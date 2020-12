Norwegian Cruise Line reúne a reconocidas estrellas de Broadway en el segundo episodio de su docuserie

Actuaciones de reconocidos talentos internacionales como Brenda Braxton, Stephanie Pope y Alan Mingo se podrán disfrutar este 18 de diciembre a través de www.ncl.com/embark

MADRID, 3 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Norwegian Cruise Line (NCL), la innovadora compañía de cruceros con más de 53 años de historia traspasando fronteras, estrenará el próximo 18 de diciembre "EMBARK NCL Spotlight", el segundo episodio de su exitosa docuserie estrenada recientemente con el lanzamiento del primer capitulo ("EMBARK NCL Spotlight, The Choir of Man – Live From London"), que tan sólo en su primera semana fue visto por más de 500.000 personas de todo el mundo.

Descubra el comunicado de prensa multicanal interactivo aquí: https://www.multivu.com/players/English/8667852-norwegian-cruise-line-embark-spotlight-live-from-broadway/

Para el episodio "Live from Broadway", NCL reune en Nueva York a los mejores talentos del mundo del teatro musical para un espectáculo exclusivo de la talla de los grandes musicales de Boradway y el West End, para que los espectadores puedan disfrutar de una muestra de los shows que la compañía tiene disponible en toda su flota. Este episodio incluye actuaciones de:

Michael Fasano , cantando "Can't Take My Eyes Off of You" del musical "Jersey Boys", ganador del Premio Tony®, disponible en el Norwegian Bliss

, cantando "Can't Take My Eyes Off of You" del musical "Jersey Boys", ganador del Premio Tony®, disponible en el Norwegian Bliss Brenda Braxton , cantando "On the Sunny Side of the Street" de "After Midnight", disponible en el Norwegian Escape

, cantando "On the Sunny Side of the Street" de "After Midnight", disponible en el Norwegian Escape Marissa Rosen , interpretando "True Colors", de Cyndi Lauper , de "Priscilla, la reina del desierto" disponible en el Norwegian Epic

, interpretando "True Colors", de , de "Priscilla, la reina del desierto" disponible en el Norwegian Epic Stephanie Pope , cantando "Last Dance", de Donna Summer , que aparece en el musical australiano "Velvet" disponible en el Norwegian Jewel y el Norwegian Breakaway

, cantando "Last Dance", de , que aparece en el musical australiano "Velvet" disponible en el Norwegian Jewel y el Norwegian Breakaway Leandra Ellis-Gaston y Zach Cossman , interpretando un dueto de "Almost Paradise" de "Footloose", disponible en el Norwegian Joy

y , interpretando un dueto de "Almost Paradise" de "Footloose", disponible en el Norwegian Joy Colin Summers , cantando "Blue Suede Shoes", de "Million Dollar Quartet", disponible en el Norwegian Getaway

, cantando "Blue Suede Shoes", de "Million Dollar Quartet", disponible en el Norwegian Getaway Alan Mingo , cantando "Land of Lola", del musical "Kinky Boots", ganador del premio Tony®, disponible en el Norwegian Encore, el innovador barco más nuevo de la compañía

"Nos da una enorme alegría poder compartir nuestro reconocido y galardonado entretenimiento con todos nuestros amigos en momentos como estos, y también poder ver a nuestra familia de artistas disfrutar de esta maravillosa oportunidad. Esto es, sin duda, algo increíblemente reconfortante", ha manifestado el CEO de Norwegian Cruise Line, Harry Sommer, "Estamos anciosos de que nuestros pasajeros puedan volver a reencontrarse con sus artistas favoritos en el mar", ha expresado.

Además de estas actuaciones estelares, el público tendrá un asiento en primera fila para ser testigo de las conversaciones en el backstage con todo el elenco, quienes hablarán sobre lo que representa para ellos actuar por primera vez en muchos meses. El episodio "EMBARK NCL Spotlight - Live from Broadway", de casi 40 minutos de duración, está disponible en www.ncl.com/embark el viernes 18 de diciembre.

Descarga las imágenes en este enlace

Related Links

http://www.ncl.com



SOURCE Norwegian Cruise Line