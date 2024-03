Nothing présente le Phone (2a)

Le Phone (2a) s'inspire du smartphone phare de Nothing, le Phone (2), pour offrir une expérience optimale en se concentrant sur les besoins essentiels des utilisateurs, tout en tirant parti de toute l'expertise et de l'innovation de Nothing.

LONDRES, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- Nothing a annoncé aujourd'hui le lancement du Phone (2a), son nouveau smartphone très attendu. Le Phone (2a) est conçu pour offrir une expérience quotidienne optimale sur smartphone, en répondant aux besoins essentiels des utilisateurs avec toute l'expertise, la technique et le savoir-faire de Nothing. Un appareil destiné aux personnes qui aiment explorer de nouvelles innovations et de nouveaux designs, mais qui savent aussi ce qu'elles veulent (et ne veulent pas) d'un smartphone. Il comprend un processeur unique et puissant, un double appareil photo arrière exceptionnel de 50 mégapixels, un écran AMOLED flexible très lumineux et un système d'exploitation intuitif qui offre une expérience rapide et fluide à chaque interaction.

« Cette année, nous voulons accélérer nos progrès, et le Phone (2a) est notre premier grand pas en avant. Le Phone (2a) va permettre à davantage de personnes de découvrir les innovations de Nothing que beaucoup ont appris à aimer, et nous sommes convaincus qu'il deviendra notre produit le plus vendu », a déclaré Carl Pei, directeur général et cofondateur de Nothing.

Performance

Le processeur Dimensity 7200 Pro du Phone (2a) a été exclusivement conçu en collaboration avec MediaTek pour offrir les meilleures performances avec une efficacité énergétique optimale.

S'appuyant sur la dernière technologie TSMC de deuxième génération 4 nm, le Phone (2a) exécute sans effort n'importe quelle tâche avec une efficacité énergétique inégalée et à une vitesse fulgurante. Associée à une vaste mémoire vive de 20 Go grâce à la technologie RAM Booster, la puce à 8 cœurs — avec une fréquence allant jusqu'à 2,8 GHz — garantit un fonctionnement multitâche rapide et réactif tout au long de la journée. Cela se traduit par une performance 13 % plus puissante que celle du Phone (1) et 16 % plus efficace.

Ensemble, Nothing et MediaTek ont introduit des optimisations telles que les technologies Smart Clean (+200 % de vitesse de lecture/écriture UFS en cas d'utilisation prolongée) et Adaptive NTFS (+100 % de vitesses de transfert de fichiers avec les ordinateurs Windows) et ont pu réduire la consommation d'énergie de certains composants spécifiques jusqu'à 10 %.

Batterie et chargement

La plus grande batterie de smartphone de Nothing à ce jour est une puissante unité de 5 000 mAh. Elle offre jusqu'à deux jours d'utilisation avec une charge complète. Non seulement elle est plus grande, mais elle est également plus performante. Par rapport au Phone (1), Nothing a augmenté la longévité de la batterie de plus de 25 %. Cela signifie qu'elle peut conserver plus de 90 % de sa capacité maximale après 1 000 cycles de charge, ce qui correspond à plus de trois ans de charge quotidienne. La batterie affiche également une réduction de 13 % de la température lors de la charge et de la décharge par rapport au Phone (1), ce qui contribue à sa longévité.

Pour une recharge rapide, le Phone (2a) prend en charge la charge rapide de 45 W, qui fournit 50 % d'alimentation en seulement 20 minutes. Une solution de charge optimale qui évite le risque de diminution de la durée de vie de la batterie, souvent associé à un nombre de watts et à des vitesses de charge plus élevées.

Appareil photo

Pour immortaliser les plus grands moments de la vie, le Phone (2a) dispose d'un double appareil photo arrière parfait de 50 mégapixels qui est alimenté par notre moteur TrueLens. Le moteur TrueLens est une série d'algorithmes de calcul avancés qui se combinent pour s'assurer que chaque photo prise avec le Phone (2a) est aussi proche de la réalité que possible. Cela inclut la technologie Ultra XDR, qui a été développée en collaboration avec Google pour assurer un affichage plus précis des zones d'ombres et de lumière dans chaque prise de vue. Cela fonctionne en capturant huit images à différents niveaux d'exposition au format RAW, puis en ajustant la luminosité de chaque pixel jusqu'à cinq fois pour obtenir le résultat le plus réaliste possible.

Pour prendre des selfies parfaits à tout moment et en tout lieu, le Phone (2a) dispose d'un appareil photo frontal exceptionnel de 32 mégapixels qui utilise le même capteur que le Phone (2), dont la sensibilité à la lumière est supérieure de 27 % à celle du Phone (1), ce qui permet d'obtenir plus de détails.

Affichage

Le Phone (2a) dispose d'un écran AMOLED flexible de 6,7 pouces, ce qui lui permet d'offrir une reproduction des couleurs d'une précision stupéfiante — 1,07 milliard de couleurs — tout en réduisant au minimum la consommation de la batterie. De plus, avec une luminosité maximale de 1 300 nits, le Phone (2a) offre une expérience de visionnage sans compromis, même dans les conditions extérieures les plus lumineuses.

Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le Phone (2a) offre des interactions d'une fluidité exceptionnelle qui s'adaptent dynamiquement au contenu affiché. Ce taux de rafraîchissement s'étend désormais de 30 Hz à 120 Hz pour assurer une réactivité fluide tout en permettant une meilleure consommation de la batterie.

Le Phone (2a) présente les bordures les plus fines de la gamme de smartphones de Nothing, mesurant seulement 2,1 mm symétriquement sur les quatre côtés de l'écran. Ce résultat se traduit par un impressionnant ratio corps/écran de 91,65 %, rendu possible grâce à la combinaison d'un panneau flexible avec des améliorations structurelles.

Design

Le Phone (2a) est la représentation ultime de l'expression unique du design de Nothing. En fait, il incarne le tout premier concept de design interne de smartphone créé en 2020, quelques mois après le lancement de Nothing.

Avec le Phone (2a), en plaçant les appareils photo à l'intérieur de la bobine NFC, Nothing a créé une nouvelle icône de produit : les yeux. Derrière ceux-ci se trouve le centre de l'intelligence qui alimente le téléphone, à l'instar d'un cerveau. Le Phone (2a) présente une première dans l'industrie avec sa coque unibody à 90° qui s'enroule autour des bords pour créer une nouvelle dimension et une nouvelle perspective du design de Nothing, tout en intégrant de manière transparente le module du double appareil photo. Non seulement cette structure est esthétique, mais elle rend l'appareil plus robuste, avec une amélioration notable des résultats des tests de chute.

Ajoutant au niveau de cohésion entre la forme et les fonctionnalités, la « bosse » unique de l'appareil photo joue également un rôle dans la stabilisation du téléphone lorsqu'il est posé à plat sur une surface et permet de minimiser les obstructions des doigts lorsque vous prenez une photo.

Système d'exploitation Nothing

Le Phone (2a) arrive sur le marché avec Nothing OS 2.5. Contrairement à la majorité des appareils de cette catégorie, il est livré directement sous Android 14, avec une durée impressionnante de trois ans de mises à jour logicielles et de quatre ans de mises à jour de sécurité.

Avec Nothing OS 2.5, Nothing a élargi sa bibliothèque avec encore plus de widgets conçus par Nothing, avec des vues et des animations à balayer pour offrir davantage de niveaux d'information et d'interactions sur votre écran d'accueil. Le Phone (2a) marque le lancement d'un nouveau widget d'enregistrement qui permet aux utilisateurs de créer des mémos vocaux en déplacement. En outre, Nothing a introduit un Wallpaper Studio alimenté par l'IA, qui offre un nombre illimité d'options de fond d'écran personnalisées pour l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage.

L'interface Glyph

Au dos de l'appareil, le Phone (2a) réinvente l'emblématique interface Glyph. Une nouvelle façon d'interagir avec un smartphone qui encourage les utilisateurs à poser leur écran et à se référer à des motifs lumineux et sonores pour obtenir des informations clés. La nouvelle interface Glyph conserve les nouvelles fonctionnalités du Phone (2), y compris le minuteur Glyph et la progression Glyph qui utilisent des intégrations tierces, tout en contribuant à l'esthétique distincte du nouveau design de l'arrière du Phone (2a) avec une configuration unique à trois lumières.

Durabilité

Le Phone (2a) présente l'empreinte carbone la plus faible parmi les smartphones Nothing. Avec 52 kg, elle est inférieure de 12,5 % à celle du Phone (1). Dans un souci de durabilité, Nothing a développé un tout nouveau processus de recyclage dans son usine de fabrication, qui permet de réutiliser les déchets plastiques de la ligne de production de l'Ear (2) pour fabriquer le Phone (2a). Nothing a également tenu son engagement en faveur d'emballages sans plastique, utilisant plutôt des fibres recyclées. L'appareil lui-même contient également un certain nombre de matériaux recyclés :

Cadre central en aluminium 100 % recyclé

Étain 100 % recyclé sur 6 circuits imprimés

Cuivre 100 % recyclé pour la carte principale de circuits imprimés

Acier recyclé sur 22 pièces d'emboutissage en acier

Plus de 50 % des pièces en plastique proviennent de sources écoresponsables

Disponibilité, prix et avantages

Dans le cadre du lancement du Phone (2a), Nothing est heureux d'annoncer son tout premier partenariat dans le domaine de l'IA avec Perplexity, le moteur de réponse alimenté par l'IA qui redéfinit la façon dont nous recherchons des informations en ligne. Les personnes éligibles qui achètent le Phone (2a) entre le 5 et le 19 mars peuvent recevoir jusqu'à un an d'accès à Perplexity Pro. Perplexity gagne en popularité parce qu'il y a une demande claire pour une plateforme qui coupe le bruit de la surcharge d'information, offrant des réponses précises et centrées sur l'utilisateur à une époque où le temps est précieux. Nothing soutient cette mission et se réjouit d'offrir cette possibilité aux utilisateurs du Phone (2a). Pour plus d'informations, veuillez consulter nothing.tech/perplexity.

« Perplexity et Nothing sont unis par un engagement commun en faveur de l'orientation utilisateur, la fourniture d'un produit de qualité et la conviction que la recherche d'informations doit être simple et efficace. Perplexity est un moteur de réponse magnifiquement conçu et le Nothing Phone (2a) est un appareil magnifiquement conçu, et nous sommes ravis de proposer Perplexity Pro aux utilisateurs du Phone (2a) », a déclaré Aravind Srinivas, cofondateur et directeur général de Perplexity.

Le Phone (2a) est disponible en noir, blanc et lait, avec trois modèles au choix :

8 GO / 128 GO (319 GBP / 23 999 INR / 329 EUR)

(319 GBP / 23 999 INR / 329 EUR) 8 GO / 256 GO (25 999 INR) — Inde seulement

(25 999 INR) — 12 GO / 256 GO (349 GBP / 27 999 INR / 379 EUR)

Dans 13 villes, les utilisateurs auront la possibilité d'être parmi les premiers au monde à acheter le Phone (2a) et de bénéficier d'avantages exclusifs et d'offres exceptionnelles sur la base du premier arrivé, premier servi. Parmi les villes concernées : Delhi, Dubaï, Londres, Paris, Berlin, Singapour et plus encore

La plupart des clients mondiaux pourront précommander le Phone (2a) à partir de 12h30 GMT le mardi 5 mars sur nothing.tech

Le Phone (2a) sera ensuite mis à la disposition de la plupart des marchés mondiaux le mardi 12 mars sur nothing.tech et les sites de ses partenaires

Aux États-Unis, le Phone (2a) est disponible en noir avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 349 $ dans le cadre du programme Developer, auquel les utilisateurs américains pourront s'inscrire sur Nothing.tech à partir du 12 mars. Une fois acceptés, les utilisateurs recevront un lien pour acheter le Phone (2a) et seront encouragés à donner leur avis.

Une liste complète des spécifications et des caractéristiques peut être consultée sur nothing.tech . Pour rester au courant des dernières informations, veuillez suivre Nothing sur Instagram , TikTok , et X/Twitter .

La sous-marque CMF by Nothing lance également deux nouveaux produits aujourd'hui. Le Neckband Pro et les Buds. Le Neckband Pro, le premier dispositif équipé de la technologie ANC hybride de 50 dB de cette catégorie, sera disponible en quantité limitée en dehors de l'Inde. Tous les marchés mondiaux auront accès aux Buds, qui sont les meilleurs de leur catégorie en termes de technologie ANC sur l'ensemble du marché.

À propos de Nothing

Fondée en 2020, Nothing est là pour rendre son côté fun à la technologie. Son premier smartphone, le Phone (1), a remporté le prestigieux prix Best Inventions for Innovative Smartphone Design décerné par Time Magazine. Grâce à un design de pointe et à une interface utilisateur innovante, cette entreprise londonienne crée un écosystème alternatif de produits technologiques pour les jeunes et les créatifs.

En 2023, l'entreprise a lancé le Phone (2) qui a été largement acclamé par sa communauté, les médias et les amateurs de design, contribuant ainsi à atteindre la barre des deux millions d'unités expédiées pour l'ensemble de sa gamme de produits en moins de trois ans.

À ce jour, Nothing a lancé trois produits audio, deux smartphones et, depuis septembre 2023, une sous-marque : CMF by Nothing. Tous les produits Nothing sont développés en étroite collaboration avec leur communauté, qui comprend plus de 8 000 investisseurs privés, et sont conçus dans un souci de durabilité.

Actifs du Phone (2a)

Contact : [email protected]