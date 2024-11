Nouvelle alliance pour le développement d'une formulation sublinguale d'ocytocine destinée à prévenir les hémorragies du post-partum

Les résultats de l'essai clinique pourraient aider à sauver la vie de plus de 70 000 femmes enceintes dans le monde chaque année

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'hémorragie puerpérale ou post-partum (HPP) est l'une des principales causes de mortalité maternelle dans le monde.

Le laboratoire espagnol Insud Pharma va recevoir un financement de la Fondation Bill & Melinda Gates pour mener un essai clinique de phase II visant à déterminer la dose optimale d'ocytocine sublinguale nécessaire pour prévenir l'HPP.

Le groupe, spécialisé dans la santé des femmes, renforce ainsi son engagement dans ce domaine dans lequel il travaille depuis des décennies

La Fondation Mundo Sano contribuera à la sensibilisation à cette maladie clinique et facilitera la diffusion des résultats de l'essai clinique, ainsi que l'accès à l'ocytocine sublinguale dans les zones géographiques où les taux de mortalité maternelle sont les plus élevés.

MADRID, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Insud Pharma vient d'annoncer qu'elle allait recevoir un financement de la Fondation Bill & Melinda Gates, qui comprend une subvention d'un montant total de 2,7 millions de dollars, pour le lancement d'un essai clinique de phase II visant à déterminer la dose optimale d'un traitement innovant à base d'ocytocine sublinguale conçu pour prévenir les hémorragies du post-partum.

Ce problème, caractérisé par des saignements excessifs après l'accouchement, est l'une des principales causes de mortalité maternelle dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). À l'heure actuelle, on estime qu'elle touche environ 14 millions de femmes chaque année et qu'elle est à l'origine d'environ 70 000 décès, principalement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Ce traitement sublingual pourrait sauver de nombreuses vies et constituer une solution pratique et accessible pour la gestion des urgences post-partum.

Cette formulation sublinguale d'ocytocine sous forme de comprimés a la particularité d'être thermostable, ce qui signifie qu'elle ne nécessite pas de réfrigération et qu'elle peut être administrée sans nécessiter l'intervention de personnel de santé qualifié. Elle est donc particulièrement adaptée à une utilisation dans les pays où l'accès à des soins médicaux rapides et sûrs est très limité, ainsi qu'au sein des populations les plus défavorisées, où qu'elles se trouvent*.

Le financement accordé par la Fondation Bill & Melinda Gates à Insud Pharma souligne l'engagement commun des deux organisations à faire progresser la santé maternelle et infantile dans le monde. Selon l'OMS, une femme meurt toutes les deux minutes de causes liées à la grossesse ou à l'accouchement, ce qui souligne l'urgence de réduire ces décès et d'atteindre les objectifs de développement durable.

Garantir l'accès aux soins

Insud Pharma, leader dans le domaine de la santé des femmes, se concentre depuis des décennies sur la recherche et le développement de médicaments accessibles afin d'améliorer la qualité de vie des femmes à tous les stades de leur vie.

Son engagement en faveur de l'innovation vise non seulement à sauver des vies, mais aussi à promouvoir l'égalité dans la santé mondiale en collaboration avec Mundo Sano, la fondation familiale dirigée par ses actionnaires, qui s'attèle depuis 30 ans à améliorer l'accès à la santé des personnes touchées par des maladies d'origine sociale ou économique, en promouvant l'équité en matière de santé. C'est pourquoi Insud Pharma, avec l'aide de Mundo Sano, lancera des campagnes innovantes pour lutter contre l'hémorragie du post-partum, dans le but de sensibiliser les populations et de faciliter l'accès aux médicaments dans les régions les moins bien desservies.

Dr Clara Menéndez, directrice du programme de santé maternelle, infantile et reproductive de l'Institut de santé mondiale de Barcelone et conseillère de la Fondation Mundo Sano sur ce sujet, a souligné l'importance et l'incidence potentielle de cette étude, ainsi que le rôle fondamental de l'industrie dans sa promotion. Mme Menéndez a souligné que « l'accès à des médicaments efficaces susceptibles de sauver la vie des femmes enceintes est une question d'équité, que toutes les femmes, où qu'elles vivent, ont le même droit de ne pas mourir en couches. »

Mme Menéndez a ajouté que, malgré leur importance, les essais cliniques sur les maladies liées à la santé maternelle sont encore rares. Cet essai clinique constitue donc une étape importante, d'autant plus qu'il est mené dans des pays à faibles revenus, même si son incidence potentielle sera beaucoup plus large.

Pour réduire la mortalité maternelle et infantile et améliorer le développement de toute population et de tout pays, il est essentiel de garantir aux femmes un accouchement sûr grâce à la prévention de l'HPP, à l'accès à des soins de santé de qualité et à des médicaments efficaces, tels que l'ocytocine.

L'essai clinique devrait débuter au premier trimestre de 2025 et comptera un total de 180 participants.

À propos d'Insud Pharma

Insud Pharma, un groupe pharmaceutique qui a plus de 45 ans d'existence, est présent dans une cinquantaine de pays, emploie 9 000 personnes dans le monde, et possède 20 sites de production. Insud Pharma est actif tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie pharmaceutique, offrant une expertise dans la recherche scientifique, le développement, la fabrication, la vente et la commercialisation d'une large gamme d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API), de formes de dosage finies (FDF) et de produits pharmaceutiques de marque pour les soins humains et animaux, ainsi que de produits biopharmaceutiques. Insud Pharma s'efforce d'améliorer la santé dans le monde entier en procurant des traitements médicamenteux accessibles, efficaces, sûrs et de qualité par l'intermédiaire de ses différentes unités commerciales, en investissant continuellement dans la R&D et les technologies les plus récentes. À travers sa marque Exeltis, Insud Pharma se spécialise dans la santé des femmes et occupe une position de premier plan dans l'accompagnement des femmes à tous les stades de la vie, de la préconception à la ménopause en passant par la grossesse et le post-partum.

À propos de Mundo Sano

La Fondation Mundo Sano est une fondation familiale créée en 1993 dans le but d'améliorer l'accès à la santé des personnes touchées par des maladies d'origine sociale ou économique, et de promouvoir l'équité en matière de santé. Grâce à la recherche translationnelle, elle génère une approche globale qui vise à améliorer l'accès à la santé des populations les plus vulnérables ; favorise la recherche et le développement d'outils innovants pour les programmes mondiaux de lutte contre les maladies négligées ; contribue à la prévention de la transmission de ces maladies ; sensibilise les populations locales à l'importance de prendre soin de leur santé ; et encourage la formation des professionnels de la santé pour contribuer à la promotion des connaissances. Elle a conclu des accords de coopération avec des entités telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), l'Institut de Barcelone pour la santé mondiale (ISGlobal), l'Initiative sur les médicaments pour les maladies négligées (DNDi), l'Université de Harvard - par l'intermédiaire du Centre David Rockefeller pour les études latino-américaines -, Uniting to combat NTDs (Neglected Tropical Diseases), et la Coalition mondiale contre la maladie de Chagas, entre autres.

Informations générales

Selon l'OMS, l'hémorragie du post-partum, définie comme la perte de plus de 500 ml de sang dans les 24 heures suivant l'accouchement, est la principale cause de mortalité maternelle dans le monde.

On estime qu'une femme meurt toutes les deux minutes de causes liées à la grossesse ou à l'accouchement.

L'OMS publie un plan mondial pour lutter contre la principale cause des décès liés à l'accouchement

Selon l'OMS, il existe des différences marquées dans les taux de survie à la suite d'une hémorragie du post-partum, qui reflètent de grandes inégalités dans l'accès aux services de santé essentiels. À cet égard, plus de 85 % des décès dus à l'hémorragie du post-partum surviennent en Afrique subsaharienne et en Asie du sud.

*Même dans les pays à revenu élevé comme les États-Unis, les taux de mortalité maternelle sont en hausse.

Les progrès mondiaux en matière de décès maternels évitables, qui sont au point mort, doivent faire l'objet d'une attention et d'une action renouvelées

Rapport de la Fondation Bill & Melinda Gates sur la mortalité maternelle.

