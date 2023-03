Les ordinateurs portables AERO 2023 de GIGABYTE sont désormais accessibles aux créatifs, avec une large gamme de fonctionnalités pour illuminer votre créativité

TAIPEI, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'AERO 16 OLED et l'AERO 14 OLED de GIGABYTE sont désormais disponibles à l'achat. Ces ordinateurs portables de nouvelle génération sont conçus à la fois pour les créateurs de contenu et les professionnels de la création, grâce aux derniers processeurs Intel® Core™ de 13e génération et aux GPU NVIDIA® GeForce RTX™ série 40 pour ordinateurs portables qui diminuent les temps de rendu 3D, de par exemple 2,5 heures à seulement 10 minutes. Ils sont également équipés d'un superbe écran avec une précision des couleurs exceptionnelle et une conception axée sur la création, le tout dans un appareil fin et portable pour une expérience créative optimisée à tout moment, partout.

GIGABYTE AERO 2023 Laptops Now Available for Creatives, Delivering a Full Spectrum of Features to Light Up Your Creativity

L'affichage exceptionnel est l'élément qui permet à l'AERO de se distinguer parmi une vaste gamme d'ordinateurs portables pour créateurs. Les écrans de l' AERO 16 OLED et de l' AERO 14 OLED sont étalonnés en usine avec X-Rite™ 2.0 et validés par Pantone® pour des couleurs précises dès la première utilisation. Avec une valeur de delta E inférieure à 1, ces ordinateurs portables offrent une différence de couleur minimale et l'affichage des couleurs le plus précis possible, entre autres. L'AERO 16 OLED offre une résolution 4K UHD+ exceptionnelle, tandis que l'AERO 14 OLED bénéficie d'une résolution QHD+ de 2,8 K, et les deux modèles au format 16:10 qui offre un vaste espace d'écran pour une productivité améliorée. Les deux ordinateurs portables ont été certifiés par TÜV Rheinland Eyesafe® et sont certifiés faible lumière bleue, permettant ainsi aux professionnels créatifs de travailler confortablement pendant de longues périodes tout en maintenant la précision des couleurs.

L'OLED AERO 16 et l'OLED AERO 14 ont également fait l'objet de mises à niveau importantes en termes de performance, avec les derniers processeurs Intel® Core™ de 13e génération et les GPU NVIDIA® GeForce RTX™ série 40 pour ordinateurs portables désormais inclus. La certification NVIDIA Studio garantit en outre que les ordinateurs portables disposent d'une stabilité et de performances optimisées, offrant une prise en charge fluide des logiciels créatifs les plus utilisés.

Les deux ordinateurs portables affichent un design épuré, avec un corps en alliage d'aluminium durable et ultramince obtenu par fraisage CNC. L'AERO 14 OLED est particulièrement fin et léger comme une plume, à peine 1,49 kg, ce qui en fait un outil idéal pour les créatifs en déplacement. Le LOGO irisé breveté et les pavés tactiles en verre hydrofuge et anti-empreinte ajoutent une touche contemporaine à ces deux ordinateurs portables de pointe.

Chaque couleur compte avec les ordinateurs portables pour créateurs AERO 2023, désormais disponibles à l'achat. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://bit.ly/AERO_laptop

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008523/GIGABYTE_AERO_2023_Laptops_Now_Available_for_Creatives__Delivering_a_Full_Spectr_ID_557ca2d3ef42.jpg

