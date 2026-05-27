NorthStar und QSA Global kündigen eine mehrjährige strategische Partnerschaft zur Stärkung der Actinium-225-Lieferkette für gezielte Alpha-Therapien an

Strategische Partnerschaft verbindet die Fähigkeiten von NorthStar zur Produktion von Radioisotopen im kommerziellen Maßstab mit dem Know-how von QSA Global im Lebenszyklusmanagement von Radium-226 (Ra-226), dem Ausgangsmaterial für die Ac-225-Produktion

Die Vereinbarung zielt darauf ab, NorthStar's Ac-225-Lieferkette ohne Carrier-Zusatz (n.c.a.) zu stärken, indem eine zuverlässige, geschlossene Quelle für hochreine Ra-226-Zielmaterialien geschaffen wird

BURLINGTON, Mass. und BELOIT, Wis., 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- QSA Global, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Herstellung spezialisierter radioaktiver Strahlenquellen und medizinisch-radiochemischer Dienstleistungen, und NorthStar Medical Radioisotopes, LLC (NorthStar), ein führendes radiopharmazeutisches Unternehmen, gaben heute die Unterzeichnung eines mehrjährigen strategischen Dienstleistungsvertrags bekannt. Diese Partnerschaft soll die Lieferkette für Radium-226 (Ra-226) Targets, das Ausgangsmaterial für die Produktion von Actinium-225 (Ac-225), festigen und NorthStar's kommerzielle Produktion von Ac-225 ohne Trägerzusatz (n.c.a.), das in der nächsten Generation von zielgerichteten Alpha-Therapien (TAT) verwendet wird, weiter unterstützen.

Die Partnerschaft verbindet die jahrzehntelange Erfahrung von QSA Global in der Handhabung hochaktiver Strahlenquellen, der Einhaltung von Industrievorschriften und der Logistik mit dem innovativen Ansatz von NorthStar für die kommerzielle radiopharmazeutische Produktion. Es beinhaltet eine mehrjährige Reinigungskampagne, bei der QSA Global im Auftrag von NorthStar altes Ra-226 aufbereiten und in hochreine Vorstufen umwandeln wird, die direkt in die kontinuierliche Herstellung von Zielkapseln einfließen werden. Nach der Bestrahlung und Verarbeitung durch NorthStar zur Herstellung von n.c.a Ac-225 wird das zurückgewonnene Radium an QSA Global zum Recycling in neue Targets zurückgegeben - so entsteht eine hocheffiziente, geschlossene Lieferkette.

„Diese mehrjährige Vereinbarung mit QSA Global stärkt unsere Versorgungskette mit einer zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Versorgung mit Ra-226-Targets, die für unsere n.c.a. wichtig sind. Ac-225-Produktionskapazitäten", sagte Dr. Frank Scholz, Präsident und CEO von NorthStar. „Indem wir den ständigen Zugang zu diesen wichtigen Ausgangsstoffen sicherstellen, können wir die wachsende Nachfrage in der Industrie sicher befriedigen."

„Durch die Verwaltung des komplexen, stark regulierten Lebenszyklus von Radium-226 ermöglicht QSA Global Partnern wie NorthStar, ihre Ressourcen vollständig auf die kommerzielle Actinium-225-Produktion zu konzentrieren", sagte DR. Joe Lapinskas, Innovationsdirektor bei QSA Global, Inc. „NorthStar war ein grundlegender Partner bei der Entwicklung unserer spezialisierten Radiumdienste. Wir sind stolz darauf, dass wir unsere jahrzehntelange Erfahrung mit hochradioaktiven Stoffen nutzen können, um diese kritische Lieferkette zu sichern und NorthStar bei der Bereitstellung lebensrettender TATs für Patienten zu unterstützen".

Über Ac-225

NorthStar hat erfolgreich n.c.a Ac-225 mit Hilfe eines indirekten Herstellungsansatzes produziert, bei dem ein Ra-226-Target mit Elektronenbeschleunigern bestrahlt wird, gefolgt von gereinigten Ra-225-Quellen, die ständig n.c.a Ac-225 nachwachsen lassen. Ac-225 ist ein Alpha-Strahler, der zu einer leistungsstarken Klasse von Radioisotopen gehört, die hochenergetische, stark lokalisierte Strahlung direkt an kranke Zellen abgeben. Ac-225 kann an eine Vielzahl von Zielmolekülen, darunter Antikörper, Peptide und kleine Moleküle, angehängt werden und ermöglicht so den präzisen Einsatz in Krebszellen. Diese Vielseitigkeit macht Isotope wie Ac-225 besonders wertvoll für die Entwicklung der nächsten Generation radiopharmazeutischer Therapien, die hochwirksam und selektiv sind.

Über QSA Global, Inc.

QSA Global, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Hochleistungs-Strahlungsquellen und -Geräten. Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung mit industriellen Radioisotopenprodukten hat QSA Global seine Kapazitäten strategisch erweitert, um die schnell wachsenden Märkte für medizinische Radioisotope und gezielte Alpha-Therapie (TAT) zu bedienen. Mit hochmodernen Anlagen und beispiellosem Fachwissen im Bereich der radiochemischen Verarbeitung, Reinigung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bietet QSA Global grundlegende Lieferkettensicherheit für die nächste Generation lebensrettender medizinischer Behandlungen.

Über NorthStar Medical Radioisotopes, LL (NorthStar)

NorthStar Medical Radioisotopes ist ein radiopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich an vorderster Front für die Verbesserung der Patientenversorgung einsetzt, indem es neuartige Technologien zur Herstellung von Radioisotopen im kommerziellen Maßstab einsetzt, die, sobald sie an ein Molekül gebunden sind, die Fähigkeit haben, Krebs und andere schwere Krankheiten zu erkennen und zu behandeln. Die wachsende, branchenführende Position von NorthStar auf dem aufstrebenden Gebiet der radiopharmazeutischen Therapie wird durch die einzigartigen Fähigkeiten des Unternehmens in der anspruchsvollen Produktion von Radioisotopen, das bewährte Managementteam und die hochmodernen, umweltfreundlichen Technologien unterstützt. NorthStar produziert Kupfer-67 (Cu-67) und ist der erste kommerzielle Hersteller von Actinium-225 ohne Trägerstoffzusatz (n.c.a.). Ac-225) mit Hilfe der Elektronenbeschleunigertechnologie. Die Dienstleistungseinheit des Unternehmens für radiopharmazeutische Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) bietet maßgeschneiderte Serviceangebote und spezialisiertes radiopharmazeutisches Fachwissen, um biopharmazeutische Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Entwicklungs- und kommerziellen Programme schnell voranzutreiben. Weitere Informationen über das umfassende Portfolio und die patientenorientierten Dienstleistungen von NorthStar finden Sie im Internet: www.northstarnm.com

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