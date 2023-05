Nouvelles applications, nouvelles données et nouvelle résilience : Huawei propose des façons d'évoluer le stockage à l'ère du yottaoctet

MUNICH, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'Innovative Data Infrastructure Forum (IDI Forum) 2023, axé sur le thème « Nouvelles applications, nouvelles données, nouvelle résilience », a eu lieu le 23 mai à Munich, en Allemagne. Le Forum a rassemblé des experts et des partenaires de l'industrie mondiale pour explorer l'avenir de l'infrastructure numérique vers l'ère du yottaoctet (un yottaoctet est égal à 1024 gigaoctets). Lors du forum, Huawei a exploré un large éventail de sujets, tels que l'adoption de l'écosystème d'applications émergentes, la gestion efficace de masses de données non structurées, et l'amélioration globale de la résilience des données, afin de débloquer la valeur des données vers l'évolution de l'industrie du stockage de données.

Dr. Peter Zhou, Vice President of Huawei, President of Huawei IT Product Line, delivering a speech

Huawei estime que le stockage de données fait face à des changements majeurs et à de grandes opportunités à mesure que la transformation numérique s'intensifie :

Tout d'abord, 56 % des entreprises déploient des applications d'IA, tandis que 96 % d'entre elles prévoient de créer des applications cloud-natives pour gérer les applications de données en constante évolution.

C'est pourquoi les données augmentent exponentiellement. 80 % des nouvelles données sont des données non structurées avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 38 %.

Enfin, la résilience des données est confrontée à de graves défis. Les ransomwares sont en constante évolution et le nombre d'attaques augmente à un taux annuel de 98 %. De manière inquiétante, plus de 14 % des entreprises sont incapables de restaurer leurs données après une attaque de ransomware.

Les nouvelles applications de Big Data et d'IA imposent des exigences plus élevées pour le traitement parallèle de données diversifiées. Le modèle de collaboration entre le stockage de données et les applications de données est en cours de reconstruction pour adopter de nouveaux paradigmes de données. Les applications cloud-natives sont de plus en plus répandues dans les centres de données d'entreprise. Pour relever ces défis, un stockage fiable et performant des conteneurs sera nécessaire.

Comme les données non structurées utilisées pour les systèmes de production et de prise de décision deviennent de plus en plus chaudes en raison de l'accès en temps réel, le débit de lecture/écriture et l'efficacité d'accès E/S du stockage évolutif doivent être considérablement améliorés. Pour répondre au besoin de stockage rentable de données de masse non structurées, des innovations dans les logiciels, le matériel et les algorithmes sont essentielles pour le stockage à grande échelle. En outre, avec l'explosion du volume de données, de sérieux problèmes de gravité des données apparaissent. Par conséquent, une structure de données intelligente est nécessaire pour mettre en place un aperçu global des données et une planification unifiée des données entre les systèmes, les régions et les clouds.

Les menaces liées à la résilience des données évoluent ; elles étaient liées aux catastrophes naturelles et aux dommages physiques, elles sont désormais liées à des facteurs humains tels que les ransomwares. Par conséquent, il est essentiel de passer d'une réponse réactive à une défense proactive pour assurer une résilience accrue des données. Le déferlement des vulnérabilités zero-day et les pertes énormes causées par des données irrécupérables révèlent l'insuffisance du système actuel de résilience des données d'entreprise. Ce système se compose de réseaux, d'applications et d'hôtes, et n'est plus adéquat pour répondre aux dernières exigences de résilience des données des entreprises. Le stockage de données devient la dernière ligne de défense pour la résilience des données, avec davantage de fonctionnalités de résilience intégrées dans les produits de stockage de données, y compris la détection des ransomwares, le cryptage des données, la sécurisation des captures instantanées et la récupération de données en air gap.

M. Zhou a fait remarquer dans son discours que Huawei Data Storage offre une vaste gamme de produits et de solutions pour répondre aux exigences changeantes de nos clients et partenaires. OceanStor Dorado All-Flow Storage et OceanStor Pacific Scale-Out Storage ont tous été reconnus Choix des clients 2023 dans Gartner Peer InsightsTM.

Pour avoir une vue d'ensemble de l'industrie du stockage de données, le volume d'expédition total des cinq principaux fournisseurs de stockage basés sur des contrôleurs externes (BCE) en 2022 était trois fois supérieur à celui de 2012. Cependant, ce chiffre est bien inférieur à ce qui est nécessaire pour répondre aux demandes mondiales à l'ère du yottaoctet. Huawei prévoit que ce nombre sera décuplé d'ici 2032, dépassant les 100 exaoctets. Les solutions de stockage de données doivent non seulement accorder la priorité à la capacité et à la performance, mais aussi favoriser de nouveaux paradigmes de données, une structure de données intelligente et une résilience intrinsèque des données, afin de libérer le plein potentiel des données de masse et de permettre le développement rapide de l'industrie du stockage de données.

