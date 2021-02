Nuevo Tanqueray 0.0%: todo el sabor, cero alcohol

Son muchas las ocasiones en que todos merecemos una pequeña recompensa, una bebida especial para saborear con amigos, y con el nuevo Tanqueray 0.0%, no es necesario comprometer la calidad ni el sabor. Tanqueray 0.0% se ha elaborado utilizando la misma mezcla distintiva de extractos naturales de calidad que se utiliza en la fabricación del gin Tanqueray London Dry que incluye: enebro, coriandro picante, angélica aromática y licor dulce. Crear un espíritu increíblemente libre de alcohol, pero con todo el sabor.

Fundada en Bloomsbury, Londres, en 1830, Tanqueray siempre ha sido impulsada por el espíritu de exploración e innovación de su fundador, Charles Tanqueray. Tanqueray 0.0% se une a una famosa selección de bebidas que incluye: Tanqueray London Dry, Tanqueray No. Ten, Tanqueray Rangpur, Tanqueray Flor De Sevilla, Tanqueray Blackcurrant Royale y otras ediciones limitadas.

Terry Fraser, el maestro destilador de Tanqueray, expresó: "Nuestro equipo experto en innovación ha combinado años de experiencia y conocimientos históricos en destilación de gin para crear una experiencia sin alcohol fidedigna. Dado que somos una de las marcas premium más vendidas del mundo, sabemos que Tanqueray 0.0% es una experiencia que nuestros seguidores no se querrán perder. La bebida tiene un sabor que brilla en cóctelessofisticados y cuando se mezcla con agua tónica clásica, lo que significa que no es necesario comprometer la calidad ni el sabor cuando se opta por no consumir alcohol.

Los mismos extractos naturales que se utilizan para fabricar el gin Tanqueray London Dry se sumergen individualmente en agua, se calientan y se destilan antes de combinarlos de manera experta para capturar la esencia de Tanqueray en una deliciosa alternativa sin alcohol. Este proceso especial de destilación es un secreto muy guardado, conocido solo por un puñado de personas, y estamos increíblemente orgullosos de ofrecerles a los bebedores de gin ese sabor a enebro y cítricos que esperan de Tanqueray cuando eligen no beber alcohol".

Tanqueray 0.0% también es una opción de bajas calorías para quienes eligen ser moderados, con solo 6 kcal por cada 50 ml. Esto no considera las aguas tónicas, ya que varían considerablemente.

Disponible para la compra a partir de marzo de 2021 en España y el Reino Unido, Tanqueray 0.0% tendrá un precio de venta sugerido de £16 por botella de 70 cl y podrá comprarse en Waitrose, Morrisons y Sainsbury's en marzo y en todos los demás supermercados nacionales a partir de abril.

Se sugiere servir:

Al igual que su tradicional Tanqueray y tónica, llene un vaso enfriado con hielo, vierta 50 ml del licor, 150 ml de agua tónica fresca y decore con una rodaja de limón para disfrutar.

Información sobre calorías:

Calorías: 3 kcal en 25 ml, 6 kcal en en 50 ml, las tónicas varían considerablemente.

Tanqueray 0.0% también está disponible para comprar en línea:

Los clientes del Reino Unido pueden visitar: http://bit.ly/2Nive88

Los clientes españoles pueden visitar: https://www.amazon.es/dp/B08VY28PZV

FUENTE Tanqueray

