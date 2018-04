Nouveau site Corporate Legrand

Legrand, spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, vient de mettre en ligne son nouveau site corporate, accessible en français et en anglais sur www.legrand.com. Accompagnant la révolution connectée des bâtiments, ce nouveau site renforce la présence digitale du Groupe. Plus centré sur ses audiences cibles, plus riche et plus social, il améliore l'expérience de l'utilisateur.

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur : https://www.multivu.com/players/uk/8310651-legrand-dynamic-digital-user-experience/

Enrichis, les contenus renforcent le positionnement éditorial de Legrand sur des sujets clés, notamment l'accessibilité des informations financières, l'importance de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise ou encore sa dynamique d'innovation. Dynamisés, les contenus intègrent aussi de nouveaux canaux de diffusion (Youtube, Twitter, Instagram, Linkedin) et utilisent des formats innovants, à l'image du social media wall.

Par ailleurs, l'architecture de l'information par cible prioritaire simplifie l'expérience de chaque internaute.

Enfin, d'un point de vue purement technique, le nouveau site bénéficie des meilleures pratiques et technologies du marché. Son développement 100% responsive permet une utilisation mobile facilitée.

A propos de Legrand

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiels internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l'ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l'innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres dont notamment des produits connectés Eliot à plus forte valeur d'usage. Legrand a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de plus de 5,5 milliards d'euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40.

(code ISIN FR0010307819).

http://www.legrand.com

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/678049/Legrand.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8310651-legrand-dynamic-digital-user-experience/



SOURCE Legrand