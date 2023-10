NOUVELLE STRATÉGIE ET NOUVELLE TECHNOLOGIE : RENOUVELLEMENT DE LA MARQUE ET LANCEMENT DES NOUVEAUX PRODUITS DE FOTON

PÉKIN, 12 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le 11 octobre, FOTON a tenu son événement mondial de DÉVOILEMENT DE SA STRATÉGIE DE RAJEUNISSEMENT DE LA MARQUE ET DE LANCEMENT DE SES TOUS NOUVEAUX PRODUITS à Changsha, en Chine. Au total, 63 distributeurs, clients et représentants des médias de 22 pays se sont réunis pour participer à l'événement. Ces derniers ont également pu découvrir l'usine de super-camions de FOTON, qui fait appel à des procédés de fabrication intelligents de calibre mondial.

FOTON ALL-NEW AUMARK AND WONDER

Le 28 août 2023, FOTON a entrepris son quatrième processus de rajeunissement de la marque en Chine. Cet événement a marqué une étape importante de sa nouvelle stratégie de marque sur la scène mondiale, qui met l'accent sur la réalisation de la stratégie à « double objectif en matière d'émissions de carbone ». L'objectif est d'atteindre ses émissions maximales de carbone d'ici 2028 et de parvenir à la carboneutralité dans ses principales usines d'ici 2035. FOTON publiera son premier rapport ESG en 2024, et l'entreprise vise à atteindre la carboneutralité au sein de l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050.

FOTON accélère la mise en place de multiples voies technologiques pour les véhicules à énergie nouvelle, dans le but de construire un écosystème de l'industrie des nouvelles énergies qui englobe les véhicules, les infrastructures de recharge, l'énergie solaire, le stockage d'énergie et l'intégration intelligente au réseau. Au cours des prochaines années, FOTON continuera de présenter de nouvelles marques dans des domaines comme les systèmes d'entraînement électrique et hybrides, l'énergie à base d'hydrogène, les actifs en carbone et plus encore.

Le tout nouveau camion léger AUMARK a évolué considérablement sur le plan de la plateforme, de la fiabilité, de l'efficacité et de la sécurité, après quatre générations d'itérations de produits. Le tout nouveau AUMARK suit les bases de la plateforme « Future Truck » de FOTON, la nouvelle plateforme de partage multi-énergie de FOTON, qui combine modularité, intégration et faible émission de carbone. Cela favorise le lancement simultané de produits dans quatre grandes catégories : les combustibles, les technologies hybrides, l'électricité et la pile à hydrogène. De plus, il est produit par l'usine de super-camions de FOTON, qui utilise le procédé de pulvérisation de polyurée, améliorant de 50 % la prévention de la rouille et de la corrosion, dans le respect des normes de sécurité les plus élevées du règlement ECE-R29.

WONDER est le mini-camion de nouvelle génération de FOTON qui s'adapte à votre style de voyage, peut faire l'objet de modifications personnalisées et répond aux différents besoins commerciaux. Il offre aux utilisateurs une nouvelle expérience « SMART » ; une cabine intelligente conçue pour permettre des mouvements plus réactifs et une transmission avec passages en douceur ; des économies sur le coût total de possession; esthétique pour la conception à la mode ; fiable pour la livraison en temps opportun ; et « confort » pour le confort du conducteur. Le camion WONDER est disponible en versions à essence et électrique, avec une capacité de charge de 48 minutes et une autonomie de 280 km.

Il convient de mentionner que les versions électriques des deux nouveaux produits utilisent des batteries de CATL, un chef de file mondial du secteur des batteries à énergie nouvelle. D'ailleurs, FOTON et CATL ont créé conjointement en 2022 une coentreprise axée sur l'exercice d'activités commerciales liées aux services de location de batteries à énergie nouvelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2244813/FOTON_ALL_NEW_AUMARK_AND_WONDER.jpg

SOURCE Foton International