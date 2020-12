Norwegian Cruise Line réunit ses artistes Broadway dans le nouvel épisode Embark NCL Spotlight «Live From Broadway»

Disponible à partir du 18 décembre 2020 sur www.ncl.com/embark

PARIS, le 3 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Norwegian Cruise Line, pionnier dans le domaine des croisières internationales depuis plus de 53 ans continue de démontrer son engagement envers la communauté des arts de la scène avec son deuxième épisode EMBARK NCL Spotlight «Live From Broadway », après le lancement très réussi de son premier épisode « The Choir of Man - Live From London », qui a enregistré plus de 500 000 vues au cours de sa première semaine de diffusion.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8667852-norwegian-cruise-line-embark-spotlight-live-from-broadway/

Pour son épisode «Live from Broadway», Norwegian Cruise Line a réuni les meilleurs talents du musical à New York pour un divertissement exclusif dans l'esprit Broadway et West End que l'on retrouve habituellement à bord des navires de la flotte :

Michael Fasano , interprétant Can't Take My Eyes Off of You de la comédie musicale primée aux Tony Awards® Jersey Boys disponible sur le Norwegian Bliss;

, interprétant de la comédie musicale primée aux Tony Awards® disponible sur le Norwegian Bliss; Brenda Braxton , chantant On the Sunny Side of the Street de After Midnight proposé sur le Norwegian Escape

, chantant de proposé sur le Norwegian Escape Marissa Rosen , avec True Colors de Cyndi Lauper dans Priscilla, Queen of the Desert joué à bord du Norwegian Epic

, avec de dans Priscilla, joué à bord du Norwegian Epic Stephanie Pope , avec Last Dance de Donna Summer dans la comédie musicale australienne Velvet en représentation sur les Norwegian Jewel et Norwegian Breakaway

, avec de dans la comédie musicale australienne en représentation sur les Norwegian Jewel et Norwegian Breakaway Leandra Ellis-Gaston et Zach Cossman , interprétant un duo Almost Paradise de Footloose disponible sur Norwegian Joy

et , interprétant un duo de disponible sur Norwegian Joy Colin Summers , chantant Blue Suede Shoes de Million Dollar Quartet proposé sur le Norwegian Getaway et

, chantant de proposé sur le Norwegian Getaway et Alan Mingo , interprétant Land of Lola de la comédie musicale Kinky Boots, lauréate d'un Tony Award® et joué sur le Norwegian Encore.

« Cela nous procure une joie immense de pouvoir partager nos divertissements primés avec nos invités durant cette période et voir notre famille d'artistes savourer cette opportunité est incroyablement réconfortant », a déclaré Harry Sommer, President and CEO de Norwegian Cruise Line. « J'ai hâte que nos passagers puissent bientôt revoir leurs spectacles favoris en mer ! ».

Les artistes partageront également leur émotion de se produire pour la première fois depuis de nombreux mois. L'épisode de près de 40 minutes EMBARK NCL Spotlight « Live from Broadway », sera disponible sur www.ncl.com/embark à partir du 18 décembre prochain.

Autres photos et vidéo disponibles : ici.

