Nouveau jalon pour TripleLift, qui verse 1 milliard de dollars à ses éditeurs

NEW YORK, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- TripleLift, l'une des entreprises de technologies publicitaires à connaître la croissance la plus rapide au monde, a aujourd'hui annoncé avoir versé plus de 1 milliard de dollars américains à ses éditeurs, ce qui marque un nouveau jalon pour elle ainsi que pour ses éditeurs partenaires. Rien que le dernier mois, les éditeurs qui collaborent avec TripleLift ont affiché sur la plateforme des revenus totalisant plus de 50 millions de dollars américains, ce qui constitue un autre record pour l'entreprise.

« Nous sommes fiers de la croissance que connaissent les éditeurs qui collaborent avec TripleLift. Ce milliard de dollars va à du contenu et à du journalisme de qualité et appuie la distribution gratuite de contenu, d'information et de nouvelles à l'échelle mondiale, a déclaré Michael Lehman, directeur général adjoint de l'approvisionnement mondial chez TripleLift. Nous sommes très heureux d'avoir atteint ce seuil de revenus de 1 milliard de dollars. Mais ce qui est encore mieux, c'est de savoir que nous y sommes parvenus en partenariat avec des organisations que nous apprécions et admirons et qui nous ont toutes activement aidés à établir la feuille de route de notre produit. »

TripleLift a lancé son produit de publicité programmatique en 2014 pour aider les éditeurs à rivaliser avec les grandes plateformes médiatiques, qui grignotaient une part de plus en plus grande des budgets publicitaires et prenant toute la place au passage. Depuis, l'entreprise a élargi son portefeuille de produits pour intégrer chaque grand format publicitaire programmatique transactionnel, de l'affichage aux téléviseurs connectés. Aujourd'hui, 75 % des éditeurs qui collaborent avec TripleLift utilisent de multiples formats publicitaires, et 73 % offrent un aperçu d'inventaire vidéo sur cette même plateforme.

TripleLift entretient des relations directes avec plus de 900 éditeurs représentant plus de 31 000 sites Web, dont 20 % appartiennent à une communauté historiquement sous-représentée dans les médias, comme les communautés noire, latino, asio-américaine et des îles du Pacifique (AAPI), LGBTQ+ ou encore des femmes.

À propos de TripleLift

Offrant des produits à la croisée des secteurs de la créativité et des médias, TripleLift est l'une des entreprises de technologies publicitaires à connaître la croissance la plus rapide au monde. Elle a pour ambition d'améliorer la publicité pour tous – les éditeurs, les annonceurs et les consommateurs – en réinventant le placement publicitaire un média à la fois. Grâce à ses sources offrant un accès direct à l'inventaire, à ses gammes de produits diversifiées et à un concept créatif convenant à une application à grande échelle, TripleLift est à la tête de la nouvelle génération de solutions de publicité programmatique, que ce soit pour les ordinateurs ou la télévision. Collaborant avec 90 % des éditeurs du classement comScore 200, 100 % des marques du classement AdAge 100 et 100 % des 20 plus grandes plateformes mondiales de gestion de la demande, TripleLift a augmenté considérablement ses revenus depuis sa création et affiche une rentabilité croissante pour une cinquième année de suite. TripleLift a figuré aux classements Inc. 5000, Deloitte Technology Fast 500 et Crain's New York Fast 50 pendant quatre années consécutives et est depuis deux ans sur la liste des sociétés de technologie publicitaire les plus en vogue de Business Insider. Pour en savoir plus sur la façon dont TripleLift façonne l'avenir de la publicité, consultez le site triplelift.com.

