Nouvelle solution d'injection de chaux pour les aciéries EAF grâce à un partenariat international entre Storage & Transfer Technologies (STT) et Schenck Process

MILTON, Ontario, 29 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Storage & Transfer Technologies (STT), une filiale en propriété exclusive de Carmeuse, en partenariat avec Schenck Process, est heureuse de pouvoir lancer un nouveau système d'injection de chaux pour les aciéries à four à arc électrique (electric arc furnace, EAF) dans le monde entier. Cette collaboration allie l'expertise de chacune des sociétés en matière de manutention de la chaux, de transport en phase dense et de fabrication de la chaux pour proposer au marché une solution efficace. Personnalisé afin de répondre aux exigences du site et de la chaux de chaque aciérie, le système comprend le déchargement des camions, le stockage en silo, le transport pneumatique, la tuyauterie et les commandes jusqu'à la buse d'injection. Ce système peut être installé sur de nouveaux sites ou intégré à des sites existants.

Des décennies d'expérience dans la fabrication de la chaux, le transport de la chaux et l'industrie sidérurgique garantissent un fonctionnement sûr, efficace, précis et fiable.

« Aucune autre société n'est en mesure de réunir une telle expertise, qu'il s'agisse de l'impact des caractéristiques des matières premières et de la fabrication sur la fluidité, du transfert de la chaux dans le système ou du point d'application », a déclaré Phil Piggott, vice-président des ventes et du marketing chez Carmeuse. Quinn Shortal, directeur des opérations chez STT, a expliqué que « chaque site a ses propres besoins et nous collaborons avec nos clients pour nous assurer que le système répond à leurs besoins spécifiques et surpasse leurs attentes. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à STT afin de proposer à l'industrie sidérurgique une solution d'injection de chaux plus complète et plus précise, qui est l'aboutissement de nombreuses années de développement et de tests de la technologie d'injection par Schenck Process et qui s'appuie sur sa compétence principale en matière de pesage et d'alimentation de précision », a ajouté Brad Suter, directeur des ventes chez Schenck Process.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.sttsystems.com/systems/lime-injection-systems

À propos de Storage & Transfer Technologies (STT)

STT est une entreprise internationale, fondée en 1970, qui conçoit, installe et entretient des systèmes de stockage, de manutention et d'extinction de la chaux. Nous élaborons des solutions qui répondent aux besoins de nos clients et surpassent leurs normes de sécurité, d'efficacité et de fiabilité. Nous accompagnons nos clients tout au long du cycle de vie de leur système, de la conception à l'installation en passant par la maintenance. STT est une filiale en propriété exclusive de Carmeuse.

Pour de plus amples informations sur la société, veuillez consulter le site www.sttsystems.com

À propos de Carmeuse

Fondée en 1860, Carmeuse est un fabricant mondial de produits à base de chaux et de calcaire utilisés dans de nombreuses activités. Elle est présente en Europe occidentale, centrale et orientale, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Son siège social est situé à Louvain-la-Neuve (Belgique). Le groupe Carmeuse emploie environ 4 500 personnes et fournit ses services à plus de 8 500 clients chaque année grâce à un réseau de 80 usines et 50 carrières de calcaire.

Pour de plus amples informations sur la société, veuillez consulter le site www.carmeuse.com

À propos de Schenck Process

Schenck Process est un fournisseur mondial de produits durables, de solutions intégrées et de services dans les activités critiques pour les matériaux en vrac. Le groupe, dont le siège social est situé à Darmstadt, en Allemagne, emploie environ 3 100 personnes et est présent dans plus de 21 pays sur 6 continents. Il se consacre aux marchés de l'alimentation et des mines, ainsi qu'aux produits chimiques et aux matériaux de performance, de même qu'aux infrastructures et à l'énergie.

Son offre de produits comprend des solutions pour le pesage industriel, l'alimentation, le convoyage, la pulvérisation et la classification, le criblage, le mélange et le mixage, ainsi que les applications numériques associées.

Pour de plus amples informations sur la société, veuillez consulter le site www.schenckprocess.com

SOURCE Storage & Transfer Technologies (STT)