Nous sommes solidaires avec les filles et les femmes d'Afghanistan

Déclaration de Yasmine Sherif, directrice exécutive d'Education Cannot Wait, à l'occasion du troisième anniversaire de l'interdiction de l'enseignement secondaire pour les filles en Afghanistan.

NEW YORK, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, nous ressentons une émotion solennelle alors que le monde marque cette semaine la troisième année d'interdiction de l'éducation secondaire pour les filles en Afghanistan.

Aujourd'hui et chaque jour, nous devons défendre les millions de filles et de femmes afghanes qui vivent sous le joug de l'apartheid sexiste : l'oppression, l'exclusion et la marginalisation systématisées et institutionnalisées fondées exclusivement sur leur sexe. Cependant, il ne suffira pas de se recueillir solennellement pour mettre un terme à leur souffrance. Nous devons agir pour mettre fin à l'oppression et à l'injustice. Contre vents et marées, nous devons continuer à obtenir des résultats pour permettre aux filles d'accéder à une éducation bien au-delà du primaire.

En tant que fervent défenseur des droits humains des filles, et notamment du droit le plus fondamental, celui à une éducation inclusive et continue de qualité, Education Cannot Wait (Éducation sans délai) et ses partenaires stratégiques lancent un appel au monde par le biais de sa campagne #AfghanGirlsVoices. Ensemble, nous avons rassemblé des œuvres d'art et des appels à l'action lancés par des dirigeants mondiaux, et transmis les récits d'espoir, de courage et de résilience provenant de filles et de jeunes femmes afghanes qui refusent de succomber à l'oppression et de renoncer à leur droit à l'éducation.

Les déclarations des jeunes filles afghanes sont déchirantes, poétiques et passionnées. Certaines résonnent d'espoir : « Chaque battement de mon cœur résonne d'un rythme d'espoir, me poussant à aller de l'avant dans ma quête d'éducation en dépit de tous les obstacles. » D'autres décrivent les abus et la peur auxquels des millions de filles sont confrontées au quotidien : « À 14 ans à peine, je me suis mariée, alors que j'aurais dû être en troisième à apprendre et à jouer avec mes amies. Au lieu de tenir un crayon, j'ai supporté le poids d'un mariage que je n'ai jamais voulu. » D'autres encore se veulent défiantes : « Face à l'adversité, mes rêves deviennent mon armure, me protégeant du doute et me permettant d'avancer vers la connaissance. »

Des célébrités, des leaders mondiaux et des influenceurs engagés continuent de promouvoir la campagne #AfghanGirlsVoices .

« Le monde doit s'unir pour soutenir les filles afghanes. Refuser leur droit à l'éducation est une violation de la Charte des Nations unies, de la Convention relative aux droits de l'enfant et des droits de l'homme fondamentaux. Grâce à la campagne #AfghanGirlsVoices, les gens du monde entier peuvent défendre les droits de l'homme et l'égalité des sexes en partageant leurs paroles de courage, d'espoir et de résilience », déclare Gordon Brown, envoyé spécial des Nations unies pour l'éducation mondiale et président du groupe de pilotage d'ECW.

Khaled Hosseini, auteur du best-seller The Kite Runner, déclare : « Trois ans après l'interdiction faite aux filles afghanes d'accéder à l'enseignement secondaire, 80 % des filles et des femmes afghanes en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisées. Nombre d'entre elles sont contraintes à des mariages non voulus. C'est une catastrophe, car refuser l'accès à l'école aux filles afghanes, c'est non seulement violer leur droit à l'éducation et compromettre leur avenir, mais c'est aussi compromettre l'avenir de leur patrie ».

La quête du savoir est un principe fondamental de l'Islam et un élément essentiel pour tenir nos promesses universelles de paix, d'égalité et de respect des droits de l'homme. L'éducation de toutes les filles afghanes est essentielle à la reconstruction de cette nation qui souffre depuis longtemps.

Aujourd'hui, nous demandons aux dirigeants du monde entier de se joindre à ECW et à ses partenaires stratégiques mondiaux pour appeler à la fin de l'interdiction de l'éducation et pour prendre des mesures. Nous vous demandons de financer les initiatives d'éducation en cours au niveau local pour défier cette interdiction illégale et irrationnelle. Deuxièmement, nous vous demandons de mettre un terme à cette catastrophe pour les filles d'Afghanistan, qui prend racine dans l'obscurantisme. L'Afghanistan mérite mieux et la situation est urgente.

