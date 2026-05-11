NOTAPE™ Tapeless & Seamless Zipper Pioneers Full-Lifecycle Green Innovation for Sustainable Manufacturing (fermeture à glissière sans bande et sans couture)

RIVA DEL GARDA, Italie, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- NOTAPE™, une marque innovante de technologie de fermeture à glissière, présentera sa fermeture à glissière disruptive tapeless et seamless à l'EOW du 17 au 19 mai. En brisant les barrières structurelles des fermetures à glissière datant d'un siècle, la marque parvient à réduire les émissions de carbone et la pollution tout au long du cycle de vie, de la production au recyclage, en passant par l'application, grâce à l'innovation en matière de conception de sources originales.

NOTAPE™ Tapeless & Seamless Zipper NOTAPE™ zipper eliminates the tape from the source

Cette structure innovante permet de réduire jusqu'à 95 % la consommation de ressources pour la production de base et de diminuer considérablement l'empreinte carbone. Offrant des solutions écologiques quantifiables, exploitables et traçables pour les industries, NOTAPE™ établit une nouvelle référence mondiale en matière d'éco-conception des fermetures à glissière.

Réduction à la source - Commencez par retirer la bande

Les rubans de fermeture à glissière conventionnels nécessitent des opérations de filage, de tissage, de teinture et de fixation - chaque étape consommant de l'énergie et de l'eau et générant des eaux usées, des émissions et des déchets solides. La teinture est une source de pollution importante. En outre, le ruban ajoute de la complexité au recyclage des vêtements. NOTAPE™ élimine la bande à la source, supprimant ainsi une série d'étapes gourmandes en énergie, en eau et très polluantes. Les données certifiées montrent que NOTAPE™ réduit la consommation de ressources (poids, eau, énergie, produits chimiques) jusqu'à 95 % par rapport aux fermetures à glissière conventionnelles, et réduit l'empreinte carbone d'environ 19,4 % à 26,6 %.

Réduction des émissions de carbone dans l'industrie manufacturière - Réduction des processus hautement polluants

La teinture du ruban est l'étape la plus polluante de la production traditionnelle de fermetures à glissière. Elle consomme de grandes quantités d'eau et rejette des eaux usées chargées de colorants ; la mise en place du ruban consomme de l'énergie thermique ; certains rubans nécessitent des revêtements contenant des composés organiques volatils. NOTAPE™ élimine entièrement le ruban - la teinture, la fixation et l'enduction sont supprimées. Plus de colorants, d'auxiliaires ou de fixateurs. Le processus de formage intégré en une seule pièce élimine également les coutures et les produits chimiques qui y sont associés. Cela permet de réduire les coûts de mise en conformité des usines et d'éviter que des substances toxiques ne pénètrent dans l'environnement.

Utilisation du produit - La durabilité est le développement durable

NOTAPE™ supprime le ruban adhésif et les points de suture - les deux maillons les plus faibles. Les dents sont directement intégrées au tissu, avec une force de collage équivalente à celle du tissu lui-même. La vie d'une fermeture éclair équivaut à la vie d'un vêtement. La durée de vie testée dépasse les normes industrielles et ne se dégrade pas au fil des lavages. Un vêtement qui dure plus longtemps est la forme ultime de protection de l'environnement.

Réduction des déchets

Les fermetures à glissière traditionnelles sont constituées de différents matériaux (ruban de polyester, dents en métal ou en plastique, curseurs en métal). Le recyclage nécessite un désassemblage ou un déchiquetage et un tri, ce qui est coûteux et inefficace. De nombreux recycleurs se contentent d'incinérer ou de mettre en décharge les vêtements munis de fermetures à glissière. NOTAPE™ élimine le ruban adhésif. Le corps de la fermeture à glissière se compose uniquement de dents (matériau unique), d'un curseur et d'un tissu. Les dents sont physiquement attachées au tissu et ne nécessitent aucun démontage particulier pour le recyclage. Les déchets de processus - chutes, déchets liquides - sont également fortement réduits.

Leadership de l'industrie - Définir une nouvelle norme verte

La compréhension de l'industrie des "fermetures à glissière vertes" s'est principalement limitée à des améliorations progressives : Fil de ruban recyclé, placage sans nickel. NOTAPE™ applique des principes de base : au lieu de trouver des matériaux plus écologiques dans l'ancienne structure, il faut se demander "pourquoi il faut du ruban adhésif". Lorsque l'on supprime la bande de manière structurelle, de nombreux problèmes environnementaux disparaissent tout simplement. Il s'agit là d'une véritable conception écologique.

NOTAPE™ fournit aux marques des données traçables et quantifiables sur la réduction des émissions de carbone, ainsi que des mesures clés sur la réduction des produits chimiques, les économies d'eau et la réduction des déchets - directement utilisables dans les rapports ESG. À l'avenir, au-delà des indicateurs traditionnels (contenu recyclé, substances restreintes), NOTAPE™ propose une dimension supplémentaire : le produit adopte-t-il une conception structurelle non redondante ? Il s'agit d'une mesure de plus haut niveau de la conception écologique.

Une petite innovation en matière de conception peut entraîner d'énormes changements environnementaux. Lorsque d'innombrables fermetures à glissière sans bande entrent dans l'habillement et dans la vie quotidienne, elles deviennent ensemble une force puissante pour réduire la charge environnementale et sauvegarder notre avenir écologique.

NOTAPE™ ouvre de nouvelles possibilités pour l'industrie de la mode. Rejoignez-nous sur à EOW - Outdoor Trade Show, du 17 au 19 mai 2026, à Riva del Garda, en Italie.

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