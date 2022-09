La nueva certificación de GHA ayuda a los facilitadores de turismo médico a generar confianza en los pacientes

WEST PALM BEACH, Florida, 28 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Global Healthcare Accreditation (GHA) anuncia el lanzamiento de un nuevo programa de certificación para ayudar a los facilitadores de turismo médico a fomentar la confianza de los pacientes.

La Certificación de Facilitador de Turismo Médico de GHA se enfoca en validar la capacidad de las compañías facilitadoras de turismo médico para ofrecer servicios adecuados a los clientes que mejoren la seguridad y la experiencia del paciente a lo largo de todo su recorrido de turismo médico, según sea apropiado para el modelo de negocio de la compañía facilitadora.

Durante muchos años, los facilitadores de turismo médico han desempeñado un papel importante como intermediarios entre los pacientes y los proveedores de atención de la salud. Sus servicios incluyen proporcionar información sobre el proveedor sanitario, gestionar la logística de los viajes y garantizar un recorrido de atención sin inconvenientes. Para muchos pacientes, el facilitador de turismo médico es el principal motivador o la razón por la que eligen determinado proveedor en un destino específico. Sin embargo, la facilitación del turismo médico es una industria no regulada; por lo tanto, no siempre es sencillo para los pacientes distinguir entre un facilitador con experiencia y alianzas de alta calidad, y otro que tiene un hermoso sitio web pero poca experiencia o, peor aun, no se centra en los mejores intereses del paciente.

Según Wiliam Cook, director de desarrollo de negocios y Marketing de Global Healthcare Accreditation, "la Certificación de Facilitador de Turismo Médico ofrece una validación externa confiable que les demuestra a los pacientes y proveedores sanitarios que los servicios de un facilitador cumplen con los más altos estándares y se alinean con las mejores prácticas internacionales. Los pacientes ya no tienen que depender de anécdotas o testimonios no verificados para tomar decisiones sobre turismo médico, sino que pueden buscar la Certificación de Facilitador de Turismo Médico como métrica a fin de evaluar y validar la capacidad del facilitador para ofrecer los servicios necesarios y garantizar un excelente recorrido de atención del paciente".

La Certificación de Facilitador de Turismo Médico se lleva a cabo de manera conveniente en línea, incluye acceso a capacitaciones y evalúa al facilitador en función de 15 competencias esenciales, entre las que se encuentran ética empresarial, sostenibilidad y mejora de la calidad, transparencia financiera, servicios para el cliente, supervisión de contratos y acuerdos, y gestión de riesgos, lo que destaca la capacidad de una compañía para ofrecer servicios excelentes.

Para las compañías facilitadoras de turismo médico, los beneficios de esta certificación incluyen:

Mejorar la experiencia de atención del paciente a lo largo de todo el proceso de atención.

Proporcionar un marco de referencia en el que los facilitadores puedan implementar o fortalecer políticas, procedimientos y procesos operacionales sólidos que se alineen con las mejores prácticas a nivel mundial.

Ofrecer una validación por parte de terceros que genere confianza y tranquilidad para clientes potenciales y compradores de servicios médicos.

Aumentar la difusión y visibilidad de marca.

Mitigar los riesgos y vulnerabilidades para los clientes y para la empresa facilitadora.

"Se espera que un número cada vez mayor de pacientes busque la acreditación o certificación como factor determinante en la selección de un agente de turismo médico", afirmó Bill Cook. "La Certificación de Facilitador de Turismo Médico de GHA les garantiza a los pacientes que determinado facilitador ha sido verificado por un tercero reconocido a nivel mundial, y confirma que la compañía cuenta con los protocolos, procesos y capacitación del personal requeridos para ofrecer un recorrido y una experiencia de tratamiento seguros y de alta calidad".

Visite https://www.globalhealthcareaccreditation.com/medical-travel-facilitator-certification para obtener más información sobre la Certificación de Facilitador de Turismo Médico de GHA.

Acerca de Global Healthcare Accreditation

Fundado en 2016, Global Healthcare Accreditation es el único organismo de acreditación que se enfoca exclusivamente en el turismo médico y los servicios de bienestar. Los estándares internacionales y las normas profesionales de GHA para el turismo médico se desarrollaron en consulta con expertos de la industria líderes a nivel mundial, incluidos proveedores, aseguradoras y empleadores comprometidos a establecer las mejores prácticas en turismo médico, turismo sanitario y bienestar, que apoyan a los proveedores en la validación de la calidad y la experiencia del paciente, el aumento de la visibilidad y la implementación de un modelo de negocio sostenible para los proveedores a lo largo de todo el espectro de atención en el turismo médico. GHA recibió la acreditación de la International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA) de ISQua en 2019.

Las organizaciones interesadas en contactar a Global Healthcare Accreditation (GHA) pueden presentar una solicitud en [email protected] | www.GlobalHealthcareAccreditation.com

FUENTE Global Healthcare Accreditation

SOURCE Global Healthcare Accreditation