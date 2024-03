Nothing führt Phone (2a) ein

Phone (2a) baut auf dem hochgelobten Flaggschiff-Smartphone von Nothing, Phone (2), auf, um ein optimales Erlebnis zu bieten, indem es sich auf die Kernbedürfnisse der Benutzer konzentriert und gleichzeitig das gesamte Know-how und die Innovationen von Nothing nutzt.

LONDON, 7. März 2024 /PRNewswire/ -- Nothing hat heute Phone (2a) angekündigt, sein mit Spannung erwartetes neues Smartphone-Angebot. Phone (2a) ist dazu da, das optimale tägliche Smartphone-Erlebnis zu bieten, indem es die Kernbedürfnisse der Nutzer mit dem gesamten Know-how, der Technik und der Handwerkskunst von Nothing verbindet. Ein Gerät für Menschen, die gerne neue Innovationen und Designs entdecken, aber auch wissen, was sie von ihrem Smartphone erwarten (und was nicht). Dazu gehören ein leistungsstarker, einzigartiger Prozessor, eine außergewöhnliche 50-MP-Doppelrückkamera, ein besonders helles, flexibles AMOLED-Display und ein intuitives Betriebssystem, das bei jeder Interaktion ein schnelles und reibungsloses Erlebnis bietet.

„In diesem Jahr geht es darum, unseren Fortschritt zu beschleunigen, und das Phone (2a) ist unser erster großer Schritt nach vorn. Das Phone (2a) wird es noch mehr Menschen ermöglichen, die Innovationen von Nothing zu erleben, die viele lieben, und wir sind zuversichtlich, dass es unser bestverkauftes Produkt aller Zeiten werden wird", sagte Carl Pei, Geschäftsführer und Mitbegründer von Nothing,

Leistung

Der Dimensity 7200 Pro-Prozessor des Phone (2a) wurde exklusiv in Zusammenarbeit mit MediaTek entwickelt, um die beste Leistung bei optimaler Energieeffizienz zu erzielen.

Das Phone (2a) basiert auf TSMCs neuester 4nm-Prozesstechnologie der zweiten Generation und bewältigt jede Aufgabe mühelos mit unvergleichlicher Energieeffizienz und rasanter Geschwindigkeit. Der 8-Kern-Chip mit einer Taktfrequenz von bis zu 2,8 GHz sorgt zusammen mit dem 20 GB großen Arbeitsspeicher mit RAM-Booster-Technologie für schnelles und reaktionsschnelles Multitasking - den ganzen Tag lang. Dies führt zu einer Leistung, die 13 % leistungsfähiger als die des Phone (1) und 16 % effizienter ist.

Gemeinsam haben Nothing und MediaTek Optimierungen wie Smart Clean (+200% UFS-Lese-/Schreibgeschwindigkeit bei längerer Nutzung) und Adaptive NTFS (+100% Dateiübertragungsgeschwindigkeit mit Windows-Computern) eingeführt und konnten den Stromverbrauch bestimmter Komponenten um bis zu 10% senken.

Akku und Aufladen

Der bisher größte Smartphone-Akku von Nothing ist eine leistungsstarke 5.000-mAH-Einheit. Mit einer vollen Ladung kann er bis zu zwei Tage lang genutzt werden. Er ist nicht nur größer, sondern auch leistungsfähiger. Bei Phone (1) hat Nothing die Akkulebensdauer um über 25 % erhöht. Das bedeutet, dass er nach 1.000 Ladezyklen über 90 % seiner maximalen Kapazität beibehalten kann, was mehr als drei Jahren täglicher Aufladung entspricht. Der Akku weist außerdem eine um 13 % niedrigere Temperatur beim Laden und Entladen auf als das Phone (1), was zu seiner Langlebigkeit beiträgt.

Für schnelles Aufladen unterstützt das Phone (2a) das 45-W-Schnellladen, das in nur 20 Minuten 50 % der Energie liefert. Eine optimale Ladelösung, die das Risiko einer nachlassenden Akkulebensdauer vermeidet, das oft mit einer höheren Wattzahl und Ladegeschwindigkeit verbunden ist.

Kamera

Um die schönsten Momente des Lebens festzuhalten, verfügt das Phone (2a) über eine makellose rückseitige Dual-Kamera mit 50 MP, die von unserer TrueLens Engine angetrieben wird. Bei der TrueLens Engine handelt es sich um eine Reihe fortschrittlicher Berechnungsalgorithmen, die dafür sorgen, dass jede mit dem Phone (2a) aufgenommene Aufnahme so realitätsnah wie möglich ist. Dazu gehört Ultra XDR, das in Zusammenarbeit mit Google entwickelt wurde, um eine genauere Darstellung von Lichtern und Schatten bei jeder Aufnahme zu gewährleisten. Dabei werden acht Bilder mit unterschiedlichen Belichtungsstufen im RAW-Format aufgenommen und dann die Helligkeit jedes Pixels bis zu fünfmal angepasst, um ein möglichst naturgetreues Ergebnis zu erzielen.

Um jederzeit und überall perfekte Selfies machen zu können, verfügt das Phone (2a) über eine außergewöhnliche 32-MP-Frontkamera, die denselben Sensor wie das Phone (2) verwendet, der im Vergleich zum Phone (1) eine um 27 % höhere Lichtempfindlichkeit aufweist und mehr Details erkennen lässt.

Anzeige

Das Phone (2a) verfügt über ein flexibles 6,7-Zoll-AMOLED-Display, das eine atemberaubend genaue Farbwiedergabe von 1,07 Milliarden Farben ermöglicht und gleichzeitig den Akkuverbrauch minimiert. Mit einer Spitzenhelligkeit von 1.300 nits bietet das Phone (2a) auch bei hellsten Außenbedingungen ein kompromissloses Seherlebnis.

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet das Phone (2a) sublim glatte Interaktionen, die sich dynamisch an den angezeigten Inhalt anpassen. Die Bildwiederholfrequenz reicht nun von 30 Hz bis 120 Hz, um eine reibungslose Reaktionszeit zu gewährleisten und gleichzeitig den Akkuverbrauch zu senken.

Das Phone (2a) verfügt über die dünnsten Ränder in der Smartphone-Reihe von Nothing und misst nur 2,1 mm symmetrisch an allen vier Seiten des Bildschirms. Diese Leistung führt zu einem beeindruckenden Verhältnis von Bildschirm zu Körper von 91,65 %, das durch die Kombination eines flexiblen Panels mit strukturellen Verbesserungen möglich wurde.

Gestaltung

Das Phone (2a) ist die ultimative Darstellung des einzigartigen Designausdrucks von Nothing. Tatsächlich verkörpert es das allererste interne Smartphone-Designkonzept, das bereits 2020, wenige Monate nach der Markteinführung von Nothing, entwickelt wurde.

Mit Phone (2a) hat Nothing durch die Platzierung der Kameras im Inneren der NFC-Spule ein neues Produktsymbol geschaffen: die Augen. Dahinter verbirgt sich das Zentrum der Intelligenz, das das Handy wie ein Gehirn steuert. Das Phone (2a) bietet eine Branchenneuheit: Das um 90° abgewinkelte Unibody-Gehäuse umschließt die Kanten und verleiht dem Design von Nothing eine neue Dimension und Perspektive, während das Dual-Kamera-Modul nahtlos integriert ist. Diese Struktur ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern macht das Gerät auch stabiler, was sich in den Ergebnissen der Falltests bemerkbar macht.

Der einzigartige "Kamerabuckel", der Form und Funktion in Einklang bringt, stabilisiert das Phone auch, wenn es flach auf einer Oberfläche liegt, und trägt dazu bei, dass die Finger bei der Aufnahme eines Bildes nicht im Weg sind.

Nothing OS

Phone (2a) kommt mit dem Nothing OS 2.5 auf den Markt. Im Gegensatz zu den meisten Geräten in dieser Kategorie wird es mit Android 14 ausgeliefert und verfügt über beeindruckende drei Jahre Software-Updates und vier Jahre Sicherheitsupdates.

Mit Nothing OS 2.5 hat Nothing seine Bibliothek mit noch mehr von Nothing entworfenen Widgets erweitert, die durch Wischen und Animationen mehr Informationen und Interaktionen auf Ihrem Startbildschirm ermöglichen. Mit Phone (2a) wird ein neues Rekorder-Widget eingeführt, mit dem Nutzer unterwegs Sprachnotizen erstellen können. Außerdem hat Nothing ein KI-gesteuertes Wallpaper Studio eingeführt, das eine unbegrenzte Anzahl an personalisierten Hintergrundbildern für Ihren Start- und Sperrbildschirm ermöglicht.

Die Glyphenschnittstelle

Auf der Rückseite des Phones wurde die ikonische Glyph-Oberfläche neu gestaltet (Phone (2a)). Eine neue Art der Interaktion mit dem Smartphone, die dazu anregt, den Bildschirm wegzulegen und sich auf Licht- und Klangmuster zu beziehen, um wichtige Informationen zu erhalten. Die neue Glyph-Benutzeroberfläche behält die neuen Funktionen von Phone (2) bei, einschließlich des Glyph-Timers und des Glyph-Fortschritts, der die Integrationen von Drittanbietern nutzt, und trägt gleichzeitig zur besonderen Ästhetik des neuen Rückseitendesigns von Phone (2a) mit einer einzigartigen Trio-Licht-Konfiguration bei.

Nachhaltigkeit

Phone (2a) liefert den niedrigsten Kohlenstoff-Fußabdruck von Nothing in einem Smartphone. Mit 52 kg ist er 12,5 % niedriger als die des Phone (1). Im Sinne der Nachhaltigkeit hat Nothing in seiner Produktionsstätte ein brandneues Recyclingverfahren entwickelt, mit dem Kunststoffabfälle aus der Ear (2)-Produktionslinie zu Phone (2a) wiederverwendet werden können. Nothing hat auch sein Engagement für plastikfreie Verpackungen beibehalten und verwendet stattdessen recycelte Fasern. Auch das Gerät selbst enthält eine Reihe von recycelten Materialien:

100% recyceltes Aluminium für den mittleren Rahmen

100% recyceltes Zinn auf 6 Leiterplatten

100% recycelte Kupferfolie auf der Hauptplatine

Hauptplatine Recycelter Stahl auf 22 Stanzteilen aus Stahl

Über 50% der Kunststoffteile stammen aus nachhaltiger Produktion

Verfügbarkeit, Preise und Vergünstigungen

Im Rahmen der Markteinführung von Phone (2a) freut sich Nothing, seine allererste Partnerschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz mit Perplexity bekannt zu geben, der KI-gestützten Antwortmaschine, die die Art und Weise, wie wir online nach Informationen suchen, neu definiert. Berechtigte Personen, die zwischen dem 5. und 19. März das Phone (2a) kaufen, können bis zu einem Jahr Perplexity Pro erhalten. Perplexity erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da es eine klare Nachfrage nach einer Plattform gibt, die das Übermaß der Informationsflut durchbricht und präzise, nutzerorientierte Antworten in einer Zeit liefert, in der die Zeit knapp ist. Nothing setzt sich für diese Aufgabe ein und freut sich darauf, den Nutzern des Phone (2a) diese Möglichkeit zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter nothing.tech/perplexity.

"Perplexity und Nothing eint das gemeinsame Engagement für Benutzerorientierung, die Bereitstellung eines großartigen Produkts und die Überzeugung, dass die Suche nach Informationen einfach und effizient sein sollte. Perplexity ist eine wunderschön gestaltete Antwort-Engine und das Nothing Phone (2a) ist ein wunderschön gestaltetes Gerät, und wir freuen uns, Perplexity Pro den Phone- (2a)-Nutzern zur Verfügung zu stellen", so Perplexity-Mitbegründer und Geschäftsführer, Aravind Srinivas.

Das Phone (2a) ist in den Farben Schwarz, Weiß und Milch erhältlich, wobei drei Modelle zur Auswahl stehen:

8GB/128GB (£319 GBP / ₹23,999 INR / €329 EURO)

(£319 GBP / ₹23,999 INR / €329 EURO) 8GB/256 GB (₹25,999 INR ) - Nur Indien

INR 12GB/256GB (£349 GBP / ₹27,999 INR / €379 EURO)

In 13 Städten haben die Nutzer die Möglichkeit, als einer der Ersten weltweit das Phone (2a) zu kaufen und exklusive Vorteile und Angebote zu erhalten, die in der Reihenfolge des Eingangs der Bestellung verfügbar sind. Zu den Standorten gehören: Delhi, Dubai, London, Paris, Berlin, Singapur und weitere

Die meisten Kunden weltweit können das Phone (2a) ab Dienstag, den 5. März, um 12:30 Uhr GMT über nothing.tech vorbestellen.

Das Phone (2a) wird dann am Dienstag, den 12. März, über nothing.tech und Partner auf den meisten globalen Märkten öffentlich verfügbar sein.

In den USA ist das Phone (2a) in Schwarz mit 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz für 349 US-Dollar über das Developer Program erhältlich, für das sich Nutzer in den USA am 12. März über Nothing.tech anmelden können. Nach der Annahme erhalten die Nutzer einen Link zum Kauf des Phone (2a) und werden aufgefordert, Feedback zu geben.

Eine vollständige Liste der Spezifikationen und Funktionen finden Sie auf nothing.tech. Um auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie bitte Nothing auf Instagram, TikTok, und X/Twitter.

Auch die Submarke CMF by Nothing bringt heute zwei neue Produkte auf den Markt: Neckband Pro und Buds. Neckband Pro, das erste 50-dB-Hybrid-AnC-Gerät in dieser Kategorie, wird außerhalb Indiens nur begrenzt verfügbar sein. Alle globalen Märkte werden Zugang zu den Buds haben, die das beste ANC-System auf dem Markt bieten.

Informationen zu Nothing

Das 2020 gegründete Unternehmen Nothing will, dass Technik wieder Spaß macht. Sein erstes Smartphone, Phone (1), wurde vom Time Magazine mit dem renommierten Preis Best Inventions for Innovative Smartphone Design ausgezeichnet. Durch modernes Design und innovative Benutzeroberflächen schafft das in London ansässige Unternehmen ein alternatives Ökosystem von Technologieprodukten für junge und kreative Menschen.

2023 brachte das Unternehmen das Phone (2) auf den Markt, das in der Community, in den Medien und bei Designliebhabern großen Anklang fand und dazu beitrug, dass in weniger als drei Jahren zwei Millionen Geräte der gesamten Produktpalette ausgeliefert wurden.

Bis heute hat Nothing drei Audioprodukte, zwei Smartphones und - ab September 2023 - eine Untermarke herausgebracht: CMF by Nothing. Alle Nothing-Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit der Community entwickelt, zu der über 8.000 Privatanleger gehören, und werden unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit hergestellt.

Phone (2a) Vorteile

