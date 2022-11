Nova coalizão de aço promove um padrão transparente e focado no clima para medir e reduzir emissões de carbono

WASHINGTON, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Um grupo internacional de grandes fabricantes de aço anunciou hoje a formação de uma coalizão para estimular os Estados Unidos e a União Europeia a adotarem um padrão global de emissões que incentive os fabricantes de aço a utilizarem o processo de produção de aço mais limpo disponível.

A nova coalizão – Global Steel Climate Council (GSCC) – apoia um padrão global que acelere a transição para o aço produzido com baixas emissões e reconhece o potencial do modelo de aço reciclado e circular para reduzir as emissões de carbono.

Os Estados Unidos e a União Europeia estão negociando um novo padrão de emissões para a produção de aço. O GSCC defende que qualquer acordo deve se concentrar na quantidade de emissões geradas, não na forma como o aço é produzido. A maior parte da produção mundial de aço emite quantidades extremas de carbono pois depende principalmente de carvão, minério de ferro e calcário minerados e processados. No entanto, outros fabricantes de aço, como os que produzem mais de 70% de todo o aço fabricado hoje nos EUA e mais de 40% na Europa, utilizam fornos elétricos a arco (EAFs), que usam principalmente metal de sucata reciclado para produzir aço, gerando emissões significativamente mais baixas de carbono.

"Temos a tecnologia para reduzir as emissões de carbono na produção de aço em 70% hoje", disse Leon Topalian, diretor, presidente e CEO da Nucor Corporation e membro fundador do GSCC. "O setor global precisa se basear na inovação que já levou à produção de aço mais limpa nos Estados Unidos porque as economias verde e digital do mundo todo serão construídas com aço, e o aço com que elas são construídas é importante."

Um padrão de "escala móvel" apoiado por fabricantes de aço que geram altas emissões estabeleceria tetos padrão de emissão de gases de efeito estufa até nove vezes mais altos para produtos extrativos, em comparação com reciclados, penalizando os produtores de EAFs e permitindo que o aço produzido com emissões mais altas seja rotulado de forma incorreta como "ecológico". Com a escala móvel, dois produtos de aço poderiam ser igualmente classificados como "ecológicos", embora um fosse produzido gerando muitas vezes mais emissões de carbono do que o outro.

"O aço é essencial para nossas economias, inclusive para a infraestrutura essencial do mundo. Esse novo padrão acelerará a redução real das emissões de gases de efeito estufa e oferecerá aos grandes tomadores de decisões dados precisos para que eles tomem decisões baseadas em informações", disse Mark D. Millett, diretor, presidente e CEO da Steel Dynamics, presidente da Steel Manufacturers Association e membro fundador do GSCC.

"Devemos impedir que os produtores de aço classifiquem seus produtos como ecológicos quando houver os mesmos produtos disponíveis no mercado com emissões de carbono significativamente mais baixas", disse Francisco Cardona, diretor de assuntos públicos do CELSA Group, importante produtor europeu de aço circular com baixas emissões e membro fundador do GSCC.

O foco principal do GSCC é estabelecer um padrão que se concentre nos seguintes princípios orientadores:

Redução das emissões de GEE da indústria global de aço.

Estabelecer um padrão que seja agnóstico de método de tecnologia/produção.

Estabelecer um padrão que tenha um limite de sistema que inclua emissões de escopo 1, 2 e 3.

Estabelecer um padrão que se alinhe com um caminho descendente baseado na ciência para que se consiga chegar a 1,5 grau até o ano de 2050.

Fornecer informações relevantes sobre a fabricação de aço sustentável aos tomadores de decisões apropriados.

"O padrão único do GSCC incentivará todos os produtores a reduzir suas emissões de carbono e criar um campo de atuação nivelado para todos os fabricantes. As negociações entre os EUA e a UE não devem criar um padrão duplo e uma regressão para um meio ambiente mais sujo. Podemos fazer melhor", disse Philip K. Bell, presidente da Steel Manufacturers Association e membro fundador do GSCC.

Sobre o Global Steel Climate Council

O Global Steel Climate Council, Inc. (GSCC) é uma associação sem fins lucrativos organizada para promover a estratégia climática, compartilhando as melhores práticas, estabelecendo padrões e defendendo a redução das emissões de carbono por membros do setor siderúrgico.

O GSCC é composto por mais de 20 membros e apoiadores, que são fabricantes de aço, associações comerciais, usuários finais, fornecedores de metal de sucata e organizações não governamentais.

Os objetivos específicos do GSCC são concentrar-se na redução das emissões de gases de efeito estufa do setor siderúrgico mundial, dando apoio a métodos de redução que sejam agnósticos de tecnologia, tenham um sistema que inclua emissões de escopo 1, 2 e 3 e alinhem-se com um caminho descendente baseado na ciência para que se consiga chegar a 1,5 grau Celsius até 2050.

Os membros fundadores do GSCC são: The Steel Manufacturers Association, Nucor Corporation, CELSA Group, Steel Dynamics, Inc., Commercial Metals Company e o Institute of Scrap Recycling Industries.

Para mais informações, acesse https://GlobalSteelClimateCouncil.org

