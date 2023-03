Notebooks GIGABYTE AERO 2023 já estão disponíveis para profissionais de criação, oferecendo um espectro completo de recursos para iluminar sua criatividade

TAIPEI, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ — O AERO 16 OLED e o AERO 14 OLED da GIGABYTE já estão disponíveis para compra. Esses notebooks de última geração para profissionais de criação foram projetados para criadores de conteúdo e profissionais de criação, com os mais recentes processadores Intel® Core™ de 13ª geração e GPUs NVIDIA GeForce® RTX™ 40 Series para notebook, que reduzem o tempo de renderização 3D de 2,5 horas para apenas dez minutos. Eles também contam com uma tela impressionante com precisão de cores excepcional e projetos voltados para a criação, tudo em uma estrutura fina e portátil, para uma experiência criativa otimizada a qualquer hora, em qualquer lugar.

Laptops GIGABYTE AERO 2023 já estão disponíveis para profissionais de criação, oferecendo um espectro completo de recursos para iluminar sua criatividade

A tela excepcional é o que diferencia o AERO da ampla gama de notebooks para profissionais de criação. As telas do AERO 16 OLED e do AERO 14 OLED são calibradas de fábrica com X-Rite™ 2.0 e validadas pela Pantone® para cores precisas imediatamente. Com um valor Delta E inferior a 1, esses notebooks apresentam a menor diferença de cores e oferecem as telas com maior precisão de cores, entre outros diferenciais. O AERO 16 OLED oferece uma impressionante resolução 4K UHD+, enquanto o AERO 14 OLED possui resolução de 2.8K QHD+, ambos com uma proporção de 16:10, que proporciona amplo espaço de tela para maior produtividade. Ambos os notebooks foram certificados pela TÜV Rheinland Eyesafe® e têm certificação de baixa luz azul, permitindo que profissionais de criação trabalhem confortavelmente por longos períodos, mantendo a precisão das cores.

O AERO 16 OLED e o AERO 14 OLED também receberam atualizações significativas em termos de desempenho, com os mais recentes processadores Intel® Core™ de 13ª geração e GPUs NVIDIA GeForce® RTX 40 Series para laptop agora incluídos. A certificação NVIDIA Studio garante ainda mais que os laptops tenham sido otimizados em termos de estabilidade e desempenho, oferecendo suporte contínuo para softwares de criação amplamente utilizados.

Ambos os notebooks contam com design elegante, com um corpo de liga de alumínio durável e ultrafino fabricado pelo processo de usinagem CNC. O AERO 14 OLED é particularmente mais fino e ultra leve, pesando apenas 1,49 kg, o que o torna uma opção prática para que os profissionais de criação o levem para qualquer lugar. O LOGO iridescente patenteado e os touchpads de vidro repelentes à água e anti-impressão digital adicionam um toque contemporâneo a esses notebooks tecnologicamente avançados.

Perceba cada cor com os notebooks AERO 2023 para profissionais de criação, já disponíveis para compra. Para mais informações sobre os produtos, acesse https://bit.ly/AERO_laptop

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2008552/GIGABYTE_AERO_2023_Laptops_Now_Available_for_Creatives__Delivering_a_Full_Spectr_ID_557ca2d3ef42.jpg

FONTE GIGABYTE

