Notre conception du vieillissement affecte notre santé et notre qualité de vie selon un nouveau reportage d'Orb Media

Les personnes qui adoptent une attitude positive à l'égard de la vieillesse sont susceptibles de vivre plus longtemps et en meilleure santé que celles qui ont une attitude négative. Celles qui ont une vision négative du vieillissement sont plus susceptibles d'être victimes d'une crise cardiaque, d'un AVC ou de mourir plusieurs années plus tôt.

Les personnes âgées qui résident dans des pays avec un faible niveau de respect pour les personnes du troisième âge courent le risque d'être en moins bonne santé mentale et physique et de connaître des niveaux de pauvreté relative plus élevés.

Orb Media a compilé des données de 150 000 personnes dans 101 pays pour en savoir plus sur leurs niveaux de respect pour les personnes âgées. Les données montrent que le niveau de respect varie considérablement d'un pays à l'autre.

Le vieillissement en bonne santé est de plus en plus important : en dehors de l'Afrique, la population des pays du monde entier vieillit rapidement. Si les tendances démographiques se poursuivent, près d'une personne sur six dans le monde sera âgée de plus de 65 ans et près d'un demi-milliard aura plus de 80 ans d'ici 2050.

Orb Media se réjouit de s'associer avec des membres de l'Orb Media Network (OMN), des médias regroupés à l'échelle mondiale bouleversant l'ordre du jour et qui collaborent pour publier simultanément des reportages catalysant le dialogue mondial sur des enjeux critiques, focalisant l'attention des gouvernements, de l'industrie, des chercheurs, de la société civile et du public.

L'OMN compte parmi ses membres SVT (Suède), Die Zeit (Allemagne), The Hindu (Inde), Folha de São Paulo (Brésil), Tempo Media Group (Indonésie), El Tiempo (Colombie), la BBC (Royaume-Uni), Cadena SER- Prisa (Espagne), CBC (Canada), Dhaka Tribune (Bangladesh), Deutsche Welle (Allemagne) et YLE (Finlande).

À propos d'Orb Media

Orb Media est une organisation de journalisme à but non lucratif qui rend compte de questions importantes pour des milliards de personnes dans le monde. Nous publions nos travaux simultanément avec un réseau mondial d'organisations médiatiques de premier plan afin de catalyser le dialogue public mondial et générer un changement axé sur les citoyens. En fusionnant des recherches originales, une analyse de données, des rapports sur le terrain et un public engagé, Orb Media produit des reportages bouleversant l'ordre du jour sur les défis que nous affrontons tous en tant que citoyens d'un seul monde. Orbmedia.org/agewell.

