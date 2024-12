Noul et Limbach Gruppe, la plus grande chaîne de laboratoires d'Allemagne, signent un accord pour la fourniture de miLab™ BCM

La signature de l'accord initial avec le groupe Limbach, le plus grand réseau de laboratoires en Allemagne fondé en 1979, marque le début de l'entrée de Noul sur le marché, avec l'intention d'introduire progressivement la plateforme miLab à travers leur réseau de laboratoires d'ici 2026

YONGIN, Corée du Sud, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Noul Co., Ltd. (PDG : David Lim, ci-après « Noul ») a signé un accord avec Limbach Group SE, la plus grande chaîne de laboratoires d'Allemagne, pour marquer le lancement de la plateforme miLab dans l'UE.

Dans le cadre de cet accord, Noul fournira sa solution d'hématologie basée sur l'IA, miLab BCM, et sa solution de diagnostic du paludisme, miLab MAL, pour une mise en œuvre progressive dans les laboratoires du groupe Limbach. miLab BCM est une solution d'analyse sanguine pilotée par l'IA, tandis que le miLab MAL est spécialisé dans le diagnostic du paludisme dans les échantillons basé sur l'IA.

David Lim, PDG de Noul, a déclaré : « Cet accord est important car il s'agit du premier contrat avec une grande chaîne de laboratoires en Europe » et « Noul prévoit d'étendre sa présence sur le marché européen avec tous ses portefeuilles de tests, en commençant par miLab MAL et BCM, qui sont bien référencés, et dans un avenir proche avec la solution pour le cancer du col de l'utérus reconnue par l'OMS-UNITAID. L'acquisition des clients de référence les plus estimés et les plus exigeants en Europe accélérera notre expansion dans d'autres pays de la région. »

Le groupe Limbach est le plus grand réseau de laboratoires cliniques en Allemagne et l'un des principaux réseaux en Europe, avec 300 spécialistes cliniques et plus de 5 000 salariés, générant un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard d'euros. Les laboratoires Limbach offrent des services de premier ordre dans tous les domaines du diagnostic de laboratoire, y compris l'immunologie et l'hématologie. Grâce à ce partenariat, Noul a jeté les bases d'une fourniture de solutions BCM et MAL avec IA intégrée plus efficace que jamais aux patients. En commençant par l'Allemagne, Noul prévoit d'étendre sa chaîne d'approvisionnement à toute l'Europe, y compris la Suisse et les Pays-Bas.

