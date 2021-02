Nouveau Tanqueray 0,0 % : tout le goût avec zéro alcool

Il y a bien des fois où nous méritons tous une petite récompense, une boisson spéciale à siroter et à savourer entre amis, et avec le nouveau Tanqueray 0,0 %, il semble que vous n'ayez jamais à faire de compromis sur la qualité ou le goût. Le Tanqueray 0,0 % a été élaboré à partir du même mélange distinct de plantes de qualité utilisé pour la fabrication du gin Tanqueray London Dry, dont le genièvre de pin, la coriandre poivrée, l'angélique aromatique et la réglisse douce. Créer un alcool incroyablement sans alcool, avec tout le goût, mais sans alcool.

Fondée à Bloomsbury, Londres, en 1830, la société Tanqueray a toujours été animée par l'esprit d'exploration et d'innovation de son fondateur, Charles Tanqueray. Tanqueray 0,0 % rejoint une sélection célèbre dont : Tanqueray London Dry, Tanqueray No. Ten, Tanqueray Rangpur, Tanqueray Flor De Sevilla, Tanqueray Blackcurrant Royale et plusieurs autres éditions limitées.

Le maître distillateur de Tanqueray, Terry Fraser, a déclaré : « Notre équipe d'experts en innovation a combiné des années d'expertise et de connaissances historiques en matière de distillation de gin pour créer une expérience crédible sans alcool. En tant qu'une des marques de gin premium les plus vendues au monde, nous savons que Tanqueray 0,0 % est une expérience que nos fans ne voudront pas manquer. Le liquide a une saveur qui transparaît dans les cocktails sophistiqués et lorsqu'il est mélangé au tonic classique, ce qui signifie que vous ne devez pas faire de compromis sur la qualité et le goût si vous choisissez de ne pas consommer d'alcool.

« Créées par la distillation des mêmes plantes utilisées dans le gin sec Tanqueray London, les plantes sont individuellement immergées dans l'eau, chauffées puis distillées avant d'être savamment mélangées pour capturer l'essence du Tanqueray dans une délicieuse alternative sans alcool. Ce procédé de distillation spécial est un secret bien gardé, connu seulement d'une poignée de personnes et nous sommes incroyablement fiers d'apporter aux buveurs de gin ce goût de genièvre et d'agrumes qu'ils attendent du Tanqueray lorsqu'ils choisissent de ne pas boire d'alcool. »

Le Tanqueray 0,0 % est également une option faiblement calorique pour ceux qui choisissent de faire attention, avec seulement 6 kcal par 50 ml. Cela n'inclut pas les tonics, car ils varient considérablement.

Disponible à partir de mars 2021 en Espagne et au Royaume-Uni, Tanqueray 0,0 % sera proposé au prix de détail suggéré de 16 livres sterling par bouteille de 70 cl et pourra être acheté chez Waitrose, Waitrose, Morrisons et Sainsbury's en mars et dans tous les autres supermarchés nationaux à partir d'avril.

Suggestion de service :

Tout comme votre Tanqueray et tonic habituel, remplissez un verre glacé, versez 50 ml de liqueur, 150 ml de tonic frais et garnissez d'une tranche de citron vert pour le déguster.

Informations sur les calories :

Pour 25 ml il y a 3 kcals, pour 50 ml il y a 6 kcals, les tonics varient considérablement.

Le Tanqueray 0,0 % est également disponible à l'achat en ligne :

Les clients britanniques peuvent visiter le site : http://bit.ly/2Nive88

Les clients espagnols peuvent visiter le site : https://www.amazon.es/dp/B08VY28PZV

