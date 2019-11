Nova apresentação da metformina da Merck tem dosagem voltada para pré-diabetes

SÃO PAULO, 19 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Merck, empresa alemã líder em ciência e tecnologia, anuncia o lançamento de Glifage® XR 850 mg, medicamento com a dosagem voltada para o tratamento do pré-diabetes2, condição que se diagnosticada pode ajudar a postergar e, em alguns casos, até mesmo evitar a evolução para o diabetes3. A novidade é a única metformina XR 850 mg disponível atualmente.

A estimativa é que quase 15 milhões de brasileiros convivam com pré-diabetes no Brasil1. O termo é utilizado para definir a categoria de risco aumentado para o desenvolvimento do diabetes mellitus. A sua identificação é feita pela medição dos níveis de glicose no sangue (glicemia): quando estão mais altos do que o considerado normal, porém não o suficiente para estabelecer um diagnóstico de diabetes4.

Estima-se que cerca de 70% dos indivíduos com glicemia de jejum alterada e/ou tolerância à glicose diminuída, quando não tratados, desenvolvem o diabetes mellitus tipo 2 (DM2)5.

Importante destacar que obesos, hipertensos e pessoas com alterações nos lipídeos estão no grupo de risco, e o tratamento do pré-diabetes é especialmente relevante por ser capaz de retardar a evolução para o diabetes e suas complicações.

"O diabetes é considerado uma epidemia mundial pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Por isso que contribuir para o tratamento do pré-diabetes é muito importante, pois podemos diminuir a incidência do diabetes tipo 2 no futuro, bem como outras doenças associadas, como hipertensão, acidente vascular cerebral (AVC) e problemas renais", afirma Simone Matsuda, endocrinologista e gerente médica da Merck.

Glifage® XR 850 mg é uma nova opção que vem somar ao portfólio da Merck de opções terapêuticas para doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares, que já conta com outras apresentações do Glifage® XR para tratar o diabetes, que inclusive estão disponíveis na Farmácia Popular. A área de cardiometabolismo da Merck oferece medicamentos para mais de 59 milhões de pacientes no mundo, sendo que, no Brasil, já são mais de 4 milhões de pacientes. O portfólio de medicamentos genéricos também torna acessíveis mais de 20 produtos de medicina geral.

