et ses technologies de pointe respectueuses de l'environnement. NorthStar produit du cuivre-67 (Cu-67) et est le premier producteur à l'échelle commerciale d'actinium-225 non ajouté à une porteuse (n.c.a.). Ac-225) en utilisant la technologie de l'accélérateur d'électrons. L'unité de services Radiopharmaceutical Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) de la société propose des services personnalisés et une expertise radiopharmaceutique spécialisée afin d'aider les sociétés biopharmaceutiques à faire progresser rapidement leurs programmes de développement et de commercialisation. Pour plus d'informations sur le portefeuille complet de NorthStar et les services axés sur les patients, visitez le site : www.northstarnm.com

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