Nova certificação GHA ajuda facilitadores de turismo médico a conquistar confiança do paciente

WEST PALM BEACH, Flórida, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Global Healthcare Accreditation (GHA) anuncia o lançamento de um novo programa de certificação para facilitadores de turismo médico para ajudar a conquistar a confiança do paciente.

O Medical Travel Facilitator Certification da GHA é focado em validar a capacidade das empresas facilitadoras de turismo médico de oferecer serviços adequados, que melhorem a segurança e a experiência do paciente em toda a sua jornada de turismo médico, conforme apropriado ao modelo de negócios da empresa facilitadora.

Há muitos anos os facilitadores de turismo médico desempenham um papel importante como intermediários entre pacientes e prestadores de serviços de saúde. Os serviços incluem fornecer informações sobre o provedor médico, processar a logística de viagens e garantir uma jornada de atendimento tranquila. Para muitos pacientes, o facilitador de turismo médico é o principal motivador ou razão para a escolha de um provedor de destino específico. No entanto, a facilitação de turismo médico é um setor não regulamentado; portanto, nem sempre é fácil para os pacientes distinguir entre um facilitador experiente e parcerias de alta qualidade em comparação com outros que tenham um belo site, mas pouca experiência – ou pior, sem foco nos melhores interesses do paciente.

De acordo com Wiliam Cook, diretor de desenvolvimento e marketing de negócios da Global Healthcare Accreditation, "A Medical Travel Facilitator Certification oferece uma validação confiável de terceiros que mostra aos pacientes e prestadores de serviços de saúde que os serviços de um facilitador atendem aos mais altos padrões e estão alinhados com as melhores práticas internacionais. Os pacientes não precisam mais contar com casos ou testemunhos não verificados para as decisões sobre turismo médico; eles podem considerar a Medical Travel Facilitator Certification como uma métrica para avaliar e validar a capacidade de um facilitador de oferecer os serviços necessários para garantir uma excelente jornada de atendimento ao paciente."

A Medical Travel Facilitator Certification é realizada de forma conveniente on-line, inclui acesso a treinamento e avalia um facilitador em 15 competências-chave, como ética empresarial, melhoria de sustentabilidade e qualidade, transparência financeira, atendimento ao cliente, supervisão de contratos e acordos e gestão de riscos, que enfatizam a capacidade de uma empresa de oferecer excelentes serviços.

Para as empresas de facilitador de turismo médico, os benefícios dessa certificação incluem:

Melhorar a experiência de atendimento ao paciente durante todo o continuum do atendimento

Oferecer uma estrutura que permita aos facilitadores implementar ou fortalecer políticas operacionais, procedimentos e processos sólidos alinhados com as melhores práticas globais

Oferecer uma validação de terceiros que gere credibilidade e confiança com clientes em potencial e compradores de serviços de saúde

Aumentar a conscientização e visibilidade da marca

Mitigar riscos e vulnerabilidades para os clientes e para a empresa facilitadora

"Espera-se que um número cada vez maior de pacientes busquem o credenciamento ou a certificação como o fator determinante para a seleção de um agente de turismo médico", disse Bill Cook. "A Medical Travel Facilitator Certification do GHA garante aos pacientes que um facilitador foi avaliado por um credenciador terceirizado reconhecido em todo o mundo, afirmando que a empresa dispõe dos protocolos, processos e treinamento necessários para oferecer uma jornada e experiência de tratamento seguras e de alta qualidade."

Acesse https://www.globalhealthcareaccreditation.com/medical-travel-facilitator-certification para saber mais sobre a Medical Travel Facilitator Certification do GHA.

Sobre o Global Healthcare Accreditation

Fundado em 2016, o Global Healthcare Accreditation é o único órgão de credenciamento focado exclusivamente em serviços de turismo médico e bem-estar. Os padrões internacionais e as normas profissionais do GHA para turismo médico foram desenvolvidos em consulta com os principais especialistas globais do setor, incluindo provedores, seguradoras e empregadores comprometidos em estabelecer as melhores práticas de turismo médico, turismo de saúde e bem-estar, que ofereçam suporte aos provedores na validação da qualidade e da experiência do paciente, aumentando a visibilidade e implementando um modelo de negócios sustentável para os provedores em todo o continuum de tratamento do turismo médico. O GHA recebeu o credenciamento da International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA) da ISQua em 2019.

As organizações interessadas em contatar o Global Healthcare Accreditation (GHA) podem fazer uma solicitação em [email protected] | www.GlobalHealthcareAccreditation.com

FONTE Global Healthcare Accreditation

SOURCE Global Healthcare Accreditation